الرئيس التنفيذى للشركة: «إنرشيا» تركز على زيادة حجم التسليمات والارتفاع بمعدلات التنفيذ خلال 2022

قال المهندس أحمد العدوى، الرئيس التنفيذى لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، إنها تركز على الارتفاع بمعدلات التنفيذ والتسليم بمشروعاتها خلال الفترة الحالية، إذ تخطط للوصول بعدد الوحدات المسلمة خلال العام الجارى إلى 1600.

وأضاف – فى حواره لـ «المال»- أن مشروع «چيفيرا» يستحوذ على حجم التسليمات الأكبر التى تتم خلال الربع الأخير من 2022 باعتباره المشروع الرئيسى للشركة فى الساحل الشمالى، على مساحة 5.8 مليون متر مربع، ويضم فيلات منفصلة على البحر وتوين هاوس وتاون هاوس وفيلات وشاليهات وشقق واستديوهات، وتبلغ النسبة البنائية للمشروع 20% والباقى مساحات مفتوحة وخدمات متنوعة للعملاء.

وأشار إلى أن الشركة أجرت افتتاحا تجريبيا للشاطيء الخاص بالمشروع فى هذا الصيف، وسيتم تشغيله بالكامل الصيف المقبل مع تسليم حوالى 600 وحدة بالمشروع خلال العام الجارى، موضحا أن منطقة الساحل الشمالى فى طريقها إلى التشغيل الكامل كما تخطط الدولة، وهو ما سيتم بالتدريج بحيث ترتفع نسبة الإشغال لعدد شهور أكبر سنويا.

وأوضح أنه تم طرح مرحلة جديدة بمشروع «چيفيرا» وهى «إيلا» وتضم 790 وحدة مطلة على اللاجون وبحيرات صالحة للسباحة بمساحة تصل إلى 40 ألف متر مربع، مما يضمن تجربة مصيفية رائعة ومميزة للعملاء بهذه المرحلة.

مشروعات مختلفة

وقال «العدوى» إن إجمالى محفظة الشركة تضم 8 مشروعات، تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم 4 منها تتنوع بين السكنية والتجارية فى القاهرة والبحر الأحمر، كما يجرى حاليا تنفيذ 4 أخرى، لافتا إلى حجم التنوع فى محفظة مشروعات الشركة من حيث الأنشطة والمواقع، وهو ما يلبى احتياجات العملاء الحاليين والمستهدفين للشركة.

وأوضح أن الشركة انتهت من تسليم مشروع«Soleya» بمنطقة غرب القاهرة، وهو مشروع سكنى متكامل، يقع على مساحة 19 فدانا، ويضم شققا سكنية وتاون هاوس وتوين هاوس وفيلات منفصلة، بإجمالى 172 وحدة بنسبة بنائية تصل إلى %22 فقط من إجمالى مساحة المشروع.

وأضاف أنه تم تسليم المرحلتين الأولى والثانية من مشروع «Joulz» بإجمالى 530 وحدة، وهو مشروع سكنى متكامل يقع على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وجار تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بالمشروع، الذى يقع على مساحة 115 فدانا، ويضم 1152 وحدة سكنية تتنوع بين شقق سكنية، وتاون هاوس، وتوين هاوس، وفيلات منفصلة، بمساحات متنوعة، كما بدأت الشركة تسليمات المشروع.

كما تم تسليم مشروع «G-Cribs Phase I & II » فى الجونة بالكامل، وهو مشروع سكنى متكامل فى البحر الأحمر يقع على مساحة 42 ألف متر مربع، ويضم 330 وحدة بمساحات متنوعة ما بين استوديوهات وشقق سكنية، ويقدم لساكنيه فرصة لحياة مليئة بالبساطة والرفاهية.

وأشار إلى أن الشركة تبدأ فى تسليم مشروع «Brix» العام القادم وهو عبارة عن مشروع سكنى متكامل يضم 194 وحدة، ويقع على مساحة 44 ألف متر مربع، وتبلغ النسبة البنائية للمشروع %25 ويضم وحدات بمساحات متنوعة تبدأ من 82 وحتى 275 مترا للشقق.

وأوضح أن الشركة نجحت فى تسليم مشروع «Veranda» فى منطقة سهل حشيش، وهو يضم 183 وحدة، كما أنهت تنفيذ مشروع «Medipoint Sheikh Zayed» وهو تجارى طبى ويضم 29 عيادة على مساحة 3 آلاف متر فى الشيخ زايد.

كما أنهت الشركة تنفيذ مشروع«West Hills» وهو مشروع سكنى متكامل يضم 98 وحدة، ويقع على مساحة 32 ألف متر مربع، ويضم وحدات متنوعة ما بين شقق ودوبليكس.

ولفت «العدوى» إلى ارتفاع التكلفة الإنشائية للمشروعات بما يتراوح من 18 إلى %24 وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام، ونقص البعض منها، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه والاعتماد على العملة الصعبة فى استيراد المواد الخام من الخارج، وكلها عوامل أثرت على تكلفة التنفيذ.

وأوضح أن شركته تمتلك قاعدة عملاء بإجمالى 4000 عميل فى مشروعاتها المختلفة، يتم توفير كل احتياجاتهم فى مشروعات الشركة التى تم تسليمها وتسكينها من خلال توفير جميع الخدمات اللازمة من أعمال نظافة وحراسة وأمن وصيانة لضمان مستوى من الجودة والرفاهية للعملاء.

وتابع إن الشركة لديها مقدمى خدمات متنوعة فى مشروعاتها من أمن وصيانة ونظافة وزراعة، بحيث تكون هناك إدارة متخصصة فى توفير كافة احتياجات العملاء داخل المشروع، وستقوم بتدشين شركة متخصصة عن إدارة مشروعاتها للحفاظ على قيمتها وجودتها الاستثمارية.

وأكد أهمية عنصر الإدارة فى الحفاظ على القيمة الاستثمارية لمشروعات شركته، وكذلك الحفاظ على استثمارات العميل فى وحدته مع الشركة، وهو ما يدعم توجهها المستقبلى لتدشين شركة إدارة متخصصة مسئولة عن مشروعاتها بالكامل وخاصة «چيفيرا» الذى يعد أكبر مشروعاتها.

خطة استثمارية طموح

وقال «العدوى» إن شركته لديها خطة استثمارية قوية لتحقيق مستهدفاتها فى التنفيذ والتسليم، إذ يصل إجمالى قيمة عقود المقاولات مليارى جنيه يتم تنفيذها خلال 18 شهرا من توقيعها، منها عقد مع شركة «ريدكون» إذ تركز على الارتفاع بنسبة التسليمات فى مشروعاتها.

وأشار إلى أن الشركة تركز على عناصر الاستدامة فى مشروعاتها للحفاظ على الموارد بشكل عام وكذلك توفير استهلاك الطاقة لدى العميل فى وحدته وتسهيل حياة العميل داخل المشروع الذى يعيش بداخله، بالإضافة إلى مراعاة هذه التفاصيل منذ اليوم الأول لوضع تصميم المشروع.

ولفت إلى أن توافر الخدمات فى مشروعات الشركة هو عنصر أساسى، فمشروع «چيفيرا» فى الساحل الشمالى سيتم تشغيل الخدمات به لـ 6 أشهر بشكل مبدئى، ولكن المستشفى سيعمل طوال العام لخدمة العملاء داخل المشروع وخارجه، مشيرا إلى أن توافر الخدمات عنصر أساسى يدعم خطة الدولة لتشغيل منطقة الساحل الشمالى طوال العام وليس خلال موسم الصيف فقط.

تمويل المشروعات

وأوضح «العدوى» أن شركته وقعت بروتوكول تعاون مع بنك مصر، ليمنحها تمويلا إسلاميا متوسط الأجل بقيمة 1.1 مليار جنيه مع بنك مصر ويخصص القرض لمشروع «چيفيرا» مع تسهيلات فى السداد لمدة 8 سنوات ونصف، كما تم توقيع عقد تمويل بقيمة 575 مليون جنيه مع بنك القاهرة يوجه للمرحلة الأولى للمشروع تم سداده بالكامل، وتم سداد نحو %50 من هذا القرض.

وأكد أن الشركة منفتحة على جميع أنظمة الاستثمار وتدرس أى عروض يكون فيها مصلحة الشركة.

المراجعة المستمرة للمتغيرات السعرية

ونوه «العدوى» بأن الشركة لا تقوم بإضافة كل الزيادة فى تكلفة التنفيذ على سعر البيع، فالشركة تتحمل جزءا من هذا الارتفاع بحيث يتم الحفاظ على منتج عقارى يمكن تسويقه ويتناسب مع القدرة الشرائية للعملاء، وتتراوح الزيادات التى أضافتها الشركة على سعر البيع بمشروعاتها بين 10 و%15 فقط.

وتابع إن الشركة تقوم بمراجعة المتغيرات الاقتصادية باستمرار وتأثيرها على تكلفة التنفيذ وأسعار البيع بهدف تحقيق التوازن بين سعر البيع وتكلفة التنفيذ ومنع حدوث أى فجوة بينهما، بالإضافة إلى سرعة اتخاذ قرارات تتعلق بالتسويق بحيث يتم تحديد عدد الوحدات التى يتم بيعها أو وقف البيع فى بعض المشروعات بحيث تتمكن الشركة من تنفيذ المشروعات بالجودة وفى التوقيت الذى حددته مع عملائها.

ورأى أن التسعير الصحيح واختيار توقيت البيع وأنظمة السداد المتاحة للعملاء هى عناصر أساسية لنجاح أى مشروع، كما أن نجاحها يعنى نجاح الشركة فى تنفيذ مشروعها وتسليمه للعملاء دون أى مخاطر، خاصة أن المرحلة الحالية تشهد متغيرات اقتصادية عالمية سريعة تؤثر على القطاعات الاقتصادية فى جميع دول العالم.

سيتى سكيب مصر 2022

وأكد أن معرض «سيتى سكيب مصر» أحد الفعاليات العقارية المهمة التى تحرص الشركة على المشاركة بها، للتواصل المباشر مع عملائها والتعريف بأبرز المستجدات فى مشروعاتها والتعريف بكل ما هو جديد لدى الشركة، كما تطرح الشركة خلال فعاليات المعرض وحدات «إيلا».

وأشار إلى أن الشركة تقدم أسعار تنافسية وعروض مميزة على المشروعات المطروحة خلال فعاليات المعرض، وتستهدف الشركة مبيعات تعاقدية بقيمة 500 مليون جنيه خلال فعاليات المعرض.

وأوضح أن نسبة التسويق الخارجى فى مشروعات الشركة تصل إلى %13 تضم عملاء مصريين عاملين بالخارج وعملاء غير مصريين، وتم الوصول لهذه النسبة من خلال التسويق الخارجي

ريادة أعمال

أما عن بدايات شركة «إنرشيا» للتنمية العقارية، فقد بدأت الشركة عملها بـ2 موظفين لتصل اليوم إلى أكثر من 400 موظف مباشر، وبدأت أيضا بدون موارد سواء سيولة أو أراضى فى عام 2007، لتنجح من خلال عملها المتواصل فى تكوين نموذج ناجح لريادة الأعمال والوصول حاليا بمحفظة أراضيها لـ7 ملايين متر مربع، وجار تنمية 1.8 مليون متر منها حاليا.

ولفت إلى أن طبيعة السوق العقارية تتطلب توافر أرض وتمويل، وتمثل قيمة الأرض النصيب الأكبر من تكلفة المشروع، ونجحت الشركة من خلال نموذج عملها المميز فى الحصول على أراضى وتنميتها وفق أنظمة متنوعة، مما أدى لنجاح هذه التجربة وتكرارها فى العديد من المشروعات الضخمة.