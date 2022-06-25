الرئيس التنفيذي: 3 عوامل رفعت ربحية «جلاكسو سميثكلاين» 164% خلال الربع الأول

أرجع الدكتور محمد الضبابي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جلاكسو سميثكلاين “GSK” مصر لصناعة الأدوية – وحدة المجموعة البريطانية “جلاكسو سميثكلاين” العالمية متعددة الجنسيات – نمو أرباح الربع الأول من العام الجاري إلى مجموعة من العوامل.

وقال “الضبابي” – في تصريحات خاصة لـ”المال” ضمن حوار مفصل – إن أبرز العوامل تمثلت في زيادة المبيعات، والتركيز على التسويق والمبيعات جنبا إلى جنب مع استمرار سياسة السيطرة على التكاليف.

يذكر أن “جلاكسو سميثكلاين” حققت زيادة قدرها 164% في مبيعات الربع الأول من 2022 لتسجل 370 مليون جنيه مقابل 140 مليونا للفترة المناظرة من العام الماضي.

وحققت الشركة 870 مليون جنيه أرباحا خلال الربع الأول مقابل 22 مليونا للربع المماثل من 2021 نتيجة لعملية بيع قطاع عناية المستهلك، وانخفاض مصروفات البيع والتوزيع بنسبة 8%.

وفي سياق متصل، كشفت نتائج أعمال شركة “جلاكسو سميثكلاين” عن زيادة صافي أرباحها بنسبة 250% تقريبا خلال 2021 مسجلة 166 مليون جنيه، مقارنة مع 44 مليونا فى 2020.

وأرجع “الضبابي” زيادة الأرباح خلال العام المالي 2021 إلى عدة عوامل تمثلت في ارتفاع الصادرات وحجم الإنتاج وعدد العبوات المباعة، إلى جانب خفض التكاليف التشغيلة والمصروفات العمومية.

وأشار إلى أن تحويل محطات الطاقة الكهربائية إلى العمل بالطاقة الشمسية خاصة في مصنع الشركة بمدينة السلام مع ترشيد الاستهلاك في الهوالك، ساهم في دعم نتائج الأعمال العام الماضي.

وأوضح أنه من ضمن العوامل أيضا العمل على تحسين كفاءة إدارة النقدية وترشيد النفقات وتقليل التكلفة التمويلية بنسبة 41% والمصاريف التشغيلية 17% وتقصير مدد التحصيل.

وقال إن مبيعات بروتوكول علاج فيروس كورونا التابع لوزارة الصحة استحوذت على حصة كبيرة من مبيعات الشركة أثناء الذروة وبالتالي أثر إيجابا على نتائج الأعمال.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن “جلاكسو” أنتجت ما يزيد عن 166 مليون عبوة خلال عام 2021 .

وتأسست شركة “جلاكسو سميثكلاين” عام 1981 وأدرجت في البورصة المصرية منذ أكتوبر 1985 وتعمل في قطاع المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية.

وتتبع الشركة للكيان الأم – جلاكسو جروب العالمية -ولديها استثمارات فى شركات أخرى بنسب متفاوتة، مثل آمون للصناعات الدوائية، ومودرن فارما إنترناشيونال للتجارة.

يذكر أن رأسمال الشركة المصدر والمدفوع لجلاكسو سميثكلاين يبلغ 835.1 مليون جنيه، موزعا على 83.5 مليون جنيه بقيمة اسمة 10 جنيهات للسهم، وتبلغ نسبة مساهمة جلاكسو جروب ليمتد 91.2% إلى جانب 5.89% لبنك قطر الوطني الأهلي، والباقي أسهم حرة تداول في البورصة.