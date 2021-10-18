الرئيس التنفيذي لمدينة «أو ويست»: السوق العقاري في مصر مستقر جداً

في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON".

قال طارق كامل، الرئيس التنفيذي لمدينة “أو ويست”، إن السوق العقاري في مصر يشهد إستقراراً كبيراً ونمواً كبيراً وأن شركة أوراسكوم للتنمية حققت نمواً بنسبة 50% من يناير حتى سبتمبر 2021.

جاء ذلك في لقاء خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وكشف أن نسبة النمو التي حققتها الشركة نابعة من إرتفاع سعر المتر في الوحدات المباعة وزيادة حجم المباع من تلك الوحدات.

وأضاف: “هناك إقبال كبير في شراء الوحدات من المشروعات القائمة سواء في أو ويست و منتجع مكادي هايتس بالاضافة لزيادة في أسعار الوحدات”.



وكشف أن سلوك المستهلكين في السوق العقاري مقسم إلى ثلاثة اثلاث تبدأ من شريحة تستهدف شراء وحدات لابنائها للزواج بها أو الشريحة الثانية للاستثمار وثالثة تحاول تطوير مستوى حياتها سواء بالانتقال إلى غرب وشرق القاهرة.

وقال: “شريحة الشباب المقبل على الزواج والراغبين في الاستثمار لم تتاثر ومستقرة بما يحقق التوازن في السوق ولايجعله يصل لنقطة الشتبع”.



وأبان أن مجال التطوير العقاري في مصر كلية يشهد نمواً إيجابياً غير مسبوق وهذا أمر مطئمن بالاضافة إلى جهود الدولة الحثيثة عبر إجراءتها لضبط منظومة السوق وإيقاعها.

وقال: “هذه الاجراءات من شأنها إعادة ترتيب البيت العقاري بشكل إيجابي وسيكون له تأثير إيجابي على مضمون وملامح السوق العقاري”.