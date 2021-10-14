سيـــاســة

الرئيس التونسي يسحب جواز السفر الدبلوماسي من المنصف المرزوقي

شدد سعيد على أنه لا مجال للتآمر على أمن تونس الداخلي والخارجي
أيمن عزام 6:18 م, الخميس, 14 أكتوبر 21 6:18 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

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أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، سحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس السابق المنصف المرزوقي، إثر تصريحاته الأخيرة، مؤكدًا عدم وجود مجال للتمتع بهذا الامتياز والتجول بين العواصم للإضرار بتونس.

سحب جواز السفر الدبلوماسي

جاء ذلك خلال إشراف الرئيس سعيد على أول اجتماع للحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن، الخميس، بحسب قناة “نسمة” التونسية.

كما طلب الرئيس التونسي، أثناء الاجتماع، من وزيرة العدل فتح بحث تحقيقي في تصريحات المرزوقي، مشددا على أنه لا مجال للتآمر على أمن تونس الداخلي والخارجي.

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كان المرزوقي حرّض سلطات دولة أجنبية على اتخاذ تدابير عقابية ضد تونس والسعي لإفشال القمة 50 لمنظمة الفرنكوفونية. الأمر الذي وصفته نقابة السلك الدبلوماسي التونسي بالخطير والمُشين.

وكان الرئيس قيس سعيد قد أصدر أمرا بتسمية حكومة جديدة بعد 11 أسبوعا من توليه السلطات في البلاد.  ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على فيسبوك بيانا مصحوبا بصورة للرئيس سعيّد ورئيسة الحكومة المكلفة نجلاء بودن جاء فيه “رئيس الجمهورية يصدر أمر تسمية رئيس الحكومة وأعضائها”.

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وأدى 25 عضوا في الحكومة اليمين، وفق بث مباشر للتلفزيون الحكومي.

 ولأول مرة في تاريخ البلاد، أوكلت امرأة هي الأستاذة الجامعية المتخصصة في الجيولوجيا وغير المعروفة في الأوساط السياسية نجلاء بودن مهمة تشكيل الحكومة، رغم أن سلطاتها وسلطات وزرائها ستكون محدودة بناء على التغييرات التي أقرّها الرئيس على السلطة التشريعية والتنفيذية.

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وسيكون نشاطها مراقبا وتحت إشراف سعيّد.  وأكدت بودن في كلمة أن من أهم مهام الحكومة الجديدة مكافحة الفساد.

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بقلم أيمن عزام

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