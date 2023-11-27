الرئيس التنفيذي لـ«فوري»: لا تسريب لبيانات العملاء وأنظمة التشغيل آمنة

كشف أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أن شركة فوري أعلنت نتائج التحقيق الشامل لأمنها السيبراني. وأنه جرى التعامل مع مع شركة عالمية للتحقق من أمان الشركة.



وشدد في في مداخلة تليفونية برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن جميع المعاملات تتم بأمان كامل.

وقال إنه لاصحة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أن بعض بيانات المكرت الائتمان والاميلات فقط وأن البيانات التي تسربت هي مجرد الاسم وبيانات أخرى ولكن لم تصل للحسابات وأرقامها. موضحاً أن شركته انفقت 150 مليون جنيه على الأمن السيبراني.



وقال صبري، إن الهجوم السيبراني استهدف بيئة اختبار التطبيقات، وأن أنظمة التشغيل لم تتعرض لثمة اختراق او تسريب بيانات مالية للعملاء.



وطمأن صبري عملاء فوري بأن جميع معاملاتهم البنكية لم تتعرض لاختراق، وأن فوري ستواصل تعزيز أنظمة الأمن السيبراني لديها، قائلا “فوري استثمرت فى مجال الأمن السيبراني أخيرًا نحو 150 مليون جنيه”.



وختم قائلا : :العالم الرقمي عرضة للتعرض للاختراقات وهو صراع رقمي عالمي في نظم التأمين والشركات المصرية تطورت في نموها سريعاً من الطبيعي مع زيادة حجم السوق لديها أن تكون مستهدفة وهذا أمر طبيعي في عالم التحول الرقمي “.