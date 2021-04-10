سيـــاســة

الرئيس التونسي خلال لقائه السيسي : نرفض المساس بأمن مصر المائى

خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى عقب مباحثاتهما بقصر الاتحادية اليوم السبت
منتصر محمود 3:11 م, السبت, 10 أبريل 21 3:11 م, السبت, 10 أبريل 21

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أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، أنه لن يتم القبول بالمساس بالأمن المائى لمصر، مشددا على أن الأمن القومى لمصر هو جزء من الأمن القومى التونسي.

وقال الرئيس قيس سعيد ، خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى عقب مباحثاتهما بقصر الاتحادية اليوم السبت، إننا نبحث عن حلول عادلة لقضية التوزيع العادل للمياه ، ولكن الأمن القومى لمصر هو أمننا وموقف مصر فى أى محفل دولى سيكون موقفنا”.

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وتابع :”أقول هذا عن قناعة تامة لأننا قرأنا التاريخ جيدا ونستشرف المستقبل جيدا ولن نقبل أبدا بأن يتم المساس بالأمن المائى لمصر”، مضيفا “أن الرئيس السيسى تحدث عن حلول عادلة ولكن ليس على حساب مصر وعلى حساب أمتنا”.

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بقلم منتصر محمود

عضو نقابة الصحفيين وخريج جامعة الأزهر

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