الرئيس التنفيذي لـ«باي سكاي»: تطبيق «يلا سوبر آب» يجذب مليون عميل فى 9 شهور

أكد الدكتور وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي سكاي العاملة في مجال التكنولوجيا المالية وحلول الدفع الإلكتروني، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تعد أرضاً خصبة للاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا المالية، والتي يأتي على رأسها يلا سوبر آب، إذ نجح في الوصول إلى أكثر من مليون عميل منذ إطلاقه في فبراير 2022، والتي تعد فترة قياسية.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة تحت اسم “التطبيقات الفائقة وهل تستطيع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إتقان نموذج التطبيقات الفائقة” التي تم تنظيمها ضمن فعاليات قمة فوربس الشرق الأوسط Under 30 التي انطلقت يوم الخميس الماضي، واختتمت فعالياتها السبت الماضي في مدينة الجونة، باعتبارها أحد النماذج الأكثر ابتكاراً في قطاع الشركات الناشئة المتخصصة في تطبيقات التكنولوجيا المالية، بما يساهم في تعزيز تواجدها ومشاركتها الفعالة واستعراض أحدث منتجاتها وخدماتها في المنطقة.

وقال إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم في الفترة الحالية وغيرها من العوامل مثل زيادة الاعتماد على الهواتف الذكية واستخدام الانترنت في مصر والمنطقة ساهمت بشكل كبيرة في زيادة التعامل مع التطبيقات المالية، حيث خلقت حاجة ملحة إلى تحويل الأموال سواء من الخارج أو حتى من الداخل بشكل لحظي، إضافة إلى الاستفادة الكبيرة من خدمات حلول الدفع الإلكتروني المتعددة التي توفر الكثير من الوقت والجهد والتكاليف.

أضاف: “تسعى باي سكاي إلى الوصول لجميع الأعمار والفئات الممكنة، وإتاحة فرص متساوية لتوفير حلول الدفع، حيث يقدم يلا سوبر آب عدداً متنوعاً من خدمات المدفوعات منها؛ خدمات مالية و دفع فواتير، وتسوق إلكتروني، إلى جانب خدمات للمؤسسات والتجار، تشمل تمكينهم من تحصيل المدفوعات، وبيع المنتجات إلكترونياً، وإتاحة أدوات لدفع رواتب موظفيهم باستخدام بطاقاتها، وكذلك الدفع للموردين، إضافة إلى التوسع في عدد من الدول مما يؤكد ان المنطقة تعد بالفعل ارضا خصبة لتفعيل ونشر تطبيقات التكنولوجيا المالية.

وعن التوسع في دول المنطقة، أوضح: بدأنا في الامارات من عدة أشهر وأطلقنا الخدمة بشكل تجريبي وهي تحقق نجاحاً كبيراً، كما قمنا بالحصول على التراخيص اللازمة للعمل في المملكة العربية السعودية، وقد اسسنا الشركة بالفعل ومن المقرر بدء العمل في الربع الأول من عام 2023، حيث نستهدف 3 ملايين مصري يعملون في السعودية لنسهل لهم عمليات تحويل الأموال بشكل لحظي بتكلفة منخفضة، كما يستطيع الأب المقيم هناك دفع مصاريف المدرسة وفواتير الكهرباء والغاز وغيرها من الخدمات في مصر، ونسعى للتوسع في باكستان خلال العام المقبل ولدينا خطط للتوسع بشكل اكثر في المنطقة.