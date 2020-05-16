الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث: مصر أسهمت في توفير رواد الأعمال

يوجد بالمجمع شركات بحثية كما يشهد تنفيذ أنشطة في مجالات الزراعة وطباعة الحديد والبلاستيك

قال حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، إنه بحكم دور مصر المحوري في العالم العربي وتعداد سكانها الكبير، أسهمت بدور كبير علي صعيد توفير رواد الأعمال.

وأضاف المحمودي أن مسألة التجارة الإلكترونية سيكون لها مستقبل كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الفترة المقبلة.

وأوضح أن الصناعات الخمسة الأكبر -حسب شركة “ماجنت للبحوث” – التي سيكون لها دور في المنطقة في الفترة المقبلة وسيتم التركيز عليها تتضمن الصحة والتجارة الإلكترونية.

وأشار إلى أنه تم إطلاق مسرعات أعمال في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا، لتسريع عملية تطوير البحوث وجذب الشركات العاملة في مجالات عدة كالبنية التحتية.

ولفت إلي أنه يوجد بالمجمع شركات بحثية كما يشهد تنفيذ أنشطة في مجالات الزراعة وطباعة الحديد والبلاستيك باستخدام الـ”3d technology “.

ونوه أن وسائل الدعم المقدمة من المجمع للشركات المتوسطة والصغيرة تتمثل في الدعم المادي والمعرفة بالمشروعات الحكومية وتقديم المهارات من الجامعات وعملية الاتصال مع المستثمرين.

جاء ذلك خلال الندوة، التى نظمها المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، يوم الخميس الماضي، تحت عنوان “مستقبل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. مرحلة ما بعد كورونا”.

وشاركت فيها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية كمتحدث رئيسي.