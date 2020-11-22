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الرئيس التنفيذي لـ«العامة للاستثمار»: الهيئة تستعد لسداد آخر الأقساط المستحقة عليها

تم اعتبار عدد من المحافظات والمناطق ضمن مناطق القطاع الأكثر احتياجا للتنمية
صفية حمدي 12:56 م, الأحد, 22 نوفمبر 20 12:56 م, الأحد, 22 نوفمبر 20

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عرض المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الإجراءات المُتخذة بهدف سداد مديونيات الهيئة للجهات المُنفذة للمشروعاتز

وقال عبد الوهاب خلال عرضه إن الهيئة تستعد حاليا لسداد آخر الأقساط المستحقة عليها، مستعرضا مع رئيس مجلس الوزراء، جهود تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الهيئة العامة للاستثمار ساهمت في الفترة الماضية في تذليل الكثير من العقبات أمام المستثمرين.

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وأشار إلى أهمية الاستمرار في حل جميع المشكلات التي تواجههم، والتسويق والترويج كذلك للمشروعات التي تنفذها الدولة، والفرص الاستثمارية، منوها إلى أن هذين هما أهم تكليفان لهيئة الاستثمار خلال هذه المرحلة.

وقدم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عرضا موجزا بشأن إجراءات تحسين مناخ الاستثمار.

وذكر أنها تضمنت تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار، ومجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، فضلا عن المجموعة الوزارية للسياحة.

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وأضاف عبد الوهاب أنه من بين الإجراءات التي تم اتخاذها، تهيئة البيئة التشريعية المُنظمة للاستثمار بمصر، حيث تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأُقرت قواعد وشروط تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار.

وكذلك تم اعتبار عدد من المحافظات والمناطق ضمن مناطق القطاع الأكثر احتياجا للتنمية، وذلك تفعيلا للحوافز الخاصة للاستثمار، فضلا عن الترخيص الذي تم لمشروعات الأسمدة، والصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مُدخلات الإنتاج والمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة للعمل بنظام المناطق الحرة.

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بقلم صفية حمدي

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