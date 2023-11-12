الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر: الخروج إلى دول أخرى مثل السعودية لن يؤثر على السوق الأم

قال عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، إن الخروج إلى الأسواق الخارجية مثل السعودية لن يؤثر على السوق المحلية في مصر.

وأضاف سلام خلال الجلسة الثانية بعنوان “شركات بحثت عن فرص خارجية” في مؤتمر التطوير العقاري السابع، أنه بالرغم من ازدهار قطاع العقارات في مصر وتجربتها الناجحة، إلا أن الشركات المصرية يمكنها توسيع نطاق عملها والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.

وأشار سلام إلى أن السعودية تعد واحدة من الأسواق الواعدة، حيث يتواجد أكبر عدد من المصريين العاملين فيها وتحظى بمحبة الشعب السعودي لمصر.

وأكد أن الشركات المصرية معروفة ومحترمة في السوق السعودية، وبالتالي فإن الخروج لتلك الأسواق الخارجية يمكن أن يكون فرصة مثمرة لتطوير الشركات المصرية وتعزيز تواجدها على المستوى الإقليمي.

وفي ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها مصر حاليًا، يعتقد سلام أن الشركات العقارية الكثيرة ستتوجه نحو توسيع نطاق أعمالها لتصبح إقليمية، وذلك بهدف تحقيق النمو وتعزيز استقرارها في ظل التحديات الحالية.

يذكر أن المؤتمر الحالي يأتي في الوقت الذي يظل فيه قطاع العقارات فى السوق المصرية الأكثر ديناميكية واستحواذًا على الاستثمارات نظرًا لارتباطه بالمواطنين بشكل كبير بالإضافة إلى الاهتمام الحكومي بتنشيط هذا القطاع باعتباره المحرك الأهم للتنمية الاقتصادية المرجوة، علاوة على تشغيله لعدة صناعات أخرى، ولكن فى الفترة الأخيرة ظهرت خطوات فعلية من المطورين وشركات المقاولات والاستشارات الهندسية أيضًا للبحث عن فرص في أسواق خارجية ومجاورة لتكرار التجربة المصرية الناجحة.