الرئيس التنفيذى للشركة :«فرست جروب» تستهدف تحقيق مبيعات بنحو 1.250 مليار جنيه خلال 2021

كشف المهندس بشير مصطفى الرئيس التنفيذى لشركة «فرست جروب» للتطوير العقارى، عن تحقيق الشركة لاجمالى مبيعات خلال عام 2020 بنحو 680 مليون جنيه.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ المال أنه من المستهدف الوصول إلى مبيعات بقيمة مليار و250 مليون جنيه خلال 2021.

وتابع أنه : رغم أن تأثيرات انتشار فيروس كورونا المستجد قد تنعكس سلبا على القدرة الشرائية بعد أن تأثر دخل الكثير من العملاء القادرين على الشراء إلا أن معدلات المبيعات ظلت ضمن التوقعات مضيفا أن الشركة تحملت جزءا من تأخير بعض العملاء فى سداد الأقساط وترحيلها بسبب الاضطرابات التى حدثت فى بداية أزمة كورونا.

مصطفى: إنهاء الإجراءات الخاصة بمساحة 200 فدان قريباً بالساحل الشمالى

وحول أحدث مشروعات الشركة بمنطقة الساحل الشمالى، كشف مصطفى ، أن مشروع الساحل الشمالى البالغ مساحته 200 فدان فى المراحل الأخيرة الخاصة بتقنين الأوضاع مع هيئة المجتمعات العمرانية وأنه من المتوقع أن يتم البدء فى أرض الساحل خلال الموسم المقبل بعد إنهاء الاجراءات الحكومية الخاصة بالمشروع.

حيث من المقرر إنشاء مشروع سياحى كامل المرافق والخدمات باجمالى مساحة بنائية تقدر بنحو 560 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية مقدرة بنحو 7 مليارات جنيه وفقاً لمصطفى

وتابع الرئيس التنفيذى لشركة فرست جروب العقارية أن وجود طرح للكثير من المشروعات الآن يؤدى إلى وجود حالة من التنافس بين الشركات، التى تصب فى صالح العميل وتعزز من نمو القطاع العقارى بشكل عام .

وأوضح أن الشركة تعمل الآن على استكمال تنفيذ مشروعها التجارى الإدارى الطبى «كايا بلازا» بمنطقة حدائق 6 أكتوبر ومن المتوقع الانتهاء منه خلال النصف الأول من العام المقبل ، موضحا أنه جارى تنفيذ الأعمال الإنشائية ومنها الخرسانات والواجهات وغيرها.

وأضاف أن «فرست جروب» تنفذ الآن أيضا المرحلة الثانية من مشروعها التجارى «كازان بلازا 2» وهو الامتداد «لكازان بلازا 1» بالشيخ زايد أمام مول العرب مباشرة بإجمالى إنشاءات حوالى 42 ألف متر مسطح، مشيرا إلى إن إجمالى البيع فى المرحلة الأولى من مشروع «كازان» بلغ نحو مليار و200 مليون جنيه، كما بلغت التكلفة الاستثمارية للمشروع 750 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الشركة أعدت أنظمة بيع على مدد تقسيط تصل إلى 5 سنوات.

وحول مشروع «سيلفا» والذى تستعد الشركة لطرحه قريبا أوضح أنه مشروع سكنى يتضمن عدد من الفيلات بمنطقة الحزام الأخضر يتم تنفيذ المرحلة الأولى على 20 فدانا وسوف يتم البدء فى التنفيذ فور صدور القرار الوزارى.

واشار إلى أن إجمالى مبيعات المشروع بلغ نحو مليار و700 مليون جنيه، كما أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ نحو مليار و100 مليون جنيه، بتسهيلات بيعية تصل إلى نحو 8 سنوات.

وأضاف أن هدم وإحلال مناطق القاهرة القديمة، وإعادة وتخطيط المدن والمناطق العشوائية يتناسب مع رؤية مصر الحديثة.

وحول خطة الشركة خلال الخمس سنوات المقبلة، قال إن الشركة لديها خطة استراتيجية تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات التى تشمل وحدات متنوعة سكنية وادارية وطبية . وذكر أنه جارى دراسة الأماكن التى نسعى للعمل بها خلال الفترة القادمة خاصة فى مدينة سفنكس، ومنطقة زايد.

وطالب بشير بتنظيم السوق العقارية، من خلال إقرار قانون اتحاد المطوريين العقاريين، والذى من خلاله سيتم تنظيم العمل بين الشركات ومنح الأراضى بأسعار معينة ومساحات محددة لصغار المطورين وتصنيف كل مطور حسب مستوى خبرته ووضع ترتيبات له من خلال فئات تشملها اللائحة.

وتحدث عن تقييم السوق العقارية، قائلا إن كمية المعروض ضخمة بالنسبة للطلب، رغم أن الاحتياجات كبيرة جدا من الفئة المتوسطة ومحدودى الدخل.

وأوضح أن السوق المصرية نشطة وتمثل %25 من الدخل القومى المصرى، وفيما يتعلق بالتصدير العقارى تابع أن مصر دولة مستقرة سياسيا واقتصاديا ويحدث بها نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة وتتمتع بمناخ جيد وتعتبر جاذبة لرؤوس الأموال، ولكن معدلات الاستثمار الحالية ونسبة شراء المستثمرين الأجانب لوحدات عقارية فى مصر لا تتناسب مع إمكانياتها وننتطلع إلى المزيد.