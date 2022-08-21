الرئيس التنفيذي لأوراسكوم المالية: تسعير التخارج من «بلتون» مناسب وخطة محددة لاستغلال الحصيلة

أكد نيلز بختلر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم المالية القابضة أن شركته لديها خطة واضحة لاستثمار جزء كبير من حصيلة تخارجها من شركة بلتون المالية ، مؤكدا أنه سيتم توجيه جزء كبير من الحصيلة لتنفيذ خطة “كليفر”.

وحول انخفاض سعر عرض شراء بلتون الذي باعت به أوراسكوم عن السعر السوقي، قال إنه توجد عدة نقاط يجب توضيحها في هذا الأمر؛ أولها أن سعر سهم بلتون في السوق ارتفع عقب تقديم العرض من جانب شركة “شيميرا” الإماراتية و ليس قبل ذلك، فضلا عن أنه يوجد فرق كبير بين المستثمر الفرد الذي لديه عدد محدود من الأسهم و المساهم الرئيسي الذي يمتلك حصة أغلبية ، إذ أن الأول لديه القدرة على بيع أسهمه بسعر السوق في أي وقت و لكن المساهم الرئيسي لا يمكنه ذلك إلا من خلال عرض شراء رسمي .

وتابع :” نحن في شركة أوراسكوم المالية القابضة نرى أن تسعير التخارج من “بلتون” كان مناسبا و أعلى من متوسط 6 شهور، وأن عرض “شيميرا” كان فرصة جيدة و جاء في توقيت مناسب لتنفيذ التخارج، كما أن سعره كان أعلى من عروض سابقة جاءت لشراء “بلتون”.

وأكد الرئيس التنفيذي أن سبب تخارج أوراسكوم المالية من “بلتون” هو عدم رغبتنا في رفع استثماراتنا في قطاع السمسرة في هذه المرحلة.

وأضاف: “من الواضح أن شركة “شيميرا” المستثمر الجديد في بلتون ترى إيجابية مستقبلية لصناعة بنوك الاستثمار في مصر، وأنها ستكون قادرة على تحقيق معدلات نمو واستكمال ضخ الاستثمارات في الشركة على غرار ما نفذته أوراسكوم”.

وأشار إلى أن السوق بها عدد كبير من الشركات الناجحة في قطاع السمسرة وبنوك الاستثمار التي شهدت اهتماما داخليا ومحليا فعلى سبيل المثال قام بنك مصر بالاستحوذ على شركة “سى آي كابيتال” المالية إلى جانب محاولات سابقة من بنك أبو ظبي الأول للاستحواذ على بنك الاستثمار “هيرميس”.

وأضاف العضو المنتدب: “المستثمرون لا يعزفون عن قطاع بنوك الاستثمار والسمسرة؛ على العكس طالما هناك مشتر فهي إشارة أكيدة على الاهتمام بالقطاع وجاذبيته”.

وذكر أيضا أن أوراسكوم لديها خطة لاستثمار حصيلة تخارجها من “بلتون” بما يحقق للمساهمين عوائد أعلى مقارنة مع نظيرتها التي كانت ستتحقق من البقاء في هذا الاستثمار.

وكشف أن “أوراسكوم المالية” تستهدف ضخ استثمارات بمئات الملايين خلال 3 إلى 4 سنوات، و لكن لا تفكر حاليا في توزيع أرباح على المساهمين من حصيلة صفقة بيع بلتون، لأن تلك الأموال سيعاد استثمارها.

وتابع إنه قد يكون هناك تعاون مستقبلا بين “كليفر” و شركة كونتكت المملوكة بحصة أقلية لأوراسكوم المالية ، و لكن يجب أن يكون التعاون مربحا و يحقق عائدا للطرفين.

وقال :” نحن شركة مساهمة في الأساس وبالتالي هدفنا هو تحقيق أرباح للمساهمين”.

وأكد أن الأهداف الاستثمارية لأوراسكوم طويلة المدى سواء على صعيد تأسيس الشركات أو الصناديق أو غيرها، فالهدف ليس تحقيق المكسب السريع فقط بل تقديم خدمة جيدة وآمنة للمستثمرين.

وأضاف “بختلر”: “تاريخ أوراسكوم يعتمد على بناء شركات وكيانات على المدى الطويل يمكن للمساهمين والمستثمرين الماليين التواجد بها لفترات طويلة”.

وأشار”بختلر” إلى أن الإدارة التنفيذية لأوراسكوم المالية تعد حاليا خطة إستراتيجية واستثمارية طويلة المدى تغطى من 3 إلى5 سنوات تشمل جميع الجوانب المالية وبعض الأفكار والشراكات الجديدة تمهيدا لعرضها خلال وقت قريب على مجلس الإدارة لمناقشتها ومن ثم الحصول على الموافقة للبدء في التنفيذ الفوري.

وتضم محفظة أوراسكوم المالية القابضة تحت مظلتها كلا من شركتي “كونتكت” المالية القابضة و”كليفر” لخدمات التكنولوجيا المالية، في حين تخارجت مؤخرا بكامل حصتها من شركة “بلتون” المالية القابضة لصالح “شيميرا” للاستثمار الإماراتية في صفقة بلغت قيمتها 385 مليون جنيه تقريبا.