الرئيس التونسي يكلف وزير الداخلية هشام مشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة

بعد أيام من خلاف قوي بين حزب النهضة ورئيس الوزراء المستقيل

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد ، السبت، تكليف وزير الداخلية هشام مشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة .

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية نبأ عاجلا نصه “رئيس الجمهورية قيس سعيد، يقرّر تكليف هشام مشيشي ، بتشكيل الحكومة المقبلة”

وبحسب وزارة الداخلية التونسية ، فإن هشام مشيشي هو من مواليد 1974، حصل على الأستاذية في الحقوق والعلوم السياسية بتونس وشهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة بتونس وعلى الماجستير في الإدارة العمومية من المدرسة الوطنية للإدارة بسترازبورغ.

تقلّد خطة رئيس ديوان بوزارات المرأة والنقل والصحة والشؤون الاجتماعية، وشغل خطة مدير عام للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات وخبير مدقق بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قبل أن يتولى مهمة مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون القانونية وهي الخطة التي شغلها إلى غاية تعيينه كوزير للداخلية.

ويأتي اختيار هشام مشيشي بعد نحو 10 أيام من تقديم رئيس الحكومة التونسية السابق، إلياس الفخفاخ، باستقالته للرئيس قيس سعيد، بعد خلاف قوي مع حزب النهضة الذي بدأ مساعي لسحب الثقة منه وقتها.

وقبل استقالة الفخفاخ هاجم حركة النهضة بعد دعوتها للتشاور لتشكيل حكومي جديد، قائلا: “قبلت حركة النهضة بان تكون عضوا في الائتلاف الحكومي ووقّعت على وثيقة التعاقد، وعليه فان الدعوة لتشكيل مشهد حكومي جديد يعتبر انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع الاطراف الاخرى ومع رئيس الحكومة، واستخفافا بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة واقتصاد البلاد المنهك من جراء الكوفيد ومن تفاقم ازماته الهيكلية”