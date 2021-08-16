الرئيس التنفيذى للشركة: «بورتو جروب» تقفز بالأرباح إلى 53 مليون جنيه خلال 3 شهور

كشف الدكتور أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفة، الرئيس التنفيذى لمجموعة بورتو جروب القابضة، عن تحقيق المجموعة نتائج أعمال قياسية خلال الربع الثانى من 2021 وذلك بدعم ارتفاع معدلات تسليم الوحدات والسيطرة على التكاليف.

وأكد «بن خليفة»، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن المجموعة حققت صافى أرباح بقيمة 53 مليون جنيه خلال الربع الثاني، مقابل خسائر قدرها 8 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من 2020، وهو ما دعم صافى أرباح النصف الأول من 2021، لتصل إلى 72 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 25 مليون جنيه.

%55 نمواً فى المبيعات وتسليم 303 وحدات.. وإطلاق «التوسعات الخارجية» فى 2021

وأوضح الرئيس التنفيذى للمجموعة أن مبيعات الشركة خلال الربع الثانى ارتفعت بنسبة %55 لتصل إلى 359 مليون جنيه مقابل 232 مليونا، أما مبيعات النصف الأول مجتمعة فارتفعت %18 لتبلغ 657 مليونا، مقابل 556 مليونا خلال الفترة المناظرة.

وذكر «بن خليفة» أن المجموعة حققت مستويات جيدة من الإيرادات والأرباح وذلك فى ظل استمرار التأثير الإيجابى للسياسات المطبقة للترشيد والحد من التكاليف والمصروفات خاصة غير المباشرة منها، كما حققت الشركة نمواً فى حجم المبيعات مدفوعا بالآثار الإيجابية للسعى نحو إنجاز الأعمال الإنشائية والانتهاء من تسليم الوحدات.

وأشار إلى أنه تم تسليم 303 وحدات بإجمالى مساحة حوالى 47 ألف متر مربع، مقارنة بنحو 418 وحدة، بإجمالى مساحة حوالى 26 ألف متر مربع فى الربع الثانى من العام الماضي.

وذكر أن المجموعة تمضى فى استكمال المشروعات القائمة وإسراع معدلات التنفيذ والتسليم والحفاظ على المعدلات الزمنية للمشروعات الجديدة، كما تسعى نحو دفع مستويات البيع بالتزامن مع تقديم حزمة مرنة من طرق الدفع المتنوعة، بما يُتيح زيادة معدلات النمو المُحققة للمجموعة وتحقيق نتائج أفضل بنهاية العام الحالي.

وتوقع «بن خليفة» انطلاق المشروعات الخارجية خلال عام 2021، وعلى رأسها إنهاء الإجراءات الخاصة بمشروع بورتو أغادير بالمغرب واستكمال مراحل مشروع بورتو البحر الميت بالأردن.