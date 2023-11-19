الرئيس التنفيذي: «QNB الأهلي» لديه علاقات قوية مع كيانات ومؤسسات دولية تؤهله للترويج وجذب الاستثمارات الخارجية

مع اقترابنا من المنعطف الأخير للعام الحالى، تحدث محمد بدير الرئيس التنفيذى لبنك “QNB الأهلي” فى حواره مع ” المال” عن أبرز النتائج التى تحققت خلال التسعة أشهر الأولى وأولويات مصرفه وأهدافه للفترة المقبلة.

وكشف “بدير” عن الدور الذى يقوم به” QNB الأهلي” باعتباره أحد البنوك الإقليمية الكبرى فى جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلية وفتح المجال لصالح الشركات المصرية للتواجد فى الأسواق الخارجية.

وأكد أن مصرفه يعمد إلى تحقيق طفرات كبيرة وخطوات متسارعة بكل ما يتعلق بعملية التحول الرقمى سواء من خلال المنتجات والخدمات التى تلبى تطلعات عملاءه أو عبر البحث عن الوسائل المختلفة لتوفير منصات إلكترونية متنوعة تصل إلى جميع الشرائح.

وقال “بدير” إن” QNB الأهلي” يقدم مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة التى ترضى شهية العملاء وتلبى احتياجاتهم المصرفية، إذ أخذ على عاتقه أن يكون الاختيار الأقرب للعميل وهو ما استدعى التفكير خارج الصندوق والبعد عن الأفكار التقليدية للوصول إلى أكبر قاعدة ممكنة من العملاء مدفوعة بأكثر من 45 عامًا من الخبرة المصرفية، مع شبكة متكاملة متعددة القنوات، بالإضافة إلى التعامل مع متطلبات السوق المتنامية/المتغيرة بما يتماشى مع مبادرات الشمول المالى للبنك المركزى المصرى، حيث يظل الشمول المالى موضوعًا رئيسيًا فى “QNB الأهلي” بصفتنا مزودًا رائدًا للخدمات المالية، ولذلك نسعى جاهدين لتوفير الوصول إلى منتجاتنا وخدماتنا لتمكين التحول الاجتماعى والاقتصادى، ويشمل ذلك تحسين الوصول إلى الخدمات المالية لشريحة الدخل المنخفض، وغير المتعاملين مع البنوك، والشباب ، والنساء ، والعملاء من ذوى الهمم والشرائح الأخرى.

وأضاف “على سبيل المثال، قدم “QNB الأهلي” بطاقات الائتمان المضمنة للشباب بدءًا من سن “16 حتى 21 عامًا”. أحد الأهداف الرئيسية لهذا المنتج هو جذب الشباب وتشجيعهم على البدء فى التعامل مع القطاع المصرفى والتعرف على الخدمات المالية المختلفة، كما أصدر” QNB الأهلي” باقة مخصصة للشمول المالى “أهلاً” تسمح للعملاء بفتح حسابات فردية بسهولة وبأسعار ومستندات بسيطة للاستفادة من مجموعة من المنتجات والخدمات، وتماشيًا مع التزام مصرفه بالمسئولية الاجتماعية ومبادرات الشمول المالى، كما قدمنا خدمات جديدة “للعملاء من ذوى الهمم”؛ مبادرة شاملة هدفها الرئيسى هو أن يكون البنك الأكثر سهولة فى الوصول إليه، حيث يتم تقديم الخدمة فى جميع الفروع بمختلف المحافظات من خلال مزايا مختلفة مثل تبسيط إجراءات فتح الحسابات وتسهيلها، كما تم تدريب عدد من موظفى لغة الإشارة المعتمدين وتحديث العديد من أجهزة الصراف الآلى وتجهيزها بلوحة مفاتيح “برايل”.

وأشار إلى قيام” QNB الأهلي” بتحديث تطبيقه للهاتف المحمول بميزات إضافية؛ “تحديد مواقع أجهزة الصراف الآلى والفروع” التى تسهل تحديد مواقع أجهزة الصراف الآلى التى تخدم العملاء ذوى الهمم أو الفروع ذات المنحدرات، ونتيجة لهذه الجهود فقد بلغت محفظة التجزئة المصرفية 50 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2023 بالإضافة إلى إصدار أكثر من مليونى بطاقة بحجم محفظة تجاوز 2 مليار جنيه.

وأطلق “QNB الأهلي” أول قناة مصرفية جديدة متاحة على تطبيق الواتساب عن طريق رقم البنك (0020219700) أو عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع “QR CODE” المتاحة على الموقع الإلكترونى أو عبر إرسال رسالة على أى من القنوات الإلكترونية للبنك عبر القيام بإرسال رسالة لبدء الدردشة، وتتيح خدمة “الواتس آب” الرد التلقائى على استفسارات العملاء وغير العملاء ـ غير المالية الخاصة بمنتجات قطاع التجزئة المصرفية والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم تقديم الخدمة فى شكل قائمة اختيارات لسهولة دعم الاستفسارات العامة عن المنتجات والخدمات البنكية، ومعرفة أقرب مواقع الفروع وأجهزة الصراف الآلى وأماكن استقبال عملاء “أوائل QNB “، ومعرفة فروع استقبال العملاء من ذوى الهمم.

وكشف “بدير” أن منصة QNB “ببساطة” نجحت فى وقت قياسى من استقطاب أكثر من 20 ألف عميل أغلبهم من الشباب حيث روعى فى انطلاق المنصة أن تكون التطبيق الأكثر قربا وابتكارا وتيسيرا لجميع الفئات ولا سيما الشباب إذ تقدم جميع الخدمات المصرفية دون زيارة فروع أو مقرات بجانب وجود كافة المنتجات البنكية التى يحتاجها العملاء “شهادات ـ قروض ـ حسابات ـ بطاقات خصم مباشر”، وغيرها من المنتجات التى تتميز بتنافسية شديدة عن غيرها، حيث ترتكز المنصة على بنية تكنولوجية قوية تؤهلها لتدشين العديد من الخدمات والمنتجات المبتكرة والتى تأتى ترسيخا للدور الذى يقوم به البنك فى السوق المصرية، كما عقدنا مجموعة من الشراكات الواسعة مع كبرى شركات الدفع الإلكترونى من أجل إصدار البطاقات الخاصة للعملاء، فضلا عن التعاون مع عدد كبير من الجامعات المصرية لفتح الحسابات الخاصة للطلاب ترسيخا للشمول المالى والتحول الرقمى ومحاولة الوصول إلى أكبر قدر ممكن للدخول فى هذه المنظومة.

وتابع :”وقع” QNB الأهلي” اتفاقية تعاون مع شركة فيزا، الشركة الرائدة عالميا فى مجال تكنولوجيا المدفوعات، بهدف تعزيز المدفوعات الرقمية، وإصدار البطاقات المصرفية لعملاء المنصة الرقمية ببساطة حيث تستهدف المنصة تحقيق الانتشار والتوسع فى السوق المصرية وتقديم كافة البرامج والخدمات البنكية لجميع العملاء باختلاف شرائحهم مع التركيز على فئة الشباب والمرأة لدعم التمكين الاقتصادى والاجتماعى وفق توجهات وأهداف البنك المركزى المصرى.

كما وقع البنك بروتوكول تعاون مع جامعة بدر بهدف إتاحة باقة من الخدمات المصرفية المتكاملة للطلاب وأولياء الأمور وأساتذة الجامعة والعاملين بها، واستبدال بطاقة التعريف الخاصة بالطلاب لتشمل كارت “ببساطة” الذى يتيح عمليات الدفع الإلكترونى من خلاله سداد المصروفات وتلبية احتياجات الطلاب المصرفية بشكل إلكترونى ، فضلا عن عقد ندوات التوعية والتثقيف المالى لطلاب الجامعة والتعريف بأهمية الخدمات المالية، والتواصل مع الطلاب من خلال المنصة والموقع لتعريفهم بالعروض البنكية المخصصة لهم، بجانب استبدال بطاقة التعريف الخاصة بطلاب جامعة بدر بجميع فروعها “Student ID CARD” إلى بطاقات “QNB bebasata” للخصم المباشر تطبيقا لإصدار منتج ذو علامة تجارية مشتركة “Cobranding”، بحيث يتمكن البنك من إصدار تلك البطاقات لجميع طلاب الجامعة على أن تحمل شعار الجامعة بالإضافة إلى شعار ” QNB bebasata” لكى تستخدم كبطاقة تعريفية للطلاب وبطاقة دفع إلكترونية فى الوقت ذاته.

على صعيد آخر، قال “بدير” إننا نجحنا فى تحقيق طفرة فى مؤشرات النمو الخاصة بالبنك على مستوى جميع القطاعات بنهاية الربع الثالث من 2023، حيث سجلنا صافى أرباح مجمعة بقيمة 12.5 مليار جنيه بزيادة تجاوزت 5 مليارات وبنسبة نمو 71 % مقارنة بالفترة نفسها فى 2022، بينما بلغ صافى أرباح البنك المستقلة 11.9 مليار، وبلغ إجمالى الأصول المجمعة 592 مليار جنيه بزيادة قدرها 109 مليارات مقارنة بديسمبر 2022 وبنسبة نمو %23.

وأضاف أن محفظة القروض والسلفيات ارتفعت بنحو 30 مليار جنيه لتصل إجمالاً إلى 258 مليار جنيه وبما يمثل نموا قدره 13 % مقارنة مع ديسمبر 2022، فيما بلغت ودائع العملاء 498 مليارا فى نهاية سبتمبر 2023 بزيادة قدرها 92 مليارا، ونسبة نمو 23% مقارنة مع ديسمبر 2022 مدفوعة بالنمو فى جميع مجالات الأنشطة.

وأشار إلى تمتع البنك بمعدل توظيف عالٍ للودائع إذ بلغت نسبة القروض إلى الودائع 51.8 % بنهاية سبتمبر الماضى فى ظل التركيز على نمو العمليات المصرفية الأساسية مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية فى جميع العملات.

وحول مساهمات البنك فى ترتيب القروض المشتركة أوضح “بدير” أن حجم محفظة القروض المشتركة بلغ نحو 22.037 مليار جنيه، إذ يحرص” QNB الأهلي” على دعم المشروعات الكبرى فى جميع القطاعات من خلال تنويع أدواته التمويلية المصرفية وتقديم الدعم بشكل دائم بالسيولة لمنحه القدرة على الاستمرارية والتوسع داخل السوق المصرية.

وأضاف أن البنك تمكن خلال الفترة الماضية من الدخول فى عدد من القروض المشتركة كممول أو مرتب أو ضامن أو مسوق لصالح الشركات الكبرى فى ضوء الخطط التنموية التى يتبعها لدعم الاقتصاد فى شتى المجالات والقطاعات حيث يحظى بشبكة علاقات و روابط قوية مع جميع البنوك المحلية والأجنبية العاملة فى السوق المصرية لتمويل مشروعات كبرى، وتم تكليف البنك بترتيب العديد من القروض لتمويل الشركات المحلية و متعددة الجنسيات و الشركات الحكومية والتى تم ترتيبها بنجاح فى وقت قياسى فى مختلف القطاعات الاقتصادية فى مجالات البترول والغاز و البتروكيماويات و الاتصالات و البنية الأساسية و الطاقة والإنشاء و مواد البناء والزراعة والخدمات اللوجستية و غيرها.

ولفت إلى مساهمة مصرفه فى تمويل مشترك قدره 12.5 مليار جنيه لصالح “القناة للسكر” إحدى الشركات الرائدة فى زراعة وصناعة السكر فى السوقين المصرية والعربية، وذلك بالتعاون مع عدد من البنوك هى “البنك الأهلى المصرى بصفته المرتب الرئيسى الأولى ووكيل التمويل، وبمشاركة البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، المصرف المتحد، بنك الاستثمار العربى، البنك الزراعى المصرى، بنك التعمير والإسكان، بنك التنمية الصناعية”، وذلك فى إطار خطة الدولة والبنك المركزى المصرى لتشجيع الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بما يخدم أهداف الاقتصاد ويحقق تأثيرات إيجابية على حياة المواطنين.

فى سياق متصل، قال “بدير” إن حجم المدفوعات الرقمية التى تمت عبر القنوات الرقمية للبنك بلغ نحو 160 مليار جنيه لأكثر من 16 مليون عملية و تبلغ نسبة العملاء النشطين فى الخدمات الإلكترونية نحو 60 %.

وأوضح أن ” QNB الأهلي” يعد من أوائل البنوك التى تقدمت بطلب للحصول على رخصة البنك الرقمى إيمانا بأهمية الدور الذى ستلعبه البنوك الرقمية فى المستقبل وسيتم الاعتماد عليها بشكل كبير خاصة من قبل الشباب المعول عليهم فى تحقيق طفرات كبيرة فى هذا الملف، وقد قام البنك المركزى المصرى بإصدار القواعد والشروط المرخصة للبنوك الرقمية وهى خطوة فى الاتجاه الصحيح نحو مواكبة التطورات العالمية، ويعد البنك الرقمى أحد الأدوات المهمة فى تحقيق طفرة فى ملف الشمول المالى والتحول الرقمى، دون الحاجة إلى مقرات أو فروع وموظفين، ويتم التعامل من خلال التطبيقات الإلكترونية الذكية والتى يستطيع العميل من خلالها القيام بجميع معاملاته المصرفية، وجار إجراء الدراسات اللازمة لإعادة التقدم بالطلب طبقا للاشتراطات المحددة من البنك المركزى المصرى فى التعليمات المصدرة حديثا.

وأشار إلى أن حجم المدفوعات التى تمت عبر تطبيق “إنستاباي” بلغ نحو 32 مليار جنيه لإجمالى عمليات تجاوزت 8 ملايين.

ويعتبر” QNB الأهلي” من أوائل البنوك التى أطلقت خدمة المدفوعات اللحظية “Instant payment Network ” والتى تعرف اختصارا بـ” instapay ” تحت إشراف البنك المركزى المصرى، بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر منذ مارس الماضى، ليكون من أوائل البنوك التى انضمت إلى شبكة المدفوعات اللحظية “إنستاباي” وفقا للرئيس التنفيذى.

وأضاف ” قمنا بإدخال خدمات جديدة مقدمة عبر خدمة التسوية اللحظية من خلال شبكة ” إنستا باي”، إذ أتاح البنك خدمة التحويل اللحظى عبر بطاقات (الخصم – الائتمان مسبقة الدفع) عن طريق الخصم المباشر من حساب العميل ليكون البنك فى طليعة البنوك التى تقدم هذه الخدمة، فضلا عن إتاحتها سابقًا عبر التطبيقات والمحافظ الإلكترونية مثل “الإنترنت البنكى والموبايل البنكي”، وبطاقات “ميزة”، وهو ما يخدم العميل والمنظومة المصرفية فى آن إذ نسعى إلى تحقيق نقلة نوعية فى كفاءة الخدمات المصرفية التى تسهل عملية الاندماج فى منظومة الشمول المالى والتحول الرقمى والتى قطعنا فيها شوطا كبيرا خلال الفترة الماضية، وتعد ركنًا أساسيًا من عناصر الإستراتيجية الطموح التى نسعى إلى تنفيذها فى السوق المصرفية خلال الفترة المقبلة دعمًا لخطة الدولة والبنك المركزى.

وأشار إلى أن خدمة “إنستاباي” حققت إقبالا كثيفًا ونموًا ملحوظًا من العملاء حيث يستهدف نظام التسوية اللحظية الحد من التعاملات النقدية والمساعدة فى تقليل الضغط على الفروع، بجانب تسهيل وتمكين التحويل اللحظى للعملاء فى أى وقت فى اليوم طوال أيام الأسبوع، والتوسع فى نشر ثقافة استخدام التكنولوجيا الرقمية، وإتاحة سهولة الاستعلام عن أرصدة العملاء فى البنوك المشتركة بشكل لحظى فى أى وقت على مدار جميع أيام الأسبوع، فضلا عن التوسع فى استخدام الخدمات الرقمية بحسب “بدير”.

وفيما يتعلق بإستراتيجية البنك للانتشار جغرافيا قال “بدير” إن عدد فروع مصرفه تبلغ نحو 232 وأكثر من 900 جهاز صراف آلى ونستهدف الانتشار فى جميع المحافظات والأماكن النائية من أجل وصول الخدمات المصرفية والمنتجات إلى جميع المواطنين وتحقيق إستراتيجية البنك المركزى نحو ترسيخ مفاهيم الشمول المالى والتحول الرقمى والوصول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد وضم القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى بما يعزز المصلحة الاقتصادية وتحقيق قيمة مضافة، ونستهدف افتتاح 4 فروع جديدة بنهاية العام المقبل لتبلغ إجمالى شبكة الفروع 236.

وحول دور البنك فى التنمية المستدامة أوضح أن “QNB الأهلي” يعد أحد أكبر بنوك القطاع الخاص فى مصر الذى يحرص على تحقيق أهداف البنك المركزى المصرى للتنمية الاقتصادية المستدامة من خلال عقد شراكات إستراتيجية مع كبرى المؤسسات الدولية مثل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر، وإيلاء أهمية قصوى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يخدم أهداف الاقتصاد القومى ويدعم الناتج المحلى الإجمالى ويحقق المزيد من فرص العمل، وتعميق وزيادة المنتج المحلى الذى ينعكس على زيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الدولارية كأحد مقومات الاقتصاد المصرى، بدعم كبير من المجموعة الأم التى تحرص على ابتكار حلول جديدة ومبتكرة ومنح التمويل المستدام وطرح منتجات وقروض جديدة بما فى ذلك السندات الخضراء / الاجتماعية وصناديق البيع الخضراء، والقروض المرتبطة بالاستدامة ومنتجات التجزئة المصرفية.

وتابع إن للمجموعة السبق فى إصدار أول طرح خاص للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى تركيا، إضافة إلى استثمار 50 مليون دولار فى أول سند أخضر من “QNB Finansbank”، كما أن المجموعة لها السبق فى عقد أول اتفاقية إعادة شراء خضراء، و إبرام أول صفقة ريبو خضراء لـ” QNB” فى قطر.

كما وقع “QNB الأهلي” عددا من الشراكات الناجحة مع كبرى المؤسسات الدولية مثل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر، والاتحاد الأوروبى للحصول على تمويلات ميسرة، وقد تجاوز حجم محفظة الاستثمارات بين البنك الأوروبى و”QNB الأهلي” أكثر من 750 مليون دولار، منها أكثر من 185 مليونا لدعم التمويل الأخضر والمشروعات الشبابية والشركات الناشئة والأفكار المبتكرة.

ويعد” QNB الأهلي” أول بنك فى مصر يستفيد من هذه القروض بموجب الإطار الإقليمى لمرفق تمويل الاقتصاد الأخضر التابع لصندوق المناخ الأخضر، وهو ما مكّن البنك من إتاحة حزمة تمويلات لعدد من المشروعات المنزلية والشركات الصغيرة والمتوسطة التى تعمل فى القطاعات السكنية والقطاعات الصناعية الزراعية والتجارية والخدمية والتى تنفذ مشروعات خضراء ترتكز على الطاقة المتجددة.

كما انضم “QNB الأهلي” إلى عضوية برنامج الأمم المتحدة للتوقيع على مبادئ الصيرفة المسئولة والتى تعتمد على تطوير إدارة مفهوم المخاطر لتشمل المخاطر البيئية والمجتمعية وتشجيع البنوك على زيادة تمويل المشروعات التى تخدم البيئة ودعم مسيرة الشمول المالى والتحول الرقمى وتطبيق أعلى مبادئ الحوكمة والشفافية.

ويمتلك البنك عددا من البرامج التمويلية المخصصة لتلبية رغبات الأفراد وأصحاب الشركات التى تركز أعمالها على التوجه نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى توفير خدمات غير مالية من بينها الاستشارات الفنية والتسويقية والترويجية وتقديم ندوات مستمرة تقوم بنشر الوعى المجتمعى للتعريف بالاقتصاد الأخضر وأهميته فى خلق فرص عمل وتوفير الاستدامة للمشروعات، مؤكدا أن البنك شريك فى كل المبادرات التى أصدرها البنك المركزى المصرى والتى تستهدف بالأساس دعم الاستدامة ومن بينها مبادرة تحويل السيارات بالوقود المزدوج ” Go Green” ودعم رواد الأعمال من خلال مراكز تطوير الأعمال التى بلغ عددها نحو 5 تقدم باقة من الخدمات المالية وغير المالية، بجانب إطلاق منتجات وخدمات مصرفية تعتمد بشكل كبير وأساسى على الاستدامة وتراعى جميع أبعادها.

وتجدر الإشارة إلى أن “QNB الأهلي” أطلق الدورة الرابعة لحاضنة الأعمال فى إطار مبادرة رواد النيل التى يرعاها البنك المركزى المصرى وتنفذها جامعة النيل الأهلية، تحت شعار “Sustainable Product Design” وذلك من أجل المساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، واستغلال الطاقات الكامنة لدى الشباب المبتكر بما يسهم فى إنشاء مشروعات جديدة وتعميق الصناعة المحلية وخلق فرص عمل بما يسهم فى زيادة النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بملامح خطة البنك الاستثمارية قال “بدير” إن “QNB الأهلي” يسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف فى السوق المصرفية المصرية عبر إستراتيجية طموح تؤهله لتنفيذ تلك الأهداف والتى من بينها، أن يصبح البنك هو الاختيار الأقرب للعميل محققا الريادة المصرفية فى هذا القطاع عن طريق تقديم جميع الخدمات المصرفية للعملاء وفق أفضل الأساليب المتطورة والحديثة، كما أن البنك يسعى إلى التوغل والانتشار فى السوق المصرفية لجذب أكبر عدد ممكن من العملاء داخل المنظومة المصرفية ومضاعفة عدد العملاء خلال الفترة المقبلة عن طريق الفروع وماكينات الصراف الآلى والدورات المصرفية التى يقوم بها البنك لرفع الوعى المصرفى لدى المواطنين.

وأوضح أن البنك يسعى فى إستراتيجيته الطموح إلى تعزيز عوائد المساهمين من خلال تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى جميع القطاعات وتعزيز الربحية، كما أنه يضع محور رضا العميل من أهم المحاور التى يتبعها فى الإستراتيجية لتحقيق أقصى درجات الراحة والسهولة فى تجربته وتعاملاته المصرفية، كما يسعى إلى تعزيز مبدأ الاستدامة فى جميع قطاعات البنك ليقوم بدور أكبر فى القطاعات المستهدفة، والاستمرار فى رفع وتطوير مهارات العاملين عن طريق تزويدهم بأحدث الدورات التدريبية اللازمة فى كافة القطاعات والإدارات.

وفيما يتعلق بإمكانية دخول البنك فى مساهمات جديدة أشار “بدير” إلى أن البنك يعمل فى السوق المصرية من خلال إستراتيجيته التوسعية وشركاته التابعة والتى تعمل فى عدة مجالات متخصصة مما أسهم فى إبراز مكانة البنك كمؤسسة مالية لها وضعها تشارك فى الأنشطة المالية والمصرفية داخل السوق المصرية، وهى شركة “QNB الأهلى للتـأجير التمويلي” التى تعد أولى الشركات المساهمة فى مجال التـأجير التمويلى والرائدة فى السوق المصرية إذ وصلت القيمة الدفترية لأصولها المؤجرة مليارى جنيه.

وشركة” QNB الأهلى لتأمينات الحياة” والتى تقدم مجموعة كبيرة من المنتجات التأمينية التى تلبى احتياجات العميل الادخارية الأساسية، فضلا عن طرحها وثائق لحماية الأفراد، وكذلك العاملين، وتعد شركة تأمينات الحياة إحدى الكيانات القلائل فى مصر التى تجمع بين الأصالة المحلية و مستوى الخدمة العالمية، وشركة “QNB الأهلى للتخصيم” والتى تعمل كمؤسسة مالية متخصصة فى نشاط التخصيم بكل أنواعه من خلال خدمات التخصيم المحلى و الدولى، وتتميز بتوفر كل الوسائل والكفاءات والحلول التجارية السريعة لتلبية احتياجات العملاء لاسيما فى ترتيب العمليات المالية والتجارية الدقيقة والمتخصصة للتخصيم.

وحول الدور الذى يلعبه البنك فى جذب الاستثمارات الخارجية قال “بدير” إن مصرفه يقوم بدور حيوى فى دعم وجذب الاستثمارات ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى زيادة حجم أعمالها.

وأضاف ” تربطنا شبكة علاقات قوية مع كبرى الكيانات والمؤسسات الدولية والشركات متعددة الجنسيات وهو ما أتاح لنا تقديم كل أشكال الدعم اللازمة للترويج وجذب الاستثمارات وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من الشركات، ولقد قمنا مؤخرا بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتعزيز التعاون فى مجال الاستثمار، وذلك فى إطار خطة الحكومة لتعظيم دور القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى الترويج للاستثمار فى مصر، وتنص مذكرة التفاهم على أن يقوم البنك بالترويج للاستثمار، وأن يُعرف عملاءه بخدمات الهيئة والفرص الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى توفير معلومات دقيقة عن القطاعات الاقتصادية التى تحظى باهتمام العملاء الراغبين فى الاستثمار بمصر، كما سيقوم البنك بالمشاركة فى تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة أثناء الجولات الترويجية داخل مصر و خارجها.

32 مليار جنيه حجم المدفوعات عبر «إنستاباي»

22 مليارا مساهماتنا فى القروض المشتركة

أصدرنا 2 مليون بطاقة مدفوعات

منصة «ببساطة» تستقطب 20 ألف عميل

نستهدف افتتاح 4 فروع جديدة بنهاية العام المقبل

50 مليارا محفظة تمويل الأفراد بنهاية سبتمبر

2 مليار قيمة التعامل عبر البطاقات بمختلف أنواعها

حجم المدفوعات الرقمية بلغ 160 مليارا

%51.8 نسبة توظيف القروض إلى الودائع