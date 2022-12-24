الرئيس التنفيذي: 300 مليون جنيه فقط في خزينة مستشفى 57357

قال الدكتور شريف أبو النجا، الرئيس التنفيذي لمستشفى 57357، إنه يوجد في خزينة المستشفى 300 مليون جنيه، تكفي مدة 4 أشهر المقبلة، مشيرًا إلى أن التبرعات لم تقل عن الأعوام الماضية، ولكن الأزمة في ارتفاع تكاليف العلاج لمرضي السرطان، بصورة كبيرة نتيجة تغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وأضاف “أبو النجا”، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر، أن مريض سرطان الدم يستغرق علاجه 3 سنوات، وتكلفة علاجه تصل إلى 700 ألف جنيه خلال هذه المدة.

وأوضح الدكتور شريف أبو النجا، الرئيس التنفيذي لمستشفي 57357 أنه يوجد أكثر من 36 ألف مريض يتم متابعتهم حاليًا، مشيرًا إلي أن معدلات الشفاء وصلت لنسبة 71.2%، أي أن كل 100 طفل يدخل المستشفى يشفى منهم 71 طفلًا شفاءً نهائيًا.

وقال “أبو النجا”، إن فكرة إنشاء مستشفى 57357 بدأت في عام 1989 نتيجة معاناة الأطفال المصابين بالسرطان، لعدم توافر الأماكن الكافية لعلاجهم بالمستشفيات الحكومية، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح المستشفى عام 2007 بطاقة 180 سريرًا وارتفعت للضعف في عام 2020.