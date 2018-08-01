الرئيس الجديد للسكة الحديد يتفقد إجراءات السلامة ويكافئ خفير مزلقان

محمود محسنقام مساء اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد بجولة مفاجئة للعاملين بالوظائف الحرجة من طوائف التشغيل فى نطاق المنطقة المركزية ووسط الدلتا، للتأكد من اتباع إجراءات السلامة ومراجعة السجلات والسندات المخصصة للقيام بهذه الوظائف الحرجة ومطابقتها ومراجعتها، والتأكد من استيفاء كافة ا

محمود محسن

قام مساء اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد بجولة مفاجئة للعاملين بالوظائف الحرجة من طوائف التشغيل فى نطاق المنطقة المركزية ووسط الدلتا، للتأكد من اتباع إجراءات السلامة ومراجعة السجلات والسندات المخصصة للقيام بهذه الوظائف الحرجة ومطابقتها ومراجعتها، والتأكد من استيفاء كافة البيانات الإدارية والفنية والسجلات المعتمدة ذات الصلة بسلامة وأمان مسير القطارات.

وأثناء الجولة قرر رسلان صرف مكافأة فورية لخفير مزلقان روزاليوسف أحمد أبوسريع عبدالنبى نظرا لالتزامه ويقظته أثناء العمل، كما تم تحويل بعض المستويات الإشرافية للتحقيق لوجود سلبيات فى التشغيل أثناء المرور.

وأكد رسلان أن الغرض من المرور والتفتيش المفاجئ على العاملين بالوظائف الحرجة، والذى يتضمن مراجعة شاملة فى مواقع العمل داخل البلوكات والأبراج والمزلقانات، للتأكد من التزام العاملين وقيام كل منهم بمقتضى الواجب الوظيفى.

وأوضح أن الفترة القليلة القادمة سوف تشهد التواصل الفعال بين قيادات الهيئة وجميع العاملين بمواقع العمل المختلفة من أجل تحقيق زيادة معدلات السلامة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب.