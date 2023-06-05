الرئيس التنفيذي لـ«كونستك»: عودة مبادرة الـ8% طوق النجاة لشركات المقاولات والاستثمار العقاري

أكد المهندس علاء عبد العزيز ، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة كونستركشن آند ديزاين “كونستك”، أن القطاع يواجه عدة تحديات فى التوقيات الحالية ساهمت جميعها فى معاناة الشركات من أزمات نقص السيولة وهو الأمر الذى يهدد قدرة بعضها وخاصة الشركات الصغري والمتوسطة على الاستمرار بالسوق .

وأضاف ان التوقيت الحالي يشهد تراجعاً فى عدد المناقصات والأعمال المطروحة على المقاولين مقارنة بالسنوات الماضية ، كما أن عدم استقرار أسعار الصرف والشائعات المستمرة حول الأرتفاع فى العملة الاجنبية التى تصدر بين الحين والآخر وارتفاعات اسعار الخامات المستمرة ونقص بعضها وصعوبة الاستيراد جميعها عوامل تجعل تكلفة تنفيذ المشروعات عالية وفى زيادة مستمرة بما يصعب مهمة المقاول فى وضع دراسة سليمة لتكلفة أي مشروع .

ولفت الى ان تلك العوامل جعلت قطاع المقاولات يواجه عدم استقرار ليس فقط في مرحلة اعداد الدراسات ولكن أيضا في مرحلة التنفيذ حيث يصطدم بعوامل عديدة من بينها اعتراف العميل صاحب المشروع بتلك الفروق السعرية المستمرة فى الخامات وهناك جهات تلتزم بسداد الفروق واخري تتأخر فى السداد بما يسهم فى احداث ازمات السيولة المستمرة لدي المقاولين .

وأوضح باهمية عودة مبادرة البنك المركزي بفائدة 8 % والتى أستفاد منها قطاع المقاولات فى السنوات الاخيرة أو اقرار مبادرة بديلة لدعم القطاع .

وأوضح أن إلغاء تلك المبادرة ساهم فى تعطيل العديد من المشروعات والتأثير ايضاً على قطاع الاستثمار العقاري حيث شهدت الفترة التى تم تطبيق المبادرة بها عقد شراكات ناجحة بين المقاولين والمطورين بما ساهم فى الاسراع من تنفيذ المشروعات وطرح أعمال مستمرة ساهمت فى تشغيل الآلآف من الايادي العاملة .

وشدد على حاجة القطاع الملحة الى صدور اللائحة التنفيذية لقانون التعويضات والزام جهات الإسناد بالتطبيق بعد الموافقة على التعديلات الاخيرة واقرارها وذلك لحل بعض المشكلات التى تواجه قطاع المقاولات فى التوقيت الحالي .

وتابع أن تطبيق قانون التعويضات الجديد سيعجل من سرعة تنفيذ المشروعات الحالية ويعطي استقراراً للقطاع ويعيد التوازن المالي للعقود مشيراً الى ان الدولة حريصة بشدة على الإسراع من معدلات تنفيذ المشروعات وعلى دعم قطاع التشييد والبناء وهو مايظهر فى القرارات الاخيرة .

ويمتلك المهندس علاء عبد العزيز سابقة أعمال كبري فى قطاع التشييد والبناء حيث عمل بالعديد من شركات المقاولات الكبري من بينها المقاولون العرب ، درة ، سيتى ستارز ، كونستركشن آند ديزاين” كونستك” .