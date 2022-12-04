الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر: الرقمنة أهم محاور استراتيجية 2023

قال عمرو البهي، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر، إن الارتقاء بالصناعة يزيد معدلات التشغيل ويقلل البطالة، وكلما زاد الارتقاء بالصادرات، كلما انخفض الضغط على خزانة الدولة.

وأضاف البهي، خلال كلمته في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن، أن دور البنك لا يقتصر فقط على التمويل، بل يمتد ليشمل تقديم الاستشارات الفنية للمستثمرين.

وأكد أهمية دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، لكونها تمثل العمود الفقري للعديد من اقتصادات الدول، معربا عن دورها في خفض زيادة معدلات التشغيل، وإيجاد فرص عمل جديدة لفئات تمثل نسبة كبيرة من المجتمع.

وأفاد الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر، بأن إضافة عنصر الرقمنة للمشروعات المتوسطة والصغيرة بشكل خاص ولغيرها بشكل عام، سيعمل على جذب المزيد من الشركات، كما أنها تمثل استراتيجية البنك التي سيعمل عليها في بداية السنة الجديدة 2023.

جدير بالذكر أن مؤتمر الرؤساء التنفيذيين تنظمه شركة المال GTM للمرة الثامنة على التوالي، وجاء المؤتمر هذا العام تحت عنوان ” 2023.. عام التحديات الكبرى”، على غرار المرحلة الفارقة التي يمر بها الاقتصاد المصري.

ويناقش المؤتمر مجموعة من الملفات ذات الأهمية القصوى، كتطوير المسار بعد حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، وكذلك كيفية التعامل مع التحديات الناتجة عن التغيرات التي لحقت بالاقتصاد العالمي بعد أزمة كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.