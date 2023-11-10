الرئيس التنفيذي: «ترافل يلا» لجأت لاستخدام بطاقات ائتمانية سعودية لحين استقرار «فوري»

قال عمرو مصطفي، الرئيس التنفيذي لشركة ترافل يلا لحجوزات السفر أونلاين، والشريك المؤسس لتطبيق توصيل الطعام (حاضر )، إن شركته لجأت إلي استخدام بطاقات ائتمانية سعودية لضمان استمرارية حملاتها التسويقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح مصطفي في تصريحات للمال أن موقع ترافل يلا ومنصة حاضر استعانتا بهذا الحل كإجراء مؤقت لحين حل العطل التقني الذي أصاب تطبيقات شركة فوري لحلول المدفوعات الإلكترونية.

وتابع قائلا: تعاني شبكة فوري من صعوبات فنية منذ يوم الخميس الماضي، كما قامت الشركة أيضا وضعت حد الأقصي علي استخدام بطاقتها my fawry للإنفاق علي الإعلانات أونلاين ليصبح ألف دولار ما يعادل 30 ألف جنيه تقريبا .

وتساءل : هل تعرض تطبيق ماي فوري إلي هجمة سيبرانيةمن عدمه ؟، مضيفا أن هناك أقاويل تتداول بأن سبب وقوع الخدمة أمس الخميس يرجع إلي زيادة ضغط المستخدمين علي المنصة.

يشار إلي أن أشرف صبري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فوري لحلول المدفوعات أكد في تصريحات صحفية أن بيانات جميع العملاء آمنة ولم تُخترق، بعد تناول العديد من صفحات التواصل الاجتماعي أخباراً عن تعرض نظامها المعلوماتي لاختراق.

وأوضح صبري قائلا : “قد تكون أنظمتنا تعرّضت لهجوم ونحقق في الأمر.. لكن المؤكد بعد مراجعة الأنظمة أنه لم يتم اختراق أية بيانات أو سحبها”. مضيفاً أن “جميع أنظمتنا تعمل بأمان، ولا حاجة لمسح العملاء بيانات بطاقاتهم أو التطبيق