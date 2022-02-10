الرئيس التنفيذي لـ «مصر الجديدة للإسكان» : إعادة افتتاح أجزاء من حديقة الميرلاند ولا مساس بالأشجار

قال تامر ناصر الرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إنها ستحافظ على حديقة الميرلاند ولن تلمس أو تزيل أى شجرة فى الحديقة، وإنما سيتم تطويرها مع الحفاظ على الأشجار المتواجدة.

وتابع إنه من المتوقع الانتهاء من المخطط خلال أسابيع يطرح بعدها للتنفيذ؛ تزامناً مع التواصل بشكل مستمر مع الشركات الخبيرة فى المجال للتعرف على رؤيتها لتنفيذها فى التطوير.

وسيحل تامر ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ضيفاً مساء اليوم على برنامج ” CEO Level” الذى يقدمه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة “المال”، وكشف خلال الحوار عن الخطة القائمة والمستقبلية لتطوير الشركة ووضعها فى مكانة متقدمة بين شركات التطوير العقارى.

إغلاق بسبب كورونا

وخلال الحوار أوضح “ناصر” أن خطة تطوير الميرلاند مقسمة إلى 3 أجزاء، الأول تم تطويره سابقاا كمنتزه عام وتم افتتاحه، ولكنها توقفت مؤخرا بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا، وحاليا نعمل على رفع الكفاءة لإعادة افتتاحها من جديد مع الكازينو خلال فترة قصرة.

واعتبر “ناصر” أن الميرلاند مهمة للغاية لسكان مصر الجديدة، والجميع هناك يطالب بإعادة افتتاحها، ومن المقبول إقامة متنزه عام بها يضم مجالات مختلفة بها أنشطة قد تكون بمقابل مادى مناسب لبعض الزوار دون مغالاة فى التسعير، وحاليا اقتربنا من إعادة الافتتاح وإقامة أحداث ثقافية متنوعة للزوار.

التطوير يشمل مدينة ترفيهية وعروض الدولفين

ولفت “ناصر” إلي أن الجزء الثانى من تطوير الميرلاند يتمثل في اقتراب افتتاح مرحلة تضم نافورة راقصة ومطاعم وكافيهات ومدينة ترفيهية بالمرحلة الأولى للمشروع.

فيما ستضم المرحلة الثانية عرض الدولفين وسيتم الافتتاح بالكامل خلال 2022، وهناك مفاوضات فعلية لإنشاء مجمع سينمات فى المشروع ولكنها لن ترى النور فى العام الجارى لحين الانتهاء من تنمية المنطقة المجاورة.

وتطرق إلي وجود منطقة بالحديقة كانت تضم مطعما وكافيتريا يتم إجراء مزايدة حاليا بين الشركات المهتمة سواء فى مجال الترفيه أو الرياضة لتنفيذ مشروع لهم بداخلها، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال عام 2023.

أما الجزء الأخير من الميرلاند فيتم إجراء مخطط عام لتنميته وإقامة أنشطة ثقافية ورياضية عليه، وهى قريبة من منطقة المشتل.

مؤشرات أداء الربع الأول من العام المالي

وكشفت المؤشرات المالية للشركة عن الربع الأول من العام المالي الجاري، ارتفاع خسائرها بنسبة 82.3% بعدما سجلت خسائر بقيمة 75.1 مليون جنيه مقابل 41.2 مليون فى نفس الربع من العام المالى المناظر.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة تراجع صافى أرباحها إلى 190 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى وسجلت إيرادات بقيمة 574.1 مليون .

واعتمدت عمومية مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مؤخرًا، الموازنة التقديرية للعام المالى 2021/ 2022 مستهدفة نمو إيراداتها بنسبة 53% عن العام الماضى، وتتوقع الشركة وصول الإيرادات إلى 1.8 مليار جنيه ، مقارنة مع إيرادات بلغت 1.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2020/ 2021.

كما توقعت ارتفاع التكاليف والمصروفات بنسبة 86% لتبلغ 1.6 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، مقارنة مع تكاليف بلغت 908 ملايين جنيه.

ويبلغ رأسمال الشركة المصدر الحالى 333.7 مليون جنيه، موزعًا على 1.33 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.25 جنيه للسهم.