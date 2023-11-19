الرئيس التنفيذى لها فى حوار لـ«المال»: «طلبات مصر» تستهدف التوسع فى المنيا والسويس

تتبنى شركة “طلبات مصر” المتخصصة فى توصيل وطلب الطعام “أونلاين”، خطة طموح فى السوق المصرية تسعى من خلالها لتقديم العديد من الأفكار الجديدة التى ترتكز على التكنولوجيا المتطورة فى طلب وتوصيل الطعام، فضلا عن الاتجاه لزيادة أسطول مندوبيها البالغ عدده 14000.

كما تسعى للتوسع فى محافظات جديدة خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها المنيا والسويس، فى إطار توسيع نطاق انتشارها الجغرافى بالسوق المصرية.

وقالت هدير شلبى مدير عام الشركة فى حوار لـ”المال»: “طلبات مصر” تتواجد فى 25 مدينة حاليا، وإستراتيجيتنا ترتكز على زيادة نقاط التواجد، وخلق الفرص الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تمكين قطاع الشركات الناشئة ودعم رواد الأعمال فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن منصة طلبات بها أكثر من 10 آلاف شريك %50 منهم أصحاب مشروعات صغيرة ومتوسطة، كما تعمل الشركة بشكل كبير على زيادة عدد الشركاء من تلك الشريحة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن “طلبات مصر” ساعدت شركائها لتحقق %200 نموا فى حجم مبيعاتهم خلال الـ 3 أعوام الماضية.

وأضافت أن عدد مستخدمى طلبات فى الوقت الراهن يقدر بنحو 5 ملايين مستخدم، ولدى الشركة خطة طموح للتوسع فى تطوير محفظة عملائها وخاصة بعد أن حققت نموا بنسبة %130 فى قاعدة عملائها.

وأوضحت أن طلبات تسهم فى دعم المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، من خلال توفير فرص دخل إضافى لأكثر من 14 ألف مندوب توصيل، بمتوسط دخل إضافى يصل لنحو 7 آلاف جنيه وأحيانا إلى 15 ألف شهريا، لافتة إلى أن الشركة لديها خطة لزيادة أسطول مندوبيها مستقبلا فى إطار الخطة التوسعية التى تتبناها وتنامى حجم الأعمال.

وأشارت إلى أن “طلبات مصر” قامت بتطبيق تأمين على الحياة وضد الحوادث لمندوبيها منذ 2021، فضلا عن تطبيق مبادرة “طريقنا واحد” والتى تتيح تقديم مجموعة من الخصائص لتسهيل عمليات الصيانة للطيارين.

وأضافت أن طلبات تحرص على إتاحة العديد من من المتجات بأسعار تنافسية من خلال المنصة لعملاء الشركة من خلال التوسع فى زيادة شبكة مورديها، فضلا عن الاتجاه لعقد شراكات مع شركات التوصيل ومنها شركة كرتونة لتسهيل تجربة توصيل المنتجات وإتاحة مجموعة مختلفة من سبل التوصيل والدفع الرقمى.

كما أوضحت أن “طلبات مصر” تمتلك فى الوقت الراهن 29 مطبخا من نوعية المطابخ السحابية أو الافتراضية، منوهة إلى أنها ساهمت فى زيادة معدلات الطلب والإقبال من قبل المستهلكين بالسوق المحلية، لا سيما وأن مصر تعد سوق واعدة تتسم بالديناميكية وتقبل العديد من الأفكار الجديدة.

وأضافت أن الشركة تحرص بشكل دائم على عقد دراسات سوقية وأبحاث بشكل مستمر، مما يسهم فى تطوير فكرة طلب وتوصيل الطعام بأدوات متعددة.

وكشفت أن الشركة تخطط خلال الفترة المقبلة لافتتاح المخزن الخاص بـ”طلبات مارت: بالمنطقة الصناعية بمنطقة السادس من أكتوبر على مساحة 5000 متر، علاوة على التوسع فى الغردقة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن الشركة لديها ما يقرب من 280 موردا فى الوقت الراهن ضمن تطبيق “طلبات مارت”، وأيضا خطة لزيادة عدد الموردين بهدف تقديم العديد من المنتجات المختلفة خلال الفترة المقبلة لعملاء الشركة بأسعار تنافسية.

لدينا 280 موردا عبر «مارت» ونسعى لزيادة العدد

قمنا بتطبيق تأمين ضد الحوادث على السائقين منذ 2021

لدينا خطة للتوسع فى نشاط المطابخ السحابية

%50 من الشركاء ضمن «الصغيرة» و«المتوسطة»