الرئيس التنفيذى للشركة لـ«المال»:«فاليو» تستهدف محفظة تمويلات بقيمة 6 مليارات بنهاية 2022

أكد وليد حسونة، الرئيس التنفيذى لقطاع التمويل غير المصرفى بالمجموعة المالية هيرميس القابضة، الرئيس التنفيذى لشركة “فاليو” للتمويل الاستهلاكي، أنها تستهدف محفظة تمويلات تصل إلى 6 مليارات جنيه بنهاية 2022.

وأكد “حسونة” -فى تصريحات خاصة لـ”المال”، على هامش توقيع اتفاقية تعاون مع شركة ماجد الفطيم المتخصصة فى مجال تجارة التجزئة والترفيه- أن المستهدفات المذكورة مدعومة بالاتفاق مع “الفطيم”، إلى جانب الاقتراب من تنفيذ بعض التعاقدات فى مجال التجارة الإلكترونية E-commerc.

وأشار إلى أن “فاليو” سجلت حجم أعمال بقيمة 2.3 مليار جنيه، وأضافت 320 ألف عميل منذ بداية العام وحتى الآن.

وعلى صعيد الاتفاق مع “أمازون” العالمية، يرى “حسونة” أن المرحلة الحالية تركز على الانتهاء من الربط التكنولوجي، بحيث يتمكن العملاء من الشراء من أمازون عبر فاليو .

يذكر أن شركتى “ماجد الفطيم” و”فاليو” وقعتا، أمس الأربعاء، اتفاقية لإطلاق منتج “شقلباظ” الذى يتيح لعملاء الشركة الأولى استرداد قيمة مشترياتهم السابقة وإعادة سدادها من خلال حلول تقسيط “فاليو” فى مول مصر وسيتى سنتر ألماظة.

ويوفر منتج “شقلباظ” للمتسوقين إمكانية استرداد قيمة مشترياتهم نقدًا عقب التسجيل فى تطبيق “ڤاليو”، وذلك لغير العملاء، وهو ما يسهم فى زيادة قاعدة عملاء “فاليو” ويدعم جهود الدولة فى تحقيق الشمول المالي.

وقال وليد حسونه إن “فاليو” تستهدف الانتشار فى جميع فروع ماجد الفطيم خارج مصر من خلال تواجد منتج “شقلباظ”.

وأكد هانى المسيري، العضو المنتدب لمراكز تسوق ماجد الفطيم العقارية فى المنطقة الغربية، أن الشراكة مع “فاليو” تمكننا من الاستمرار فى تنفيذ خطط دفع مرنة وفقًا لمطالب العملاء.

وأوضح “المسيري” أن مبيعات “ماجد الفطيم” ارتفعت بنحو %15 خلال الفترة الأخيرة، وبزيادة حوالى %20.

يذكر أن “ڤاليو” قدمت فى نوفمبر 2021 منتج “شقلباظ” لتتيح للعملاء الاستفادة من استرداد نقدى فورى من أى عملية شراء.

ويعد هذا المنتج متاحًا لعملاء وغير عملاء “ڤاليو”، ويسمح للزوار أيضًا بالسداد بالتقسيط عن طريق إحدى خطط السداد الخاصة بالشركة، والتى تتراوح من 6 الى 60 شهرًا، وربما تختلف قيمة المبلغ الذى سيتم استرداده وفقًا للحد الائتمانى الخاص بكل عميل.