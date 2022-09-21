الرئيس التنفيذي: «تطوير مصر» تحول رمال «فوكا» لمشروع سكنى متكامل وتتعهد بالمزيد فى «دى باى»

حققت شركة تطوير مصر قفزات ملموسة فى القطاع العقارى رغم حداثة تأسيسها، واستطاعت تنفيذ مشروع سكنى ساحلى متكامل فى خليج فوكا بالساحل الشمالى، كما تعهدت بتقديم منتج عقارى لافت فى مشروعها الجديد «دى باى» بالساحل أيضا.

«المال» التقت المهندس أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، على هامش جولة ميدانية فى مشروع «فوكا باى» للاطلاع على الموقف الإنشائى بالمشروع.

وتأسست «تطوير مصر» عام 2014 وتمتلك محفظة أراضٍ بأكثر من 5.8 مليون متر مربع، وتعمل على زيادتها بإطلاق مشروعات إضافية بمنطقة غرب القاهرة، وبالتحديد فى منطقة الشيخ زايد، لتضاف إلى مشروعاتها القائمة فى «مستقبل سيتى» والساحل الشمالى.

وتطور الشركة حاليا 4 مشروعات كبرى فى مراحل تطوير وتخطيط متنوعة هى: «المونت جلالة» العين السخنة على مساحة حوالى 545 فدانا، و«فوكا باى» فى الساحل الشمالى على مساحة 220 فدانا ، و«بلومفيلدز» وهو مشروع سكنى متعدد الاستخدامات فى «مستقبل سيتى» ويُقام على مساحة 415 فدانا ويتضمن 90 فدانا مخصصا ليصبح منطقة تعليمية، بخلاف «دى باى» الساحل على مساحة 200 فدان.

إطلاق فوكا باي

بداية، قال «شلبى» إن مشروع «فوكا باى» تم إطلاقه عام 2015 وبدأ الأعمال الإنشائية خلال النصف الثانى من 2016 ويقع بالتحديد فى منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى على بعد 211 كم غرب الإسكندرية وعلى بعد 75 كم فقط من مرسى مطروح.

وأوضح أن إجمالى الاستثمارات للمشروع تبلغ نحو 4 مليارات جنيه بخلاف الاستثمارات الفندقية، بينما المساحة الكلية نحو ملايين متر مربع (220 فدانًا)، ويضم 2500 وحدة متضمنة غرفا وشققا فندقية

وعن التصميم الهندسى قال إن المشروع يتميز بتصميم هندسى فريد يجعل كل وحدة فى المشروع تطل على واجهة مائية إما شاطئ البحر الذى يمتد لحوالى 800 متر أو «الكريستال لاجون».

وتابع :« يوجد 24 نموذجا للوحدات لتناسب احتياجات العملاء المختلفة بمساحات تبدأ من 70 وحتى 542 مترا مربعا وتتنوع الوحدات بين، فيلات (Stand Alone Villas ( مساحات من 282 حتى 542 مترا مربعا، وفيلات Twin Villas)) من 195 حتى 280 مترا مربعا.

وهناك أيضا فيلات (Twin House) مساحة 140 مترا مربعا، وشاليهات مساحات من 112 حتى 272 مترا، ولوفت (Loft) مساحات من 70 حتى 91 مترا، وفقاً لـ«شلبى».

وذكر أنه تم الانتهاء من معظم الأعمال الترابية وحفر الطرق والمرافق والبحيرات بإجمالى أعمال حوالى 4 ملايين متر مكعب حفر وردم بقيمة إجمالية حوالى 300 مليون جنيه وتم تنفيذ 3 ملايين متر مكعب حتى الآن وباقى أعمال مصاطب المرحلة الأخيرة.

وأفاد بأنه تم تسليم حوالى 850 وحدة منذ بداية المشروع وحتى الآن، ويوجد 400 وحدة تحت الإنشاء ليتم تسليمهم خلال الفترة القريبة القادمة.

كريستال لاجون

وأوضح أن شركته تعمل على تسليم الوحدات فى المرحلتين الثانية والثالثة خلال صيف 2023 والمرحلة الرابعة خلال 2024.

ولفت إلى أن «فوكا باى» يتميز بواجهة شاطئية بطول 800 متر والمساحة الكلية للشاطئ 10٫000 متر مربع، وتم إنهاء الأعمال الخاصة بالشاطئ بالمرحلة الأولى.

أما عن «الكريستال لاجون» فقال إن مساحتها الكلية تقارب 100 ألف متر، بمساحة شواطئ 20 ألف متر، ويصل أقل عرض لها إلى 8 أمتار وأكبر عرض 330 مترا.

وأشار إلى أن الأعمال الكهروميكانيكية تعمل بنظام MTS (وحدات كاملة التجميع) مما يضمن نقاء المياه، وتتم مراجعة ومراقبة الجودة الخاصة باللاجون وجودة المياه من المركز الرئيسى لشركة «كريستال لاجون» فى شيلى مما يضمن عملية التنقية وضخ الكيماويات بنسب صحيحة والحفاظ على جودة المياه.

وأكمل بأنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى وجار أعمال الاختبارات التشغيلية والعمل فى تنفيذ المرحلة الثانية بقيمة إجمالية حوالى 250 مليون جنيه.

الحلول الذكية

وانتقل للحديث عن الحلول الذكية فى «فوكا باى»، مشيرا إلى أن إجمالى استثمارات «تطوير مصر» فى الحلول الذكية تبلغ 4.5 مليار جنيه فى المشروعات المختلفة، وتتمثل فى أعمدة إنارة تعمل بنظام الاستشعار عن بعد حيث تنطفىء بشكل آلى عند خلو الشارع من المارة.

وتابع : «الحلول تشمل أيضا شبكات للمياه والرى تعمل بتوقيتات محددة وهو ما يساعد على توفير الطاقة والمياه دون هدر، خدمات جمع النفايات، سيتم تطبيق استخدام التكنولوجيا للتنبيه على سيارات جمع القمامة بأماكن سلات القمامة التى امتلأت لسرعة تفريغها بدلًا من هدر الوقت والبنزين فى المرور على جميع السلات.

وهناك خدمات الـ «Triple Play» والتى توفر «IPTV » بدقة تصل إلى « 8K » بالإضافة إلى خدمات الإنترنت فائق السرعة والهاتف، تطبيقات المنزل الذكى إذ يمكن مراقبة جميع الأجهزة الذكية والتحكم بها من خلال الهاتف المحمول، وخدمة «الواى فاى» العامة التى تغطى كامل المساحات المفتوحة التى يتضمنها المشروع عبر اتصالات فائقة السرعة.

وهناك خدمة العدادات الذكية والتى تسمح للملاك بمراقبة استهلاكهم من المياه والكهرباء بالإضافة لعمليات الدفع والسداد.

البنية التحتية والمرافق

أما البنية التحتية والمرافق فى «فوكا باى»، فتحدث «شلبى» عن محطة تحلية المياه بنظام الـ« RO » والتى تصل سعتها الإجمالية لـ 7000 متر مكعب من المياه النقية المحلاة فى اليوم، وتتكون المحطة من أربعة وحدات تحلية يتم إنشاؤها على مراحل.

وانتهت «تطوير مصر» من إنشاء جميع الأعمال المدنية للمحطة شاملة مبنى المحطة والآبار والخزانات والشبكات ، كما أتمت الشركة أعمال توريد وتركيب وتشغيل الأعمال الكهروميكانيكية للمرحلة الأولى للمحطة بسعة إنتاجية 1500 متر مكعب فى اليوم وجار استكمال تركيب وحدات المرحلة الثانية.

وقال إنه بالنسبة لمياه الصرف الصحى المعالجة، فالشركة تستخدم تكنولوجيا المعالجة البيولوجية الثلاثية لإنتاج مياه عالية الجودة صالحة لرى المسطحات العامة.

و أوضح أن السعة الإجمالية لمحطة معالجة الصرف الصحى هى 2800 متر مكعب من مياه الرى فى اليوم مقسمة إلى أربعة وحدات معالجة يتم إنشاؤها على مراحل.

وذكر أن «تطوير مصر» وفرت مصدر كهرباء احتياطى لتغذية محطات ضخ المياه والخدمات الحيوية لتأمين التغذية الكهربائية لها فى حالة الطوارئ.

وقال إن جميع مهمات الشبكة الكهربائية شاملة الموزعات والمحولات واللوحات هى من إنتاج شركة « Schneider Electrics» والتى تعتبر من أشهر الشركات العالمية المتخصصة فى التوريدات الكهربائية، كما أن هذه المعدات ذكية لاستيعاب جميع تطبيقات المدن الذكية.

وعن نظام الرى أوضح أن «تطوير مصر» قامت باستخدام أجود معدات وشبكات الرى المصنعة بواسطة شركة «RainBird »الأمريكية والتى تعتبر واحدة من أكبر الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال .

حلول النقل

قامت شركة «تطوير مصر» بإنشاء البنية التحتية لنقل البيانات عن طريق شبكة كابلات الألياف الضوئية «Fiber Optics » لخدمة نظام الـ «Triple Play ».

ويمتاز المشروع بوجود شبكة من حلول التنقل التى تساهم فى مساعدة مالكى الوحدات والنزلاء بالتحرك داخله دون سيارة، مستخدمين وسائل تنقل مختلفة منها سيارات كهربائية، جولف كار، حافلات كهربائية، ووتر تاكسى ومسارات للدراجات وغيرها.

وتناول تركيز «تطوير مصر» على مبدأ المدينة السعيدة فى تنفيذ «فوكا باى» والذى يمكن للسكان الاستمتاع بالرفاهية والراحة والشعور بالأمان وسهولة المعيشة والبيئة المحفزة وأيضا مركز للإبداع والابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية.

الشراكات

وعن الشراكات والتعاقدات بمشروع «فوكا باى» قال «شلبى» إن شركة هواوى تكنولوجيز مصر تعمل على توفير حلول المدن المستدامة والذكية بحيث نحقق الاستفادة من شبكات هواوى التى تعتمد علىIoT)) إنترنت الأشياء فى جميع المشروعات، بدءا من تطبيقات أجهزة الاستشعار، برامج تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعى، والطاقة المتجددة إلى البنية التحتية.

أيضا سيتم إنشاء مركز بيانات واحد لكل مشاريع تطوير مصر مما سيسمح للشركة بالوصول إلى التحليلات القائمة على البيانات الدقيقة للمساعدة فى تقييم سلوكيات العملاء، وبناء على ذلك اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً واستدامة، مثل التحكم فى إنارة الشوارع وشبكات المياه والكهرباء /نظم الأمان وكاميرات المراقبة وخفض التلوث وتوفير أنظمة رى ذكية.

أما شركة «شنايدر إليكتريك» فتولت إنشاء جمیع مكونات الشبكة الكهربائية من لوحات توزيع ومحولات من الإنتاج.

وشركة «أورنج» ستعمل على تقديم خدمات «نقل البيانات اللاسلكية Triple Play» وهى خدمات متكاملة تشمل الإنترنت فائق السرعة، وIPTV قنوات التلفاز عالية الجودة عبر الإنترنت، والاتصالات الهاتفية الثابتة باستخدام كابلات الألياف الضوئية .

دى باي

وقال «شلبى» إن شركته تنوى تطبيق مزيد من الابتكار والتميز فى مشروع «دى باى» منها على سبيل المثال تغيير شكل اللاجون وإتاحة وجهة شاطئية لكل وحدة وشاليه، علاوة على تدرج نسب الارتفاع فى فيلات الصف الأول على البحر لتوفير مزيد من الخصوصية.

وتابع : «ركزنا أيضا على إتاحة رؤية البحر واللاجون لفيلات الصف الثانى، بخلاف زيادة نسب التميز فى بعض الوحدات.

وأوضح أن شركته حصلت منذ فترة على تراخيص بدء الإنشاءات فى المشروع ومتوقع أن تنطلق خلال أكتوبر المقبل.

وتقوم تطوير مصر بتنمية «دى باى» على مساحة 200 فدان خلال 6 أعوام بتكلفة استثمارية تقرب من 7 مليارات جنيه، ويتميز المشروع بتصميم هندسى فريد يجعل كل وحدة فيه تطل على واجهة مائية سواء من خلال شاطئ البحر الذى يمتد لحوالى 800 متر أو لاجون.

ومن المخطط أن يضم المشروع وحدات متنوعة بين الفيلات والشاليهات والوحدات الفندقية، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الخدمية والترفيهية التى ستقوم «تطوير مصر» بتوفيرها داخل المشروع.

ويقع مشروع «دى باى» عند الكيلو 165 طريق إسكندرية – مطروح فى منطقة الضبعة وبالتحديد أمام مخرج محور الضبعة، مما يحقق للمشروع ميزة تنافسية لكونه قريبا من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة الساحل الشمالى.

مزيد من التوسع والاقتراض

وأكد «شلبى» أن الشركة مهتمة بالحصول على أراض أخرى فى منطقة الساحل الشمالى باعتبارها رائدة للتنمية العمرانية بالمرحلة الراهنة ووجود فرص توسع قوية فى الساحل.

و تنوى «تطوير مصر» زيادة قيمة القرض المعبرى الذى حصلت عليه من البنك العربى الأفريقى الدولى من 240 إلى 500 مليون جنيه، فى ضوء بعض التسهيلات الأخيرة من «المركزى».

و قال إن البنك المركزى كان يشترط موافقته قبل منح أى تمويل تفوق قيمته 250 مليون جنيه لشركات؛ ومؤخرا تزايدت أنباء حول رفع تلك القيمة إلى 500 مليون.

وتابع : «سنتواصل مع البنك العربى الأفريقى للاستفادة من تلك التيسيرات وزيادة قيمة القرض المعبرى إلى 500 مليون جنيه، على أن يتم توظيفها فى استكمال إنشاءات مشروعى «بلومفيلدز» مستقبل سيتى، و«إلمونت الجلالة».

وأوضح أن شركته تقدمت منذ فترة بطلب لبنوك «الأهلى» و«مصر» و«العربى الأفريقى الدولى»، لاقتراض 3.5 مليار جنيه، لتمويل إنشاءات مشروعى «بلومفيلدز» و«إلمونت الجلالة» وحصلت على موافقات نهائية على القرض من التحالف البنكى؛ ويتبقى فقط مراجعة التمويل من البنك المركزى.

وتوقع صدور الموافقات النهائية من البنوك خلال العام الجارى، فى إطار خطة الشركة لتعزيز الملاءة المالية وتسريع وتيرة الإنشاءات لتتناسب مع المبيعات المحققة.

وأوضح «شلبى» أن شركته ما زالت مستمرة فى أعمال إنشاء 400 وحدة بمشروع «فوكا باى»، فيما تم الانتهاء من تقنين أوضاع وترخيص باقى وحدات المرحلتين الثانية والثالثة، وسيتم بناؤهما تمهيداً لتسليمهما فى الصيف المقبل.

وكانت «تطوير مصر» أعلنت مطلع العام الجارى عن خطتها لتسليم 1500 وحدة سكنية بمشروعات «المونت جلالة العين السخنة»، و«فوكا باى الساحل الشمالى»، و«بلومفيلدز مستقبل سيتى»، تزامنًا مع طرح مراحل بيعية أخرى لتوسيع قاعدة العملاء، بجانب ضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه مقسمة بين المشروعات.

وينصب تركيز الشركة خلال العام الجارى على عنصرين مهمين، هما زيادة عدد الوحدات المسلمة لتصل إلى 2000 وحدة سنويا، مع زيادة معدلات التشغيل لتبلور مفهوم «اللايف ستايل» داخل مشروعات الشركة، للاستمرار فى تحقيق قيمة مضافة لعملاء الشركة الحاليين إلى جانب جذب المزيد من العملاء.

وتركز إستراتيجية عمل تطوير مصر على 3 محاور رئيسية، وهى: جودة المنتجات المسلمة، ومستوى الخدمات المقدمة للعملاء سواء المرافق أو الخدمات عامة أو خدمات الصيانة، وأخيرا مستوى التشغيل بالمشروعات، للحفاظ على هوية وشخصية الشركة.

ودعا «شلبى» إلى ضرورة تحويل صناعة مواد البناء لصناعة مصرية متكاملة، نظراً لأن القطاع العقارى هو أهم نشاط اقتصادى حالياً تقوم عليه الدولة، وحتى نتلاشى التعرض لخطر التكلفة المرتفعة وعدم توافر المواد.