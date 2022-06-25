الرئيس التنفيذي لـ«GSK»: فصل أصول الرعاية الصحية بغرض التخصص.. وهدفنا إدخال منتجاتنا العالمية إلى مصر

أكد الدكتور محمد الضبابي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جلاكسو سميثكلاين “GSK” مصر لصناعة الأدوية، وحدة المجموعة البريطانية “جلاكسو سميثكلاين” العالمية متعددة الجنسيات، إن شركته تمكنت من نقل أصول الرعاية الصحية والاستهلاكية (لا تشمل العقارات والآلات) والأصول المعنوية (مثل تسجيل المنتجات) إلى شركة “جي إس كيه كونسيومر هيلثكير إيجيبت ليمتد” والبالغ قيمتها 1.17 مليار جنيه وفقا لتقرير دراسة القيمة العادلة.

وأوضح “الضبابي” في تصريحات خاصة لـ”المال” ضمن حوار مفصل ، أن الهدف من الخطوة تحقيق شكل من أشكال التخصص بحيث تركز “جلاكسو سميثكلاين” على الأدوية وأبحاث الأمراض المستعصية مثل المناعة والأورام وغيرها، بينما ستختص الشركة الأخرى بمنتجات الرعاية أو العناية الصحية التي لا تحتاج إلى “روشتة” مثل معجون الأسنان ولزق الأسنان وغيرها.

وأكد الرئيس التنفيذي أن فصل قطاع الرعاية الصحية سيحسن من نتائج الأعمال مستقبلاً، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف إدخال جميع منتجات جلاكسو الدوائية العالمية إلى السوق المحلية.

ويأتى تقييم الأصول فى إطار قرار إستراتيجى اتخذته مجموعة جلاكسو سميثكلاين بي .ال.سي (المالكة للفرع المصرى – مدرجة ببورصة لندن) حول إعادة هيكلة نشاطها عالميا من خلال فصل نشاط الأدوية عن الرعاية الصحية وتأسيس شركتين مستقلتين لهذا الغرض مقرهما المملكة المتحدة.

وأوصت دراسة حول إعادة الهيكلة بتأسيس شركة جديدة فى مصر لمزاولة نشاط الرعاية الصحية الاستهلاكية فى مصر على أن تواصل “جلاكسو سميثكلاين” العمل فى تصنيع وتسويق الأدوية واللقاحات.

وفى هذا الإطار، طلبت جلاكسو سميثكلاين تريدنج سيرفيسز(أكبر شركات المجموعة) شراء أصول الرعاية الصحية بمصر بعد دراستها وتقييمها من خلال مستشار مالى مستقل، وهو ما حدث بالفعل.

وتأسست شركة “جلاكسو سميثكلاين” عام 1981 وأدرجت في البورصة المصرية منذ أكتوبر 1985 وتعمل في قطاع المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية.

وتتبع الشركة للكيان الأم – جلاكسو جروب العالمية -ولديها استثمارات فى شركات أخرى بنسب متفاوتة، مثل آمون للصناعات الدوائية، ومودرن فارما إنترناشيونال للتجارة.

يذكر أن رأسمال الشركة المصدر والمدفوع لجلاكسو سميثكلاين يبلغ 835.1 مليون جنيه، موزعا على 83.5 مليون جنيه بقيمة اسمة 10 جنيهات للسهم، وتبلغ نسبة مساهمة جلاكسو جروب ليمتد 91.2% إلى جانب 5.89% لبنك قطر الوطني الأهلي، والباقي أسهم حرة تداول في البورصة.