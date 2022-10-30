الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير: البنوك تتعامل مع القطاع العقاري بصعوبة وتخوف

أكد محمد الطاهر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن العمل على تنشيط القطاع العقاري يسهم في إحداث حالة من الرواج بكافة القطاعات السياحية والصناعية وغيرها، مضيفًا أن البنوك تتعامل بصعوبة مع القطاع العقاري بصعوبة وحذر كبير.

وأضاف الطاهر، خلال كلمته بالجلسة الأولي من مؤتمر التطوير العقاري السادس، الذي تنظمه جريدة “المال جي تي إم”، اليوم الأحد، أن البنوك أصبحت تتعامل مع تمويل القطاع العقاري بمختلف الفئات من مطورين وتمويل عقاري بصعوبة وتخوف واضح، لافتًا إلى أن أكبر تحدي أمام القطاع هو التمويل.

واقترح الطاهر، التوسع بإنشاء صناديق الاستثمار في لتوفير تمويلات للقطاع العقاري، لإنهاء أكبر تحدي وعقبه أمام القطاع هو تدبير التمويل الميسر.

وتنظم شركة «المال جى تى إم» النسخة السادسة من مؤتمر التطوير العقارى تحت عنوان: «4 تحديات ترسم مستقبل القطاع العقارى»، وهو ما يأتى تزامنًا مع الحراك الاقتصادى الذى تشهده مصر حاليًا، بعد انتهاء فاعليات المؤتمر الاقتصادى الذى نتج عنه توصيات بمزيد من الشراكة مع القطاع الخاص.