الرئيس التنفيذى: مطاحن جنوب القاهرة والجيزة تستثمر 5 ملايين جنيه خلال عام

تستهدف شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، خطة استثمارية بقيمة مالية تصل إلى 5 ملايين جنيه، لتطوير عدد من المطاحن التابعة للشركة، وإنشاء خطوط إنتاج جديدة، وتغيير معدات الطحن وتنفيذ عمليات الإحلال والتجديد، وذلك وفقًا لما أكده المهندس محمد خليل الرئيس التنفيذى للشركة فى تصريحات خاصة لـ«المال».

وقال «خليل» إنه ما زال يتم اختيار المطاحن التى ستدخل خطة التطوير، موضحًا أن تمويل التكلفة المالية لها ستكون من خلال أرباح الشركة المستهدف خلال العام المالى الحالى 2022 – 2023.

وأكد أن الشركة تستهدف تحقيق نمو فى حجم الإيرادات وصافى الأرباح خلال العام المالى الجارى، بزيادة تصل إلى 91 مليون جنيه فى الإيرادات، و23 مليون جنيه للأرباح، مقارنة بالعام المالى الماضى 2021 – 2022.

وأضاف «خليل» أنه من المستهدف العام المالى الحالى تحقيق إيرادات بقيمة 140 مليون جنيه، وصافى أرباح 25 مليونا، مقارنة بما تم فى العام المالى الماضى من تحقيق 49 مليون إيرادات، و2 مليون صافى أرباح.

وأوضح «خليل» أنه تم تحويل الخسائر التى واجهتها الشركة إلى أرباح، من خلال زيادة كميات القمح التى يتم طحنها، بناءً على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين.

وبحسب بيانات الشركة فقد استطاعت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة تسجيل ربح 5 ملايين جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى، مقارنة بصافى خسائر10.57 مليون بنفس الفترة من العام المالى الماضى.

وارتفعت إيرادات الشركة أول 3 أشهر من العام المالى الحالى، بقيمة 51 مليون جنيه، مقارنة بالعام المالى الماضى الذى كانت تبلغ فى نفس الفترة 35.9 مليون.

وقال «خليل» إن الشركة يتبعها 9 مطاحن، منها 6 يتم العمل فيها وهى : 2 فى إمبابة، ومطحن فى كل من التبين، والصف، والهرم، والسويحى، موضحًا أن الـ3 مطاحن الأخرى احتياطى، وجاهزة للتشغيل فى أى وقت، وذلك عند زيادة معدلات إنتاج الدقيق والذى يتم استهلاكه من قبل المخابز البلدية المدعمة والسياحية.

وأضاف أن قدرة الطحن الإجمالية للشركة تقارب 40 ألف طن دقيق من نوعى %82 المدعم، و%72 السياحى، وذلك بنحو 1400 طن يومى للمطاحن الستة، وحجم الإنتاج اليومى من الدقيق %82 حوالى ألف طنًا، والدقيق السياحى بمتوسط إنتاج من 200 إلى 300 شيكارة يوميًا من 10 أطنان إلى 15 طنًا يوميًا، وذلك على حسب الاستهلاك والحصص المقررة من وزارة التموين للمخابز البلدية المدعمة والأخرى السياحية.

وأوضح أنه يتم توزيع الدقيق بنوعيه المدعم والسياحى، لعدد 7 محافظات وهى «الجيزة، القاهرة، البحيرة، الفيوم، بنى سويف»، لافتًا إلى أن أكبرها استهلاكًا للدقيق هى الجيزة.

يشار إلى أن شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات وزارة التموين، وتأسست كشركة مساهمة مصرية فى 1966، وتم إدراج أسهمها فى البورصة المصرية فى 11 مايو عام 1996.