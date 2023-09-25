الرئيس التنفيذي لـ Seven: نستهدف توسعية التغطية من القاهرة حتى الصعيد والبحر الأحمر

قال مجد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة Seven إن الشركة تضع استراتيجية توسعية لتغطية المناطق الحيوية تبدأ في القاهرة الكبري، والإسكندرية، ومنطقة الدلتا، وصعيد مصر، لتمتد حتي البحر الأحمر.

وكانت بلتون المالية القابضة، أعلنت الاسم التجاري لتابعتها – والمملوكة بالكامل من جانبها – شركة BelCash إلي Seven ، وقد جاء ذلك في إطار الاستراتيجية المتبعة من قبل الأولي لتحويلها لكيان رائد في مجال التمويل الاستهلاكي، عن طريق توفير مجموعة متنوعة ومبتكرة من حلول التكنولوجيا المالية لتلبية كافة احتياجات العملاء.

ونجحت شركة Seven في الوصول بحجم محفظتها في الوقت الحالي إلي 1.3 مليار جنيه، وذلك في مدة لا تتجاوز الـ 5 أشهر عقب تغيير الاسم التجاري الخاص بها، إذ إنها تعمل علي توفير حلول سريعة وآمنة للعملاء لتمويل المنتجات والخدمات المختلفة الراغبين في الحصول عليها في كافة القطاعات، والتي منها علي سبيل المثال التعليم، والسيارات، والرعاية الصحية، حيث تُتيح لهم إمكانية إتمام المشتريات وتقسيطها لفترات سداد مختلفة تتراوح من 6 أشهر كبداية وحتي 60 شهر.

وقال مجد درويش، الرئيس التنفيذي لـ Seven، تعليقًا منه علي إطلاق الاسم التجاري الجديد لها، أن الشركة فخورة بالإنجازات التي نجحت في تسجيلها خلال الـ 5 أشهر الماضية، مشيرًا إلي أنها تسعي لتلبية كافة احتياجات العملاء بسرعة وسهولة، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن نطاق أعمال الكيان يتخطي تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي التقليدية، بل يمتد ليشمل العديد من القطاعات الحيوية كالتعليم، والرعاية الصحية، والسيارات.

وأضاف درويش، أن الشركة تضع استراتيجية توسعية لتغطية المناطق الحيوية تبدأ في القاهرة الكبري، والإسكندرية، ومنطقة الدلتا، وصعيد مصر، لتمتد حتي البحر الأحمر، وهو ما يعكس سعيها للوصول لأكبر قاعدة من العملاء من خلال توفير خدماتها الابتكارية في كافة أنحاء البلاد.

جدير بالذكر، أن تغيير الاسم التجاري لشركة التمويل الاستهلاكي BelCash إلي Seven، قد جاء في إطار الجهود التي تبذلها بلتون لتوسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية المُقدمة من جانبها كالاستثمار المباشر، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتأجير التمويلي، والتخصيم.