الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» الإماراتية: متلزمون بالوجود في السوق المصرية بشكل طويل المدى

قال بدر اللمكى الرئيس التنفيذى لشركة “أدنوك” الإماراتية لتوزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة أن سوق توزيع الوقود تنمو بشكل كبير فى مصر، وأصبحت المنافسة قوية – على حد تعبيره-.

وأضاف “اللمكي” فى تصريحات لـ«المال»: “شركتنا ملتزمة بالوجود فى السوق المصرية بشكل طويل المدى عن طريق النمو الذكى، ونستهدف تقديم تجربة تسوق مميزة للعملاء، وإدخال بصمة “أدنوك” كعلامة تجارية فى مصر”.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن “أدنوك” تسعى للاستفادة من تسارع النمو فى البنية التحتية والتطوير العمرانى فى مصر والذى يحتاج إلى خدمات بيع الوقود والتجزئة.

ولفت إلى أن شركته تعتزم إضافة محطات طاقة جديدة بجانب تطوير نظيرتها القائمة بمشاركة “توتال مصر”، إذ تستهدف تنمية من 4 إلى 6 منافذ بنهاية العام الجارى، وتمويلها ذاتياً.

وأوضح أنه جار التعاون مع إحدى الجهات المصرية لخلط زيوت تشحيم “أدنوك” وبيعها فى مصر، مشيرا إلى أنه يتم حالياً استيراد الزيوت من إمارة أبوظبى وبيعها فى المحطات بمصر.

وكشف عن دراسة إضافة خدمة شحن السيارات الكهربائية إلى محطات الوقود التابعة مستقبلأ.