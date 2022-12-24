الرئيس التنفيذي لـ 57357: العديد من الجهات الحكومية تراقب حسابات المستشفى

قال الدكتور شريف أبو النجا، الرئيس التنفيذي لمستشفي 57357، إن ربنا هو من يراقب مستشفى 57357، موضحًا أن الفساد موجود ولا ينقطع، ولكن هناك أشخاصا محترمين ما زالوا موجودين.

ونفى “أبو النجا” خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر، الاتهامات التي طالت مستشفى 57357، بأنه يتم إجراء تجارب على الأطفال، قائلا: هناك حملة ممنهجة ضد المستشفى بأنه يجري تجارب إكلينيكية على الأطفال مرضى السرطان، وهو أمر عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأضاف هو في حد بيعدي النهاردة بالفساد، الرقابة الإدارية بتراقب والعديد من الجهات الحكومية تراقب مستشفي 57357.

وتابع أبو النجا: مفيش حد في المستشفى سواء ممرضة أو عاملة بتاخد بقشيش من حد، والمستشفى أنضف من بيتنا، إحنا موجوعين أوي، كل الكلام اللي اتقال كذب، إحنا ناس محترمة ومخلصة، وهناك جهات رقابية تتابع المستشفى.