الرئيس التنفيذى للشركة : «جلاكسو سميثكلاين» للأدوية تستهدف ضخ 250 مليون جنيه فى السوق المصرية

تخطط شركة جلاكسو سميثكلاين «GSK» مصر لصناعة الأدوية لضخ حوالى 250 مليون جنيه استثمارات جديدة فى السوق المحلية خلال السنوات المقبلة.

أكد الدكتور محمد الضبابى، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لشركة جلاكسو سميثكلاين – التابعة للمجموعة البريطانية «جلاكسو سميثكلاين» العالمية متعددة الجنسيات- أن الاستثمارات المرتقبة تقديرية، ومن المتوقع ضخها عبر إضافة بعض المنتجات الجديدة والتوسع فى الحالية، وزيادة الطاقات والكفاءات الإنتاجية للخطوط وتحديث أخرى.

وأوضح «الضبابى» -فى حوار مفصل تنشره «المال» اليوم، وهو الأول لرئيس وحدة الشركة البريطانية فى مصر منذ عدة سنوات- أن «جلاكسو سميثكلاين» تستهدف إضافة نحو 11 منتجًا جديدًا فى السوق المصرية خلال عامين ونصف، عبر التوسع فى الطاقات التشغيلية لخطوط الإنتاج الحالية.

وأكد «الضبابى» -الذى تولى مؤخرًا منصب الإدارة التنفيذية لجلاكسو سميثكلاين فى مصر- أن شركته اتبعت استراتيجية ترشيد قوية للنفقات دعمت نتائج الأعمال خلال الفترة الأخيرة، وتضمنت تحسين كفاءة إدارة النقدية وتقليل التكلفة التمويلية وإدارة جيدة للمخزون.

وكشف أن «جلاكسو سميثكلاين» تخطط لزيادة مبيعاتها بنسبة تتراوح بين %10 إلى %15 بنهاية 2022، مع التركيز على إدخال منتجات لأول مرة إلى مصر، وزيادة حجم الصادرات، واقتحام أسواق تصديرية جديدة، بالتزامن مع الحفاظ على العملية التشغيلية التى تعد الأولوية القصوى للشركة، بحسب الرئيس التنفيذى .

وأشار «الضبابى» إلى أن «جلاكسو سميثكلاين» أنتجت أكثر من 166 مليون عبوة خلال2021، وتستحوذ على حصة كبيرة من المضادات الحيوية فى السوق المصرية، لافتًا إلى أن محفظتها فى مصر تصل إلى 140 منتجًا من الأدوية والمستحضرات الطبية.

وأكد أن «جلاكسو سميثكلاين» تستهدف الاعتماد على السوق المحلية لتوفير المواد الخام، موضحًا أن هناك تفاهمات مع وزارة الصحة حول اقتصاديات وتكلفة الصناعة، والأزمات التى تواجه القطاع واهمها التسعير.

وأوضح أن إدخال منتجات الدواء إلى السوق المصرية كان يحتاج فى الماضى إلى فترة زمنية طويلة، لكن مع قيام الحكومة بتنفيذ برامج إعادة هيكلة أصبحت الأمور أكثر سهولة وتشجيعًا للاستثمار فى القطاع.

وتأسست شركة «جلاكسو سميثكلاين» عام 1981 وأدرجت فى البورصة المصرية منذ أكتوبر 1985، وتعمل فى قطاع المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية.

يذكر أن رأسمال الشركة المصدر والمدفوع يبلغ 835.1 مليون جنيه، موزعًا على 83.5 مليون جنيه بقيمة اسمة 10 جنيهات للسهم، ونسبة مساهمة «جلاكسو جروب ليمتد» %91.2، إلى جانب %5.89 لبنك قطر الوطنى الأهلى، والباقى أسهم حرة تداول فى البورصة.