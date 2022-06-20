الرئيس التنفيذى للشركة: «أكت فاينانشال» تخطط لمضاعفة محفظة استثماراتها بالبورصة لأكثر من 2 مليار جنيه

كشف باسم عزب، الرئيس التنفيذى لشركة «أكت فاينانشال» للاستشارات، انها تستهدف مضاعفة استثماراتها فى البورصة المصرية لأكثر من 2 مليار جنيه.

وأوضح عزب، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن حجم استثمارات الشركة الحالية فى سوق الأوراق المالية يتجاوز المليار جنيه متضمنة الاستحواذ على حصص أقلية فى 3 شركات مقيدة.

وأكد أن «أكت فاينانشال» تخطط لضخ الاستثمارات الجديدة عبر رفع حصصها فى محفظتها الحالية بالبورصة إلى جانب دراسة بعض الفرص فى القطاعات الدفاعية، رفض الإفصاح عنها.

وأشار إلى أن شركته تمتلك أكثر من %8 من أسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا)، إلى جانب حصص فى شركتين بمجالى الحديد ومواد البناء.

وذكر أن حجم استثمارات الشركة فى البورصة كان قد تخطى حاجز المليار جنيه قبل التخارج من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» نهاية العام الماضي، ثم تمت إعادة ضخ جزء من الاستثمارات فى عدد من الشركات لتتخطى مليار جنيه مرة أخرى.

ولفت إلى أن سياسة «أكت فاينانشال» تركز على اقتناص الفرص المناسبة فى سوق الأوراق المالية من خلال الاستحواذ على حصص فى قطاعات مهمة مثل الصحة والأدوية.

وأوضح عزب أن السوق المحلية بها عدد من الفرص الاستثمارية المميزة إذ توجد بها أسهم تُتداول بمضاعفات ربحية مغرية تصل إلى 1 و2 مرة، ما يمكن معه استرداد تكلفة الاستثمار خلال عام أو اثنين.

وأضاف: «متفائلون جدا بسوق الأوراق المالية رغم الضبابية الحالية فى المشهد والمتأثرة بالمتغيرات العالمية التى ألقت بظلالها على جميع التحركات».

يذكر أن تحالف شركات «أكت فاينانشال» و«كونكريت بلاس» و«حسن علام العقارية» تخارج نهاية 2021 بكامل حصته -البالغة %17.16- من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، من خلال الاستجابة لعرض تحالف «الدار – جاما».