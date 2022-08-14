الرئيس التنفيذي: «أرامكو» السعودية على استعداد لزيادة إنتاج النفط إلى أقصى حد

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية النفطية اليوم الأحد، إن الشركة مستعدة لزيادة إنتاجها من الخام إلى طاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميا كلما طلبت الحكومة السعودية ذلك، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال الناصر للصحفيين في مكالمة عن الأرباح إن الطلب العالمي على النفط في حالة جيدة، وأن تخفيف الصين لقيود فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” والانتعاش في صناعة الطيران يمكن أن يزيد الطلب.

وأوضح الناصر أن هناك طلبا قويا مع قدرة فائضة محدودة للغاية في الوقت الحالي، مكررا الدعوة إلى مزيد من الاستثمار العالمي في قطاع الهيدروكربونات لتلبية الطلب في المستقبل.

وتابع:”نحن واثقون من قدرتنا على زيادة إنتاجنا إلى 12 مليونا في أي وقت تدعو الحاجة أو بدعوة من الحكومة أو من وزارة الطاقة لزيادة إنتاجنا”.

توقعات بارتفاع الطلب على النفط

قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع أكثر 2% ليصل إلى مستوى قياسي عند 101.6 مليون برميل يوميا في 2023، ولكن أسعار النفط المرتفعة بشدة وضعف التوقعات الاقتصادية يلقي بظلال قاتمة على الآفاق المستقبلية.

وأضافت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا في تقريرها الشهري عن النفط والصادر في يونيو الماضي، أن الإمدادات مقيدة بفعل العقوبات المفروضة على روسيا لغزوها أوكرانيا.

وأضافت: “المخاوف الاقتصادية مستمرة، إذ أصدرت مؤسسات دولية مختلفة في الآونة الأخيرة توقعات متشائمة”، متوقعة ارتفاع الطلب 2.2 مليون برميل يوميا، أو 2.2 بالمئة، في 2023 بالمقارنة مع 2022 وأن يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة.

وتابعت: “بالمثل، فإن تشديد سياسة البنوك المركزية وتأثير صعود الدولار الأمريكي ورفع أسعار الفائدة على القوة الشرائية للاقتصادات الناشئة يعني أن المخاطر على توقعاتنا تتركز بالجانب السلبي”.