الرئيس التنفيذى: «Paynas» تعتزم التوسع فى أسواق شمال أفريقيا.. وتفاوض جهات حكومية لتقديم أنظمتها

تتبنى شركة paynas لحلول ميكنة خدمات إدارة الموارد البشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة رؤية طموح تسعى من خلالها لتقديم أنظمة متطورة لإدارة الموارد البشرية التى تتضمن مواعيد الحضور والانصراف والإجازات والرواتب رقميًا، ما يعزز من قدراتها للدخول فى منظومة التحول الرقمى التى تتبناها الدولة المصرية.

كما تعتزم الشركة أيضًا التوسع فى أسواق شمال إفريقيا خلال الربع الأول من 2023 لما تتضمنه من فرص استثمارية واعدة علاوة على الانتشار جغرافيًا على مستوى محافظات الجمهورية بنهاية العام الحالى.

قال محمد منير، الرئيس التنفيذى للشركة، إن استراتيجية عمل الشركة ترتكز على تقديم نموذج مبسط للشركات المصرية المتوسطة والناشئة يتيح لها إمكانية احتساب الرواتب والإجازات وأنظمة الحضور والانصراف للموظفين بشكل رقمى.

وأوضح «منير» فى حوار مع «المال» أن الشركات المتوسطة والصغيرة تشهد حاليًا نموًا ملحوظًا فى حجم أعمالها وأعداد موظفيها يومًا تلو الآخر، الأمر الذى يتطلب ضرورة وجود نظام موحد يضم كل الخدمات المقدمة للموظفين من رواتب وإجازات، علاوة على تقديم منظومات الدفع المختلفة وإتاحة خدمات التقسيط واستلام الرواتب تماشيًا مع خطة الشمول المالى التى تنتهجها الدولة المصرية.

ولفت إلى أن paynas استطاعت عقد شراكة مع «بنك مصر» وشركة فيزا لحلول المدفوعات لاستخراج كارت يتيح للموظفين استلام رواتبهم، فضلًا عن تقديم خدمة الدفع عبر نقاط البيع المختلفة وإتاحة عمليات الإيداع من ماكينات الصراف الآلى، ما ينعكس على زيادة وعى العملاء بالمصروفات وترسيخ مفهوم الادخار.

وأوضح أن فكرة عمل المنصة لاقت ترحيباً من قبل البنك المركزى، ما انعكس بالإيجاب على سرعة إصدار الرخصة واستكمال باقى المستندات القانونية لمزاولة النشاط، متوقعًا أن تشهد السوق المصرية تغيرًا سريعًا فى فكرة المدفوعات الرقمية.

وتابع «منير» أن هناك ما يقرب من %80 من موظفى الشركات المصرية بشقيها الحكومى والخاص يتلقون رواتبهم بصورة يدوية، الأمر الذى يعتبر غير صحى -على حد وصفه- ويتطلب البحث عن تطوير أنظمة إلكترونية تحفز على الادخار وتزيد الوعى المالى. محمد منير، الرئيس التنفيذى لشركة Paynas لإدارة الموارد البشرية

تقديم خدمات التأمين بالشراكة مع «أورينت»

وأشار إلى أن paynas تتيح بالشراكة مع شركة أورينت تقديم خدمات التأمين للموظفين، مبينًا أن شركته توفر خدماتها لنوعين من العملاء هم الشركات وأصحاب العمل الحر أو العاملين بنظام العقود المؤقتة، ما يساعد فى توفير باقة خدمات متكاملة لكل أطياف الموظفين.

وأضاف “منير” أن الشركة تقدم أنظمتها الإلكترونية عبر تكنولوجيا الحوسبة السحابية، بهدف مساعدة الشركات لإدارة عملياتها الحسابية واحتساب الرواتب الشهرية والاجازات، لافتًا إلى أن الشركة لديها فريق عمل من المبرمجين الذين يقدمون هذه النموذج بشكل احترافى، وتنتوى إضافة لغات أخرى مناسبة للقارة الأفريقية على المنصة ومنها الفرنسية.

اتفاقات مرتقبة فى نشاط «الاستهلاكى» والخدمات المالية غير المصرفية

ونوه “منير” إلى أن الشركة بصدد عقد مجموعة شراكات خلال المرحلة المقبلة فى مجالات التمويل الاستهلاكى الخدمات المالية غير المصرفية، ومن المتوقع الإعلان عنها بداية أبريل المقبل.

وعلى صعيد التوسعات، لفت رئيس الشركة إلى أن paynas لديها خطة للتوسع داخل مصر وخارجها، إذ تعتزم تعزيز الانتشار الجغرافى على مستوى محافظات الجمهورية، علاوة على اقتحام أسواق دول شمال إفريقيا خلال الربع الأول من 2023.

وأضاف أن محفظة عملاء الشركة تضم عدة كيانات، منها شركة اتصال ومجموعة مدارس NIS والتى يتجاوز عدد موظفيها 4 آلاف، موضحًا أنه يوجد على المنصة أكثر من 350 شركة و100 ألف موظف، ومن المرجح زيادة العدد إلى 250 ألفًا خلال العام المقبل.

ولفت «منير» إلى أن «باى ناس» حققت نموًا فى حجم أعمالها يصل إلى %1000 متوقعًا أن تستمر معدلات النمو فى الزيادة خلال العام المقبل.

على صعيد آخر، رأى أن جائحة كورونا انعكست بشكل إيجابى على نشاط الشركة، مضيفًا أن توجهات الدولة نحو مشروعات التحول الرقمى كان له أثر كبير فى تنامى معدلات قبول فكرة PAYNAS، علاوة على زيادة وعى الأفراد بالتكنولوجيا كونها أصبحت أمرًا واقعيًا، على حد تعبيره.

وألمح إلى أن المجهودات التى بذلتها الدولة بكل مؤسساتها متمثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العمل على تحسين البنية التحتية وتطوير انعكس بشكل كبير على تقديم الخدمات التكنولوجية للعملاء.

وأوضح أن paynas تتعاون مع شريحة الشركات التى يتراوح أعداد موظفيها بين 400 إلى 5 آلاف موظف، مشيرا إلى أنها تتيح للعملاء على غرار باقى الشركات العالمية إمكانية تجربة مجانية للعملاء لمدة شهر حتى يتسنى للعملاء التعرف على طبيعة الخدمات المقدمة، كما تمنح كذلك نسبة خصم تصل إلى %50.

وتطرق إلى أن تكلفة استخدام المنصة للموظف الواحد تصل إلى 19 جنيهًا، كما تتيح الشركة خدمات التأمين للموظفين والتى تبدأ من 210 جنيهات شهريا.

وعن طبيعة الشراكة التى عقدتها paynas مؤخرًا مع شركة سويفل لطلب خدمات النقل الجماعى الذكى عبر المحمول، لفت «منير» إلى ان المنصة تقدم الخدمات لسائقى سويفل، وعلى رأسها إتاحة كارت صرف الراتب، كما تعتزم أيضًا تقديم بعض الخدمات المالية الأخرى كالتأمين والتقسيط للسائقين

يُشار إلى أن «سويفل» عقدت شراكة منذ أيام مع باى ناس من أجل تمكين الكباتن من الحصول على بطاقات paynas التى تقدم خدمات متنوعة منها الشراء الآن والدفع لاحقًا والتأمين.

وتابع أن الشركة تعتزم تطوير خدمات التأمين عبر المنصة، وذلك فى إطار خطتها للعمل على تقديم خدمات قيمة مضافة، منوهًا عن وجود مفاوضات مع جهات حكومية لتقديم أنظمة باى ناس للموظفين، ومن المقرر الإفصاح عن تفاصيلها قريبًا.

وعلى صعيد آخر، أوضح «منير» أن إجمالى التمويلات التى حصلت عليها المنصة تقدر بنحو 30 مليون جنيه من صناديق استثمارية مختلفة، وفى مقدمتها مسرعة أعمال المجموعة المالية هيرميس EFGV و500 startup وeasy engine الامريكى، منوها بأن الشركة بصدد الدخول فى جولة تمويلية جديدة خلال أسابيع تسعى من خلالها لزيادة قاعدة عملائها وتوسيع نشاطها.