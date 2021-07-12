سيـــاســة

الرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة يؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي

سبق أداءَ اليمين للرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة، قيامُ الرئيس السيسي بمنح المستشار أبو بكر الصديق محمد عامر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.
هيثم سمير 5:50 م, الأثنين, 12 يوليو 21 5:50 م, الأثنين, 12 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أداء حلف اليمين للمستشار حسين مصطفى فتحي رئيسًا لهيئة قضايا الدولة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اجتمع مع الرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة عقب أدائه اليمين الدستورية، حيث أكد سيادته دور الهيئة كمؤسسة قضائية شامخة في ترسيخ العدالة على نحو يحفظ الحقوق ويصون مصالح الوطن.

اقرأ أيضا  السيسي يتابع المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية ويوجه الحكومة بتعزيز جهودها لتوفيرها للمواطنين

وقد سبق أداءَ اليمين للرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة، قيامُ الرئيس السيسي بمنح المستشار أبو بكر الصديق محمد عامر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

وقد أعرب الرئيس السيسي، في هذا الصدد، عن خالص تقديره للمستشار أبو بكر الصديق عامر؛ لجهوده الكبيرة وتفانيه في إنفاذ القانون وتحقيق العدالة.

اقرأ أيضا  انطلاق جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم هيثم سمير

ملف الكاتب هيثم سمير

اقرأ أيضاً

استمرارًا للقاءاته في بروكسل.. وزير الخارجية يلتقي سكرتير عام حلف شمال الأطلنطي

سمر السيد 4:23 م, الأثنين, 12 يوليو 21

طلب إحاطة في البرلمان بشأن دور صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية

ياسمين فواز 3:43 م, الأثنين, 12 يوليو 21

تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر في اتهامه بالتهرب الضريبي إلى 6 سبتمبر

المال - خاص 3:41 م, الأثنين, 12 يوليو 21

حنفى جبالي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول عيد الأضحي المبارك

ياسمين فواز 1:51 م, الأثنين, 12 يوليو 21

الفصل الغير تأديبي أحدها.. البرلمان يقر 4 مشروعات قوانين رسميا

ياسمين فواز 1:15 م, الأثنين, 12 يوليو 21

البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر جديدة

ياسمين فواز 1:13 م, الأثنين, 12 يوليو 21