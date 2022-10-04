الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» : سوق النفط قلقة بشأن الطلب العالمى

أعلن أمين الناصر الرئيس التنفيذي لـ “أرامكو”، عملاق النفط السعودية الحكومية، أن سوق النفط لا تركز على حقيقة أن فائض طاقة الإنتاج العالمية منخفض للغاية، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وأضاف الناصر خلال منتدى للطاقة في لندن اليوم الثلاثاء: “ما تركز عليه السوق هو ما سيحدث للطلب إذا حدث ركود في أنحاء مختلفة من العالم، هم لا يركزون على أسس الإمدادات”.

وواصل الناصر:”الطاقة الفائضة تبلغ 1.5% من الطلب العالمي.”

أوبك+ تدرس خفض إنتاج النفط لكبح هبوط الأسعار

يناقش كبار الأعضاء في تحالف “أوبك+” فرص خفض إنتاج النفط عند اجتماع التكتل، المقرر له 5 أكتوبر المقبل، حسبما قاله مصدر في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” لوكالة رويترز.

وكان مصدر قد صرح، لـ”رويترز”، هذا الأسبوع، أن روسيا ستقترح على الأرجح أن يخفض “أوبك+” الإنتاج بحوالي مليون برميل يوميًّا في الاجتماع المقبل.

وينعقد اجتماع تحالف “أوبك+” في أكتوبر، على خلفية انخفاض أسعار النفط وتقلبات شديدة في السوق منذ أشهر، الأمر الذي دفع السعودية، وهي منتج كبير آخر في “أوبك+”، إلى القول إن المنظمة قد تخفض الإنتاج.

ورفض تحالف “أوبك+”، الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، زيادة الإنتاج لخفض أسعار النفط، على الرغم من ضغوط كبار المستهلكين، ومن بينهم الولايات المتحدة، لمساعدة الاقتصاد العالمي.

ومع ذلك، انخفضت الأسعار بشدة، هذا الشهر، لمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وارتفاع الدولار، بعد أن رفعت الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة.