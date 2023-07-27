الرئيس الروسي: العلاقات مع مصر ذات طبيعة خاصة ومكانة خاصة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، إن بعد شهر من الآن ستحتفل مصر وروسيا بالذكرى الثمانين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

أضاف في لقائه مع الرئيس السيسي أمس الأربعاء ،أن العلاقات بين مصر وروسيا ذات طبيعة خاصة ومكانة خاصة.

وتابع في البيان الصادر عن السفارة الروسية وحصلت “المال” على نسخة منه، أنه تم إنجاز الكثير تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

والتقى الرئيس بوتين مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش القمة الروسية الافريقية الثانية ، وأكد سعادته بلقاء الرئيس السيسي ووجه الشكر له على قبول الدعوة للمشاركة في القمة الافريقية الروسية.

وقال الرئيس السيسي :”لدينا موقف ايجابي دائما من جميع المبادرات والدعوات بما في ذلك التي تتعلق بالتعاون والتفاعل متعدد الأطراف في القارة الافريقية”.

وأكد عزمه دفع التعاون الى المستوى الذي يستحقه ، مشيرا الى ان المشروع الاساسي للتعاون مع روسيا هو بناء محطة الضبعة النووية ،مؤكدا عزم مصر على تنفيذه، بجانب المنطقة الصناعية الروسية .

و عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أمس الأربعاء لقاء قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش مشاركته في النسخة الثانية من القمة الإفريفية الروسية، بمدينة سان بطرسبورج، التي ستنطلق اليوم الخميس.