الرئيس التنفيذي لـGSK: مصر من الأسواق الواعدة للاستثمار في القطاع الدوائي بالشرق الأوسط

قال الدكتور محمد الضبابي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جلاكسو سميثكلاين “GSK” مصر لصناعة الأدوية – وحدة المجموعة البريطانية “جلاكسو سميثكلاين” العالمية متعددة الجنسيات – أن مصر من الأسواق الواعدة للاستثمار في القطاع الدوائي بالشرق الأوسط.

وأشار “الضبابي” – في تصريحات خاصة لـ”المال” ضمن حوار مفصل – إلى أن منظومة الرعاية الصحية في مصر أصبحت تعتمد بشكل كبير على الأدوية المصنعة محليا بنحو 80% وهذا أمر يدعو إلى الفخر.

وأوضح أن إدخال منتجات الدواء إلى السوق المصرية كان يحتاج إلى فترة زمنية طويلة في الماضي لكن مع قيام الحكومة بتنفيذ برامج إعادة هيكلة للقطاع أصبحت الأمور أكثر سهولة بالنسبة للشركات.

وأضاف أن هيئة الدواء المصرية بدأت في إعادة هيكلة الإجراءات وأصبحت أكثر سهولة، فعلى سبيل المثال كانت الفترة الزمنية لإدخال المنتجات الدوائية المقيدة في الخارج للسوق المصرية تصل إلى 3 سنوات أصبحت حاليا تستغرق 9 شهور فقط، وهو أمر إيجابي يحسب للحكومة والمسئولين في مصر.

ولفت إلى أن هناك تشجيعا كبيرا من الحكومة للاستثمار في صناعة الدواء إذ أصبح هناك تفاهم كامل مع الحكومة بشأن تكلفة الصناعة وسرعة الحصول على المواد الخام، فعلى سبيل المثال أصدر البنك المركزي المصري تعليماته مؤخرا بإعفاء المواد الخام الخاصة بالأدوية والأمصال من قرار التعامل بالاعتمادات المستندية.

وأوضح “الضبابي” أن القطاع الصحي كان يفتقد إلى فكرة التعاون مع الحكومة في فترة من الفترات الأمر الذي اختلف تماما في الوقت الحالي وأصبح مناخ الاستثمار أفضل بكثير من السابق.

وأكد أن سوق مصر من الأسواق الواعدة في الشرق الأوسط إذ أن حوالي 60% من السكان في مصر أقل من سن 30 عاما، وبالتالي الاحتياج للرعاية ستزايد مع تقدم السن.

وتابع: “دخول المواطنين تحت منظومة الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل سيعزز من تواجد فرص للاستثمار في القطاع، ومن المتوقع أن تحتل مصر المرتبة الـ 27 في سوق الأدوية بحلول 2030”.

وتأسست شركة “جلاكسو سميثكلاين” عام 1981 وأدرجت في البورصة المصرية منذ أكتوبر 1985 وتعمل في قطاع المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية.

وتتبع الشركة للكيان الأم – جلاكسو جروب العالمية -ولديها استثمارات فى شركات أخرى بنسب متفاوتة، مثل آمون للصناعات الدوائية، ومودرن فارما إنترناشيونال للتجارة.

يذكر أن رأسمال الشركة المصدر والمدفوع لجلاكسو سميثكلاين يبلغ 835.1 مليون جنيه، موزعا على 83.5 مليون جنيه بقيمة اسمة 10 جنيهات للسهم، وتبلغ نسبة مساهمة جلاكسو جروب ليمتد 91.2% إلى جانب 5.89% لبنك قطر الوطني الأهلي، والباقي أسهم حرة تداول في البورصة.