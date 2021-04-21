الرئيس التنفيذى للمال:«منك» للاستثمار العقارى تضخ 150 مليون جنيه فى إنشاءات مشروعى شرق القاهرة

تتبنى شركة «منك» للاستثمار العقارى خطة طموح خلال العام الجارى و تستهدف ضخ ما بين 100 إلى 150 مليون جنيه فى الأعمال الانشائية بمشروعيها فى شرق القاهرة خلال 2021.

وتعتبر «منكِ» للاستثمار العقارى من أحدث الشركات المنضمة للسوق، إذ تأسست عام 2016 وهى مملوكة بالكامل لعائلة «سلام» الشهيرة، والتى ساهمت فى تأسيس عدة شركات على غرار «أوليمبيك جروب».

المال أجرت حواراً موسعاً مع عبدالله سلام الرئيس التنفيذى لشركة منك للاستثمار العقارى، للحديث عن المشروعات الحالية للشركة فى السوق المحلية، وخطة الإنشاءات فى العام الجارى.

وخلال العام قبل الماضى، أطلقت «منكِ» الأعمال الإنشائية الأولية مشروعها الجديد «كيندا» فى شرق القاهرة باستثمارات إجمالية تقارب 5 مليارات جنيه، بخلاف تأسيس مشروع إدارى «THE HOFT» على مساحة 3400 متر مربع باستثمارات 400 مليون جنيه.

وفى البداية قال سلام إن المشروع الادارى والذى تنوى الشركة إنشاءه على مساحة 3400 متر تحت مسمى «ذا هوفت» باستثمارات تقارب 400 مليون جنيه، موضحاً أن الشركة طرحت فكرة جديدة فى المشروع مبنية على بيع أمتار وليس وحدات، وهى قريبة من التمويل الجماعى، فيمكن لمستثمر واحد الاستثمار بقيمة 180 الف جنيه لشراء أمتار فقط فى الوحدات المتنوعة بالمشروع.

وأوضح أن منك ستتعاقد مع العميل على تأجير تلك الأمتار فى المرحلة القادمة بعد تشغيل المبنى، بجانب تحصيل الإيجارات وتوزيعها على الملاك كلا وفقاً لحصته.

وأبدى سلام تفاؤله بتلك الفكرة والتى من شأنها تحريك السوق العقارية وتقليل مخاوف إعادة البيع والصعوبات الحالية به، بجانب ضمان توزيع المخاطر بالاستثمار فى أكثر من نوع عقارى.

منح العملاء عائد دورى بنحو %5 لحين استلام وحداتهم بالمشروع التجارى

وأوضح سلام أن منك طرحت فى هذا المنتج آلية جديدة تتضمن ضمان حصول المستثمر على عائد دورى يمثل %5 من حجم استثماره فى الوحدة حتى تسليمها.

وشرح تلك الالية بأن الشركة فضلت توجيه الأموال المخصصة للاعلانات والتسويق لتوزيع عوائد على العملاء، معتبراً أياها بأفضل آلية ترويجية كما أنها حققت فعلياً نجاحاً فى توسيع قاعدة العملاء سواء من الداخل أو الخارج.

وأوضح أن «ذا هوفت» يضم 84 وحدة سكنية فندقية كاملة التشطيب والفرش والتجهيز، و11 محلاً تجارياً و 80 وحدة إدارية بمساحات صغيرة سيتم بيعها للشركات الحديثة والخدمية وللمستثمرين.

و أشار إلى أن «منكّ» اشترت قطعة أرض العام قبل الماضى مساحتها 3400 متر مربع من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بمنطقة شرق القاهرة بقيمة 184 مليون جنيه وتقع داخل المجمع الإدارى Cobalt Business District لمشروع تاج سيتى المملوك لشركة مدينة نصر فى موقع غاية فى التميز فى مفترق الطريق الدائرى وطريق السويس وأمام مطار القاهرة مباشرة.

كانت شركة «ES» للمبانى الخضراء والمستدامة أعلنت عن تعاقدها مع شركة منك للاستثمار العقارى « بمشروع «ذا هوفت « الإدارى فى القاهرة الجديدة لتنفيذ إشتراطات المبانى المستدامة بالمشروع ومقرر الإنتهاء منه وتسليمه فى عام 2023.

وعن مشروع كيندا، أوضح سلام أن الشركة بدأت عمليات البيع فى المرحلة الاولى من المشروع وبالفعل تم بيع نحو 100 وحدة بها بآخر شهرين من العام الماضى، وتنوعت انظمة السداد ما بين زيرو مقدم والتقسيط على 6 سنوات، او سداد %5 والباقى على 8 سنوات، او سداد %10 والباقى على 10 سنوات.

بيع أولى مراحل «كيندا» والمبيعات تلامس مليار جنيه

ولفت إلى أن قيمة المبيعات الاجمالية فى مشروع كيندا وصلت حتى الان إلى مليار جنيه، فيما تستعد الشركة لاطلاق المرحلة الثانية من المشروع والتى تضم 3 عمارات سكنية، تضم وحدات سكنية كاملة التشطيب، سيتم طرحها بنظام زيرو مقدم على 6 سنوات.

إطلاق مفهوم المساحة الصافية والخالية من نسب التحميل بالمرحلة الثانية من «كيندا»

وقال الرئيس التنفيذى لشركة منك للاستثمار العقاري إن الشركة طرحت وحدات بسيطة فى المرحلة الثانية لمشروع كيندا والتى تشمل بيع مساحات كاملة بعيداً عن نسبة التحميل، وهو ما يعنى التعاقد مع العملاء على بيع وحدة سكنية بمساحة معينة يستلمها فى فترة لاحقة تصل إلى 4 سنوات.

وأشار «سلام» إلى أن المشروع يضم 800 وحدة سكنية ما بين فيلات مستقلة و«توين هاوس» وشقق متنوعة المساحات، بخلاف المبانى الإدارية، وسيتم التنفيذ على عدة مراحل مرتبطة بالمبيعات. عبدالله-سلام-الرئيس-التنفيذى-لشركة-منك-للاستثمار-العقارى-يتحدث-للمال.jpg

وخلال العام الماضى اشترت «منكِ» قطعة الأرض من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بتكلفة إجمالية 1.1 مليار جنيه.

وقال سلام، إن منك تخطط لإقامة مشروع عمرانى متكامل على مساحة 27 فدانا تعادل 115 ألف متر تقريباً بقطعة أرض بالقرب من الطريق الدائرى وفندق رويال كمبينكسى.

وأوضح أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 5 مليارات جنيه، وبمبيعات مستهدفة تقارب 6 مليارات قابلة للزيادة خلال مدة تنفيذ المشروع التى ستتراوح ما بين 4 إلى 5 سنوات.

ولفت إلى أن الشركة استعانت بعدة مكاتب استشارية عالمية لإعداد التصميمات الهندسية للمشروع، والذى تبلغ النسبة البنائية به نحو %25 للسكنى، والباقى للمساحات الخضراء، لافتاً إلى التعاون مع «SVN» الكندى لتولى التصميمات بخلاف مكتب «فرونتير» الكندى للاستشارات الهندسية، بجانب التعاقد مع شركة «سولاريز» مصر للاعتماد على الطاقة الشمسية فى المشروع.

ولفت إلى تعاقد «منكِ» مع شركة أليانز للتأمين بهدف تقديم أنظمة تأمين تسمح لها بتغطية جميع الأقساط المتبقية لعملائها فى حالة وفاة أى عميل، لتصبح الوحدة السكنية التى اشتراها العميل قبل وفاته إرثًا شرعيًا لعائلته دون الحاجة لتسديد أى مستحقات متبقية.

وأشاد بالتواجد بداخل مشروع تاج سيتى التابع لمدينة نصر للاسكان، والذى يعزز من مشروع كيندا، لافتاً إلى أن شركته بدأت اعمال الإنشاءات الأولية للمشروع من مسح التربة والحفر.

ولفت سلام إلى أن الشركة تنوى ضخ ما بين 100 إلى 150 مليون جنيه فى الأعمال الانشائية بمشروعيها فى شرق القاهرة خلال العام الجارى.

وأكد الرئيس التنفيذى لشركة منك للاستثمار العقارى أن الشركة تسند أعمال المقاولات لشركة إنشاء للتشييد والبناء والتى تملك منك حصة بها، فيما سيتم إسناد بعض أعمال المرافق والكهرباء لصالح شركات مقاولات متخصصة.

وقال إن الشركة مهتمة بالتوسع فى مناطق جديدة على غرار العاصمة الادارية الجديدة والساحل الشمالى والعين السخنة وغرب القاهرة، كما انها حريصة على شراء أراض بمساحات بين 20 إلى 40 فدانا.

وأشار الرئيس التنفيذى لشركة منك للاستثمار العقارى إلى أن منك تهدف لتحقيق بصمة واضافة للسوق العقارية خلال السنوات القادمة، كما أنها تعتمد على الموارد الذاتية لتغطية التوسعات القادمة، ولكنها فى الوقت نفسه منفتحة للاستفادة من اية الية تمويلية بالسوق.

كان سلام قال إن شركة «منكِ» لها عدة شركات تابعة مكملة لنشاط التطوير العقارى، فهناك شركة «إنشاء» للتشييد والبناء وهى تعتبر الذراع التنفيذية «لمنكّ» وللشركة باع فى مجال المقاولات بجانب تنفيذها لمشاريع منكِ.

كما أن هناك شركة «كايرووم للخدمات العقارية» التى تقدم خدمات مبتكرة فى إدارة وتأجير الوحدات العقارية، وهناك شركة «إنك» للتصميم المعمارى والتى تقوم بتصميم معظم مشاريع «منكّ» من خلال مجموعة من المهندسين والمصممين من الشباب المبتكر والموهوب وتقوم شركة «منكّ» أيضاً بتقديم خدماتها التصميمية للسوق بصفة عامة.

وأضاف أن شركة منكِ مساهمة فى شركات أخرى تعتبر أيضاً مكملة للنشاط الأساسى، فمنكِ مساهمة فى شركة «نوا» للخدمات العقارية التى تقدم حلولاً رقمية واستشارية متعددة فى سوق العقار، كما تساهم منكِ فى شركة SolarizEgypt إحدى أهم الشركات الصاعدة فى مجال الطاقة الشمسية فى مصر.

وأكد سلام أن الشركة تعطى أولوية للاستمرارية وجودة المنتج والابتكار فوق تعظيم هامش الربح وأن ذلك هو ما سيضمن لها النمو والربحية المستدامة على مدار السنين .