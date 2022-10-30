الرئيس التنفيذي لالكترولكس مصر: نصدر منتجاتنا إلى 25 دولة

نظمت شركة الكترولكس الرائدة عالمياً في صناعة الأجهزة المنزلية جولة تفقدية داخل اثنين من مصانعها بمنطقة العاشر من رمضان هما مصنع الكترولكس للثلاجات والغسالات والسخانات الكهربائية ومصنع البوتاجازات وسخانات الغاز.

ووفق بيان الشركة هدفت الجولة إلى الاطلاع على أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها الشركة في صناعة الأجهزة المنزلية، والتعرف على آخر التطورات التي شهدتها المصانع لتطبيق أعلى معايير الجودة في عملية التصنيع بتكنولوجيا موفرة للطاقة وصديقة للبيئة.

شارك في الجولة ميسم الحناوي، الرئيس التنفيذي لشركة الكترولكس مصر، والمهندس أشرف البهواش، رئيس عمليات التصنيع في شركة الكترولكس بأسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، وعدد من مسئولي الشركة والعاملين بالمصنعين، وذلك في حضور نخبة كبيرة من الإعلاميين والصحفيين، الذين تفقدوا خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع حتى خروج المنتج النهائي واختبار كفاءته وسلامته، ومتابعة مراحل الإنتاج وتقنياته والتكنولوجيا المستخدمة في التصنيع، والتي تضاهي أكبر المصانع العالمية تطوراً من حيث التكنولوجيا المستخدمة ونظم التصنيع المتبعة وتطبيق أفضل الممارسات البيئية، الأمر الذي ينعكس على كفاءة الإنتاج.

وأكد ميسم الحناوي، الرئيس التنفيذي لشركة الكترولكس مصر، أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بدعم استراتيجية توطين الصناعة ورؤية مصر 2030 ودعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال دعم الصادرات. وقد حققنا خطوات واضحة وثابتة في إطار تنفيذ استراتيجيتنا لتحويل مصر لقاعدة تصديرية، حيث نجحنا في تصدير منتجاتنا إلى أكثر من 25 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط وشمال أمريكا وقريباً جداً في أوروبا، وهو ما يؤكد اهتمام الكترولكس بجودة ومواصفات منتجاتها واعتمادها على استخدام أحدث التكنولوجيا العالمية في التصنيع.

وقال: إن الكترولكس تعتبر مصر أحد الأسواق الواعدة التي تتمتع بأهمية تاريخية واستراتيجية في المنطقة وتحرص على الاستثمار في السوق المصري وتطبيق استراتيجية واضحة لدعم الاستدامة داخل مصانعها ولدى مورديها التي تقوم بالتعامل معهم، مثل استخدام مواد بديلة للبلاستيك، والتقليل من انبعاث ثاني أكسيد الكربون، ومعالجة المياه، وإعادة تدوير المخلفات الصناعية واستخدام الطاقة البديلة لدعم استراتيجية الحكومة الهادفة لزيادة نسبة مشاركة الطاقات النظيفة في توليد الكهرباء

وأوضح أن الكترولكس تعمل على تنفيذ خطة لتعزيز تواجدها في السوق المصري، حيث تمتلك الشركة الحصة السوقية الأكبر ضمن سوق السخانات والغسالات في مصر بمنتجات ذات جودة عالمية وتكنولوجيا متطورة تستوعب كافة أنظمة الطاقة الحالية والمستقبلية وبأسعار تنافسية لتلبية كافة تطلعات العملاء، كما تعمل الشركة على تعميق نسبة المكون المحلى بمنتجاتها. وقد وصلت لأكثر من 60% لبعض المنتجات، مشيراً إلى أن الكترولكس لديها خطة توسعية تشمل ضخ استثمارات جديدة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال أشرف البهواش رئيس عمليات التصنيع في شركة الكترولكس بأسيا والشرق الأوسط وأفريقيا: إن خطوط الإنتاج مزودة بأحدث التكنولوجيا العالمية في تصنيع الأجهزة المنزلية، وأن مصانع الكترولكس تغطي السوق المحلي وتقوم بتصدير منتجاتها التي تأتي تحت العلامات التجارية زانوسي والكترولكس وايديال و اوليمبيك وFrigidaire و Arthur Martin.

وأضاف: إن شركة الكترولكس تمتلك 6 مواقع انتاجية توفر ما يقرب من 2500 وظيفة، وأن مساحة مصنع البوتاجازات والسخانات الغاز تبلغ 58،500 متر مربع، بينما تقع مصانع الثلاجات والغسالات والسخانات الكهربائية على مساحة 133،800 متر مربع، لافتاً إلى حرص الكترولكس على زيادة نسبة المكون المحلي في مدخلات الإنتاج الخاصة بالتصنيع، علاوة على تطبيق أفضل الممارسات البيئية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتبذل الكترولكس جهوداً كبيرة لتحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة، حيث تقوم بإنشاء محطتين للطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة سولارايز ايجيبت، الرائدة في تنفيذ وإنشاء محطات الطاقة الشمسية في مصر والشرق الأوسط، وهو ما يساهم في توفير أكثر من 17% من استهلاك الطاقة الحالية واستبدالها بالطاقة النظيفة، حيث يعد ذلك جزءاً من التزام الكترولكس للوصول إلى صفر% انبعاثات كربونية في جميع مصانعها ومواقعها الإنتاجية بحلول عام 2030. كما تطبق الشركة فى مصر نظام صفر نفايات وهو ما تم تطبيقه بالفعل فى مصنع البوتاجازات الذي وصل إلى صفر نفايات بالإضافة إلى مصنع الغسالات والتلاجات الذي حصل على نفس الشهادة فى عام 2022.

جدير بالذكر أن شركة الكترولكس مصر حصلت على شهادة اعتماد دولية من إنترتك نتيجة لحرصها على تطبيق أفضل الممارسات البيئية، ويعد مصنع البوتاجازات هو الأول في الاستدامة البيئية من بين مصنعنا فى منطقة اسيا و افريقيا و الشرق الاوسط، حيث نجحت الشركة في إعادة تدوير ما يقرب 98% من النفايات المختلطة.

وتعمل الكترولكس في 120 دولة وتوظف أكثر من 55 ألف عامل حول العالم، وتستحوذ على مجموعة متنوعة تضم أكثر من 50 علامة تجارية عالمية منها “الكترولكس” و”AEG” و”زانوسي” و”White- Westinghouse” ” وأوليمبيك اليكتريك” و”ايديال”، وتحرص الشركة على تطبيق أكثر الاستراتيجيات والآليات والتكنولوجيات العالمية كفاءةً وتطوراً وإبداعاً لتقديم منتجات ذات جودة عالمية بأسعار تنافسية، كما تعمل الكترولكس بشكل متواصل على تطوير الأجهزة المنزلية المختلفة.

وتعمل شركة الكترولكس على تطبيق استراتيجية واضحة تهتم اهتماماً كبيراً بمجال المسئولية المجتمعية، حيث قامت بإطلاق برنامج “أنا الشيف” في أواخر عام 2017، تماشياً مع أهداف مؤسسة Electrolux Food Foundation لتثقيف وتدريب أكثر من 12 ألف شخص حول العالم بحلول عام 2030، ونجحت الشركة في نهاية عام 2020 في تدريب ما يقرب من 300 شخص في برنامج “أنا الشيف”.