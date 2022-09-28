الرئيس التنفيذي لشركة راية: نخطط للتوسع في 10 محافظات جديدة خلال 2023

أعلنت شركة راية للإلكترونيات التابعة لشركة راية للتجارة، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، عن افتتاح فرعها رقم 63 في القاهرة بمنطقة التجمع الخامس على مساحة 1200 متراً مربعاً والذي يعد من أكبر متاجر الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بالقاهرة الجديدة، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية راية التوسعية داخل البلاد بالتوازي مع توسعاتها بدولة نيجيريا وجهودها لتطوير تجربة العملاء وتعزيز الخدمات المختلفة.

وقال باسم مجاهد، الرئيس التنفيذي لشركة راية للتجارة: “تمضي جهود توسعاتنا الداخلية الهادفة إلى زيادة عدد أفرع راية إلى 70 فرعاً بختام 2022 على أكمل وجه ووفقاً للخطة الاستراتيجية والتوسعية المقررة، كما وضعنا على أجندتنا لعام 2023 التوسع داخل عشرة محافظات جديدة بخلاف القاهرة”.

وأضاف: “بالتوازي مع توسعاتنا الداخلية، يعمل فريقنا بدأب على دراسة خيارات الاستدامة وتجسيد المسؤولية الاجتماعية من خلال مختلف أعمالنا ومقارنا، وبالفعل نعتز حالياً بمواصلة مشاركتنا الفعالة بمبادرة E-Tadweer الهادفة إلى التخلص الآمن النفايات الإلكترونية وتحقيق الاستفادة القصوى منها دون المساس بالبيئة، كما ندرس المزيد من الحلول والخيارات التي تدعم الاستدامة البيئية من خلال أعمالنا”.

وأشار هيثم ثروت، المدير العام لشركة راية للإلكترونيات، إلى أن الشركة تدير حالياً 63 معرض لبيع الأجهزة المنزلية ومُختلَف الإلكترونيات ضمن سلسلة متاجر راية ستورز؛ فضلاً عن ‌15‌ معرضاً رسمياً تابعاً لشركة ‌سامسونج، وثلاثة متاجر i2، بالإضافة‌ ‌إلى‌ 125 منفذً‌اً ‌لشركة‌ ‌اتصالات

وأضاف ثروت أن الشركة تأخذ بعين الاعتبار في جميع استراتيجيتها عدة محاور بالتوازي مع توسعاتها الجغرافية؛ حيث “تعمل راية للإلكترونيات على تحسين تجربة التسوق كاملةً، بدءً من تجربة العملاء داخل المتاجر، فضلاً عن اهتمامها القوي بنقاط البيع الإلكترونية؛ وبرامج ولاء العملاء، وأنظمة قنوات البيع الموحدة Omni-Channels التي من شأنها إتاحة منظومة مُحكمة تُسهل على العملاء الحصول على الخدمات من كافة قنوات البيع التابعة لمعارض شركة راية بنفس الكفاءة ودون التقيّد بالتوجه لأفرع بعينها من أجل الحصول على المنتجات أو خدمات ما بعد البيع”.

وأضاف المدير العام أن الشركة قد أطلقت منصة التسوق الإلكتروني RayaShop.com في ثوبها الجديد بالكامل، والتي تتيح تجربة تسوّق رائدة من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية المتاح لنظامي التشغيل أندرويد (Android) وآي أو إس (IOS). وتأتي المنصة الجديدة على رأس أولويات الشركة في الفترة الحالية والمستقبلية؛ إذ تهدف في المقام الأول إلى تقديم أسرع وأيسر تجربة تسوق وأفضل تجربة خدمة لعملاء راية. وتتيح المنصة الإلكترونية كافة المنتجات المحلية والعالمية بأسعار تنافسية بالإضافة إلى مميزات غير مسبوقة للمستخدمين الحاليين والجدد.

وأضاف هيثم ثروت أن جميع الخطط الاستراتيجية لشركة راية تتسق مع جهود التحول الرقمي محلياً وعالمياً، وتهدف إلى تسريع وتيرة التحول بالسوق المصري من النموذج التقليدي إلى آخر معاصر ومنظم يهدف إلى تقديم أعلى مستوى من الخدمات وتجربة تسوق رائدة للعملاء. وتأتي خدمات ما بعد البيع كذلك على رأس أولويات استراتيجية راية، بوصفها إحدى ركائز ضمان رضاء العملاء، والتي تبدأ تلك الخدمات من بطاقة ضمان راية، مروراً بخدمات راية Smart Care التي تقدم على أعلى مستوى من خلال فريق ضخم من الخبراء التقنيين، فضلاً عن قنوات التواصل الفعال مع العملاء الحاليين والجدد.