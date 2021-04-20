الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يبحث مع مسؤولي «سكاي أبو ظبي» زيادة استثماراتهم في مصر

التقى المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،صالح محمد بن نصرة مالك مجموعة دايموند، والمهندس عبد الرحمن عجمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة دايموند وشركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري، لبحث سبل زيادة استثمارات المجموعة في مصر

وخلال اللقاء تم عرض الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بمختلف القطاعات، علاوة على التسهيلات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار الأجنبي.

يأتي ذلك في إطار جولة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار الخليجية ولقائه بعدد من كبرى الشركات الإماراتية لبحث سبل دعم وتعزيز أطر التعاون المشترك في مجالات الاستثمار.

بن نصرة: الاقتصاد المصري واعد ونتطلع لتحقيق قيمة مضافة بالقطاع العقاري

قال صالح محمد بن نصرة مالك مجموعة دايموند، إن المجموعة تتطلع إلى نقل خبراتها ونجاحاتها في مجال التطوير العقاري إلى العديد من الأسواق الإقليمية والدولية، واختارت مصر لتصبح المحطة الأولى لنقل هذه الخبرات، نظرًا لما تتمتع به مصر من فرص استثمارية واعدة وتحقيق الاقتصاد المصري تحسن كبير خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى التحسن الكبير في مناخ الاستثمار من خلال تشريعات وإجراءات لتيسير إقامة الاستثمارات،

وأكد أننا نستهدف أن تحقق مجموعة دايموند قيمة مضافة للقطاع العقاري، وأن تساهم في تنفيذ توجهات الدولة بتحقيق تنمية عمرانية شاملة تستوعب الزيادة السكانية، وتساهم في استمرار نمو الاقتصاد المصري”.

عجمي: ندرس فرص استثمارية نحقق من خلالها استراتيجية الشركة

و قال المهندس عبد الرحمن عجمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة دايموند وشركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري، إن المجموعة بدأت خطوات فعلية في ضخ استثمارات بقيمة 15 مليار جنيه في مصر خلال عامين، فعلى الرغم من إعلان دخولها السوق المصرية منذ شهرين فقط إلا أنها بدأت بالفعل في تنفيذ أول مشروع لها في العاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 4 مليارات جنيه

أول مشروع في العاصمة الإدارية باستثمارات 4 مليارات جنيه

وأكد بأننا ندرس في الوقت الحالي فرص استثمارية جديدة تحقق من خلالها استراتيجية الشركة في تحقيق قيمة مضافة للقطاع العقاري في مصر، مشيدًا بجهود هيئة الاستثمار في جذب استثمارات أجنبية من خلال إعداد خريطة بالفرص الاستثمارية وأهم إجراءات تيسير إقامة الاستثمارات الجديدة وسرعة تأسيس الشركات.

17 مشروعا في دولة الامارات

يُذكر أن شركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري هي شركة تابعة لمجموعة “دايموند” الإماراتية الرائدة في مجال الخدمات العقارية المتخصصة بمجموعة متنوعة من المشروعات والأنشطة تصل إلى أكثر من 17 مشروع في دولة الامارات.