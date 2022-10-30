الرئيس التنفيذي لـ«المال»: «مدار» تقترب من اختراق شرق القاهرة وغربها

تواصل شركة مدار للتطوير توسعاتها اللافتة فى السوق العقارية فى مصر، وهذه المرة تقترب من الحصول على أراضى فى شرق القاهرة وغربها، بهدف إطلاق مشروعات عمرانية متكاملة عليها، بعد نجاحها اللافت فى تنفيذ مشروعى «أزهى» العين السخنة، و«أزهى» الساحل الشمالى.

وقال جاسر بهجت الرئيس التنفيذى للشركة إنها تعمل فى السوق المحلية منذ فترة وحققت نجاحات فى تنفيذ مشروع العين السخنة، ولذلك وصلت لمرحلة تتطلب التوسع واختراق مناطق عمرانية جديدة.

وتابع – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – إن شركته دخلت فى مفاوضات جادة للغاية للحصول على أراضى فى منطقى شرق القاهرة وغربها، بهدف إنشاء مشروعات عليها، وسيتم الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة القادمة.

وطرحت «مدار» للتطوير مطلع العام الجارى مشروعها الجديد «أزهى نورث» الساحل الشمالى بحجم استثمارات مبدئية يبلغ 16 مليار جنيه، لتواصل توسعاتها بالسوق المحلية، بعد نجاح مشروعها أزهى العين السخنة.

وقال «بهجت» إن «أزهى نورث» يقام على مساحة 250 فدانًا، بما يعادل مليون متر مربع، ويقع بمنطقة خليج رأس الحكمة، ويضم 2400 وحدة متنوعة.

وأكد أن شركته اختارت كيانات عالمية للمشاركة فى تصميم المشروع الجديد، منها«WATG» لإعداد التصميمات والاستشارات الهندسية، بخلاف «كريستال لاجون» لتنفيذ البحيرات.

وذكر أن «أزهى نورث» يشمل عدة مكونات، منها شقق وفيلات فندقية وشاليهات وفندق 5 نجوم، إضافة إلى نادٍ رياضى يضم ملاعب كرة القدم وتنس وبادل تنس، بجانب أماكن للتسوق والترفيه ومجمع تجارى على مساحة 40 ألف متر مربع.

وأوضح «بهجت» أن تصميم الوحدات جاء على أعلى مستوى، وبما يحقق الاستغلال الأمثل للمساحات، مؤكدًا أن جميع الوحدات والفيلات والشاليهات يتم تسليمها تشطيب كامل بالتكييفات والمطبخ، كما أنه تمت مراعاة الاستدامة فى التصميمات المعمارية لتقليل تكاليف الصيانة المستقبلية.

وأفاد بأن شركته ستطبق سياسة مرنة عند إطلاق المبيعات بالمشروع، لتتناسب مع الضبابية الحالية فى أسعار مواد البناء؛ موضحًا أنه سيتم تقسيم المشروع لعدة مراحل، مع دراسة الاقتراض البنكى فى مرحلة لاحقة للمساهمة فى عملية البناء.

وحققت «مدار» مشاركة متميزة للغاية فى معرض «سيتى سكيب 2022» الذى أقيم خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الماضى، وتم تحقيق المستهدف الذى تم وضعه للمشاركة بالمعرض بعد أن طرحت خلالها باقات متنوعة من مشروعيها فى العين السخنة والساحل الشمالى، مع أنظمة سداد مرنة تناسب احتياجات السوق.

وأضاف «بهجت» أن «مدار» تواصل مسيرة التنمية لمشروعاتها العمرانية والسياحية الترفيهية المتكاملة والموجودة على أعلى مستوى حيث توفر لعملائها مستوى متميزا من الوحدات السكنية بتصميمات عصرية تناسب مختلف الأذواق، وذلك استجابةً للطلب المتزايد على مشروعاتها وفى ضوء دور الشركة لمساندة خطة الدولة للتنمية العمرانية.

وأكد أنه تم طرح المرحلة الثانية من حجز وحدات مشروع « أزهى نورث » بمنطقة رأس الحكمة فى الساحل الشمالى، بعد الإقبال اللافت على وحدات أول مرحلة.

وكشف الرئيس التنفيذى لمدار للتطوير، أنه تم طرح مرحلة جديدة للشاليهات فى مشروع أزهى السخنة، ليصبح بذلك الطرح آخر فرصة لتملك شاليهات فى هذه المنطقة، مؤكدا على أنه قريبا سوف يتم الانتهاء من منطقة اللاجون الأمامية بالمشروع.

وأكد «بهجت» أن معرض «سيتى سكيب» شهد مشاركة عدد كبير سواء من الشركات العقارية، أو المواطنين ومن جميع الفئات وهو ما يعكس حرص القطاع الخاص على استمرار نشاط التنمية العمرانية والاستثمار العقارى، وهو نشاط مهم للاقتصاد.

وكشف عن وجود إقبال كبير من الأشقاء العرب بجانب المصريين على شراء وتملك عدد من الوحدات فى المشروع الجديد.

وتطرق للحديث عن مشروع العين السخنة، قائلا إن مدينة العين السخنة أثبتت كفاءتها القياسية على تحدى الظروف التى فرضتها جائحة كورونا واستثمار الأزمة لتعلن عن نفسها بعدما أصبحت المقرّ المفضل لإقامة العديد من المواطنين خلال ذروة تفاقم الأزمة وانتشار العدوى لتكون بديلًا متكامل الخدمات المدعومة بالأمان والوقاية وسحر الطبيعة.

وتوقع أن تتحول العين السخنة حاليًّا إلى مقر مهم ورائع للإقامة لسكان القاهرة، وفى المستقبل القريب لسكان العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال «بهجت» إن شركة مدار قدمت موقع مشروعها للعملاء باعتباره شاطئًا للقاهرة وامتدادها الطبيعى فى المستقبل؛ لأنه على امتداد طريق العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن شبكة الطرق الداخلية الحالية أسهمت فى توفير الوقت بتسهيل سرعة الانتقال لدرجة أصبح معها زمن الوصول للعين السخنة أقل من زمن الرحلة بين التجمع والزمالك.

ولفت إلى أن موقع« أزهى العين السخنة » يوفر لرواده تجربة فريدة وغير مسبوقة من الحياة على مساحة حوالى 400 فدان للتنمية العقارية، ويعد أكبر مشروع سياحى بمنطقة العين السخنة بتكلفة استثمارية بلغت 6 مليارات جنيه.

ويشمل المشروع واجهته الشاطئية الممتدة لنحو 700 متر فى منطقة سياحية شديدة التميز بجمالها الطبيعى وعيونها الكبريتية ورمالها البيضاء على ساحل خليج السويس فى البحر الأحمر.

وأوضح أن المشروع يتكون من حوالى 2500 وحدة سكنية مصممة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا العمارة الخضراء وأساليب البناء الحديث فى جميع المجالات، سواء من ناحية خطوط التصميمات والطرازات الهندسية المتطورة والتى تعتمد على أحدث الأفكار المستقبلية المبتكرة فى شكل وتصميم الوحدات السكنية والإدارية والتجارية، بالإضافة لتوفيره أعلى معايير الأمن والسلامة الإنشائية ليوفر المشروع كل ما تحتاج إليه من «داون تاون» وفنادق 5 نجوم وألعاب مائية ومطاعم وكافيهات وشاطئ خاص وناد خاص للأعضاء.

وقال «بهجت» إن المناخ الاستثمارى الداعم للاستثمار العقارى حفز مساعى شركة مدار للتطوير لضخ هذه الاستثمارات الجديدة وتوفير فرص عمل لتصبح قيمة مضافة لهذا القطاع الأهم فى قطاعات الدولة المختلفة التى تعافت، كما أننا نعمل على توصيل رسالة إلى المستثمرين العرب والأجانب بأن الاستثمار العقارى فى مصر قادر على تحقيق النمو ودفع عجلة التنمية.

وأضاف أن مشروعات التوسع العمرانى الجارية حاليًّا بالسخنة رغم تعددها فإنها مجرد بداية يتوقع زيادتها مع تضاعف الطلب على الموقع لأهميته وسماته الطبيعية والخدمية وهو ما يؤهله لاستيعاب مشروعات جديدة.

وأوضح أن الشركة كمطور عقارى تدرس باستمرار احتياجات الفئات المستهدفة وتملك خطط مرنة مدعومة بملكات الابتكار والتخصص والمهارة القادرة على مواكبة الاحتياجات المتجددة للعملاء، وبالشراكة مع خبرات عالمية متميزة فى مجال المقاولات تضم أفضل المصممين الهندسيين ومكاتب الاستشارات المشرفة على المشروع، ومن بينها ياسر البلتاجى للاستشارات، , Benoy, Omni View, WATG، وهانى سعد للتصميمات، وويل مور، emarK Moharram Bakhoum ومكتب محرم باخوم.

وأضاف أن أحد أهم عوامل نجاح المطورين العقاريين فى الصمود أمام تداعيات أزمة كورونا كان تنوع إنتاجهم العقارى ليواكب رغبات ومتطلبات العملاء فى الوحدات العقارية والتجارية، فضلًا عما مثلته الأزمة من فرصة جيدة استثمرها العقاريون للاستفادة من التسهيلات المالية التى قدمتها الدولة والبنك المركزى لدعم الاقتصاد الوطنى من خلال دعم دراسة متطلبات العملاء فى العقار والمشروع ككل.

وقال إن تصدير العقار يقتضى دراسة ثلاث فئات مهمة من العملاء هم المصريون بالخارج الذين يستهدفون أنماطًا عقارية معينة، والعميل العربى بالقاهرة، والمدن الساحلية، وهى فئة غالبًا لا تسعى لمتطلبات استثنائية، فضلًا عن العميل الأجنبى الذى يفضل وحدة عقارية فى إطار مشروع متكامل تتوفر به خدمات متنوعة وله سمات طبيعية مميزة.

كما أشار إلى أن ما فرضته الأزمة من اعتماد منظومة البيع أون لاين دفع شركات التطوير العقارى لاعتماد فكر جديد فى التخطيط للوحدات وتطوير تصميم المساحات التجارية والإدارية لتواكب التغييرات وتوفير مساحات إضافية تسمح بالعمل من المنزل.

المبيعات فاقت التوقعات فى معرض «سيتى سكيب»

إقبال كبير من العرب والمصريين على شراء الوحدات