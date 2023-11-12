الرئيس التنفيذي لشركة السعودية المصرية للتعمير: هناك إقبال لافت لشراء الوحدات النهائية من قبل الأجانب

قال المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذي لشركة السعودية المصرية للتعمير ، إن إقبال الأجانب على الوحدات العقارية النهاية كبير ولافت خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن هذا الإقبال يصنف كإقبال مضطر وليس مستثمر ، مشيرًا إلى أنه لابد من بذل بعض الجهود لإعطاء الثقة للمستثمرين.

وتابع رئيس السعودية المصرية للتعمير : أعتقد أن الاستدامة تتضمن تكلفة بشكل حقيقي، ولكن الهدف معرفة المعنى الفعلي لها وطرق تنفيذها بالشكل الأمثل.

وأوضح أن نماذج الخليج غير معبرة لتاريخ الاستثمار في مصر ، وذلك لاختلاف الطبيعة الديموغرافية بينهما.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من مؤتمر التطوير العقاري في نسخته السابعة، تحت عنوان “الحكومة تواصل تقديم الدعم والتيسيرات للمطورين”.