الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية: حجم المبيعات التعاقدية 8.5 مليار جنيه حتى الآن

قال المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذي لشركة السعودية المصرية للتعمير، إن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بلغ 8.5 مليار جنيه.

وذكر الطاهر، في تصريحات على هامش مؤتمر التطوير العقاري السادس، اليوم الأحد، أن الشركة تستهدف 10 مليارات جنيه قبل نهاية العام.

وأكد خلال كلمته بالجلسة الأولى، أن المطور العقاري لو وفرت كافة الضوابط والشروط سيلبي توفير ملائة مالية تصل إلى 30%، من حجم المشروع للموافقة على تمويل 70% تمويل بنكي، ما يمثل تحديًا أمام نمو القطاع.

وأطلقت اليوم، شركة «المال جى تى إم» النسخة السادسة من مؤتمر التطوير العقارى تحت عنوان: «4 تحديات ترسم مستقبل القطاع العقارى»، وهو ما يأتى تزامنًا مع الحراك الاقتصادى الذى تشهده مصر حاليًا، بعد انتهاء فاعليات المؤتمر الاقتصادى الذى نتج عنه توصيات بمزيد من الشراكة مع القطاع الخاص.

يذكر أن الشركة تنفذ مشروع “Central” وهو مشروع إداري تجاري متعدد الاستخدامات بإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى 10.3 مليار جنيه وعلى مساحة بنائية تصل إلى 160 ألف متر مربع ومساحة الأرض 21 فدانًا.