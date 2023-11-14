الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور: انبعاثات السيارات مسئولة عن 25% من ملوثات المدن

قال أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، إن انبعاثات السيارات مسئولة عن 25% من ملوثات المدن، لذلك تتسبب في أطنان من الانبعاثات الكربونية.

وأضاف أنه لا بد من الاتجاه نحو السيارات الكهربائية التي تحدُّ من نسبة التلوث من 30 – 40%، وهو ما سيساعد في تحقيق “رؤية مصر 2030″، الرامية لخفض الانبعاثات الكربونية، وفي الوقت نفسه يقلل من الاعتماد على العملات الأجنبية.

ولفت إلى أن المنصور هي أكبر مجموعة سيارات في مصر، لذلك عملنا على نشر تكنولوجيا جديدة مرتبطة ومتسقة مع مبادرات الحد من المخاطر، إذ غيّرنا خططنا من 5 سنوات لكي نصل إلى “صفر” انبعاثات في صناعتنا، من خلال توفير سيارات وأتوبيسات لهيئة النقل المصرية تعمل بالطاقة المتجددة.

وتابع: كما نعزز من ثقافة الحد من المخاطر بتوعية قائدي السيارات للتقليل من الحوادث أيضًا.

جاء ذلك خلال فعاليات قمة مصر الأولى للحد من المخاطر برعاية وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية.