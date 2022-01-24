سيـــاســة

الرئيس الجزائري يبدأ زيارة عمل إلى مصر تستمر يومين

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل منذ أيام رمطان العمامرة وزير الشئون الخارجية الجزائرية
وائل كمال 12:42 م, الأثنين, 24 يناير 22 12:42 م, الأثنين, 24 يناير 22

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يبدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، زيارة عمل إلى مصر، تستمر على مدار يومين.

وبحسب إكسترا نيوز، قالت الرئاسة الجزائرية، في بيان: “رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الجزائري عبد المجيد تبون يقوم بزيارة عمل وأخوة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، تدوم يومين، ابتداء من اليوم الإثنين”.

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل منذ أيام رمطان العمامرة، وزير الشئون الخارجية الجزائرية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بوزير الخارجية الجزائري في مصر، طالباً نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، ومثمناً المستويات المتميزة للعلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين.

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كما أشار الرئيس إلى حرص مصر على الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي بين البلدين على شتى الأصعدة من خلال تفعيل اللجان الثنائية المشتركة وذلك للانطلاق بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب اتساقاً مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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بقلم وائل كمال

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