الرئيس التنفيذى للبنك:«QNB الأهلى» منح تمويلات للقطاع الخاص بقيمة 43.75 مليار جنيه ضمن مبادرات «المركزى»

◗❙رأس مال بلغ 10.774 مليار

◗❙نمتلك 231 فرعا ولدينا 873 ماكينة «ATM»

◗❙1.8 مليون عدد بطاقات الدفع التى تم أصدارها بمختلف أنواعها

◗❙1.46 مليار تمويلات ضمن مبادرة المركزى للتمويل العقارى بنهاية مارس

◗❙ استراتيجية طموحة تعزز التواجد فى السوق المصرية

قال محمد بدير الرئيس التنفيذى لبنك «QNB» الأهلى إن البنك يعد أحد الداعمين الرئيسيين لجميع مبادرات البنك المركزى المصري لدورها الكبير فى دعم النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة للتخفيف من تأثير التداعيات والأزمات العالمية على الاقتصاد المصرى.

وأضاف فى حوار لـ « المال» أن مبادرات دعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات كان لها أثر كبير فى تحقيق انتعاشة اقتصادية وتوفير السيولة للشركات والقطاعات المذكورة، موضحا أن البنك أعطى لهذه المبادرات أهمية كبيرة وهو ما انعكس على حجم التمويلات للقطاع الخاص والتى وصلت إلى 43.75 مليار جنيه.

وأشار إلى أن مصرفه يحرص على الاهتمام بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إذ تجاوزت تمويلات تلك المشروعات النسبة المقررة من جانب البنك المركزى لتسجل %26.7 من إجمالى محفظة البنك الكلية. .وإلى نص الحوار.

فى البداية، قال «بدير» إن التحول الرقمى أصبح ضرورة ملحة الآن وواقع يفرض نفسه بقوة فى ظل التطورات العالمية والمحلية التى تشهدها الأسواق لما له من أهمية فى نمو الاقتصادات، وتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة والمساهمة فى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكفاءة وفاعلية أعلى.

وأوضح أن «QNB الأهلى» يولى أهمية كبيرة لملف التحول الرقمى والشمول المالى ويرتكز على عدد من المحاور أبرزها، الاعتماد على بنية تكنولوجية قادرة على القيام بجميع المهام والخدمات الرقمية للعملاء معززة بأعلى معايير الأمان من مخاطر الهجمات الإلكترونية، بالإضافة إلى قدرتها على استيعاب جميع الخدمات الرقمية التى طرحها البنك مؤخرا والتى يسعى إلى تدشينها فى الفترة المقبلة.

وتابع :« كما نستند فى البنك على نخبة من الكوادر المصرفية التى تعد ثروة بشرية حقيقية تعمل على ابتكار واستحداث منتجات جديدة تلبى جميع الشرائح وتناسب جموع العملاء، ونراعى فى كافة الخدمات والمنتجات التى نقدمها للعملاء المرونة والسهولة فى التعامل والتمتع بأعلى معايير الجودة والمرونة التى من شأنها تحقيق طفرة فى الخدمات المقدمة فى القطاع المصرفى المصرى استنادا إلى الريادة التى يتمتع بها البنك فى القطاع المصرفى ويتصدر قائمة البنوك الأكثر نشاطا ودعما للشمول المالى والتحول الرقمى» .

وأشار إلى أن إستراتيجية البنك ترتكز على نشر ثقافة الخدمات الإلكترونية وفق أهداف البنك وخطته الطموحة وتوسعاته فى السوق المصرفية وضمن توجهات الدولة والبنك المركزى المصرى للسعى إلى التحول إلى مجتمع غير نقدى وتقليل الاعتماد على أوراق النقد، فضلا عن تخفيف الزحام عن فروع وماكينات الصراف الآلى واستخدام القنوات الرقمية للبنك، بالإضافة إلى التطوير الدائم لكافة الخدمات والمنتجات بما يلائم التطورات المتسارعة التى تحدث فى العالم وطرح منتجات جديدة مبتكرة تساهم بشكل فعال فى التشجيع على استخدام التطبيقات.

وأكد أن «QNB الأهلى» يعتبر من أوائل البنوك التى سارعت فى تقديم خدمات ومنتجات رقمية تناسب كافة الشرائح والعملاء، ولدينا قاعدة كبيرة من المستخدمين للتطبيقات الرقمية للبنك، ونتيح عددا من المنتجات الرقمية مثل: الموبايل البنكى، والمحفظة الإلكترونية، والإنترنت البنكى التى يستطيع عملاء البنك استخدامها للقيام بكافة تعاملاتهم المصرفية سواء عن طريق استقبال أو تحويل الأموال، أو الاستخدام فى عمليات الدفع أو الشراء ودفع فواتير الكهرباء والمياه وشحن الهواتف وسداد المصاريف الدراسية وغيرها من التعاملات.

ولفت إلى أن البنك انضم إلى شبكة المدفوعات اللحظية تحت إشراف البنك المركزى المصرى والتى ستحقق طفرة فى نشر الشمول المالى وتشجع العملاء على استخدام القنوات الرقمية حيث تعمل على إتمام عمليات التحويل المالى بين حسابات العملاء أو إلى حسابات أخرى فى البنوك المشتركة بالخدمة بصورة فورية على مدار 24 ساعة يوميا وطوال أيام الأسبوع باستخدام التطبيق الخاص بشركة بنوك مصر INSTAPAY أو عن طريق القنوات الإلكترونية لـ QNB الأهلى «الخدمة المصرفية عبر الإنترنت والخدمة المصرفية عبر المحمول»، بالإضافة إلى إمكانية تحويل الأموال إلى المحافظ الإلكترونية وكروت ميزة عن طريق الخصم المباشر من حساب العميل، مع سهولة الاستعلام عن الرصيد عبر كشف حساب مختصر تصدره البنوك المشتركة مباشرة للعميل بعد كل معاملة.

كما يقدم البنك مجموعة من الباقات والمنتجات الإلكترونية التى تدعم ملف الشمول المالى وتعمل على استقطاب العملاء من أفراد وأصحاب مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ودمجهم فى القطاع المصرفى المصرى خاصة فئة المرأة والشباب والشركات الصغيرة بما يتناسب مع احتياجاتهم وتعمل على تمكينهم الاقتصادى والاجتماعى ونشر الوعى المصرفى بينهم وتمكّنهم من الاستفادة من معظم المنتجات والخدمات المالية المصرفية بأسعار منخفضة وأقل مستندات مطلوبة.

ويقدم البنك حاليًا باقات الشمول المالى المصممة خصيصًا لهذا الهدف والتى تشمل منتجات وخدمات بأسعار تنافسية تناسب احتياجات العملاء وتطلعاتهم المصرفية، وتتاح الباقات للأفراد والمؤسسات الصغيرة والقطاع الاقتصادى فى المؤسسات المالية.

وووفقا لـ «بدير» قام بنك « QNB الأهلى» مؤخرا بإطلاق باقة من التحديثات لعدد من الخدمات والمنتجات المصرفية الإلكترونية التى تقدم عبر الإنترنت والتى تعد الأولى من نوعها فى السوق المصرفية المصرية وذلك دون الحاجة إلى زيارة الفروع، حيث أتاح البنك من خلال الخدمة المصرفية عبر الإنترنت إمكانية الحصول على قرض سريع فى نفس اليوم من طلب القرض بقيمة تصل إلى مليون جنيه بضمان مدخرات العملاء من الودائع والشهادات، بالإضافة إلى خصم أكثر من %50 على المصاريف الإدارية ، بجانب إمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية بحد ائتمانى يصل إلى 200 ألف جنيه بضمان مدخرات العملاء من الودائع والشهادات ، كما تمنح الخدمات الجديدة فتح حساب «يوماتى توفير الإلكترونى» مجانا وبدون حد أدنى لفتح الحساب وذلك بالتقدم من خلال الخدمة المصرفية عبر الإنترنت.

وأضاف أن « QNB الأهلى» أطلق عددا من المنتجات المصرفية المبتكرة والفريدة فى القطاع المصرفى وعلى سبيل المثال، نموذج أعمال «B2B» والذى يهدف إلى تدعيم العلاقة التجارية بين الموردين وسلسلة عملائهم من الموزعين والتجار عن طريق تقديم باقة من الحلول التمويلية المتكاملة للشركات بما فيها المشروعات المتناهية الصغر والشرائح التى لا تتعامل مع القطاع المصرفى حتى الآن بأبسط الخطوات وأقل الإجراءات، وبالتالى زيادة أعمالها وقدرتها على التوسع.

كما يتيح نموذج أعمال« B2B » مجموعة من الحلول المبتكرة وأنظمة الدفع الحديثة وعلى رأسها خدمة التحصيل الإلكترونى عبر خاصية رمز الاستجابة السريع «QR Code» والتى توفر السرعة والدقة فى تنفيذ المعاملات المالية بين التجار، وقد تم إطلاق الخدمة بالتعاون مع «Visa» ليصبح أول بنك على مستوى الشرق الأوسط يدشن مدفوعات الشركات الرقمية والتى تخطت 5 مليارات جنيه فى عام 2021 فقط.

وكشف «بدير» أن حجم المدفوعات الرقمية التى تمت عبر جميع الوسائل الإلكترونية بلغت نحو 177.3 مليار جنيه، بإجمالى عدد عمليات بلغت نحو 5 ملايين، بينما بلغ عدد العمليات عبر المحفظة الإلكترونية للبنك نحو 4.3 مليون عملية بإجمالى نحو 1.8 مليار جنيه.

وعن دور مصرفه فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكد أن « QNB الأهلى» يحرص على الاهتمام بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها المحرك الرئيسى للتنمية والمساهم الحقيقى فى دعم الاقتصاد القومى وزيادة معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى، وذلك عبر مجموعة من الحلول التمويلية والبرامج الائتمانية المتخصصة بالإضافة إلى حزمة من الخدمات غير المالية والاستشارية التى يقدمها فريق متخصص من مديرى العلاقة منتشرين فى فروع البنك المختلفة والتى تغطى جميع المحافظات.

وتابع لقد قمنا بإعطاء الأولية للقطاعات التى تدعم إحلال الواردات ودعم الصادرات وكذلك القطاعات كثيفة العمالة التى تسهم فى خلق فرص عمل الأمر الذى انعكس إيجابيا على محفظة البنك حيث بلغت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة إجمالا %26.7 بنهاية يونيو 2022 متخطيًا النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزى المصرى وهى %25، أما فيما يخص تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد أن حقق البنك الحد الأدنى فى ديسمبر 2021، وأيضًا بعدما تخطى بالفعل النسب المستهدفة فيما يخص نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والتى بلغت %11.2 ليواصل البنك تصدره لجهود البنوك العاملة فى القطاع المصرفى فى الوصول لهذا الهدف ودعم نمو الاقتصاد القومى.

وأضاف أننا نهتم فى« QNB الأهلى» برواد الأعمال ونساهم فى تحويل الأفكار الخاصة بهم إلى نتائج قابلة للتنفيذ على أرض الواقع حيث افتتحنا 5 مراكز أعمال فى إطار إستراتيجية البنك الرائدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال وذلك فى مدينتى شبين الكوم بالمنوفية ودمياط الجديدة ومحافظة بنى سويف، ضمن مبادرة رواد النيل التى يرعاها البنك المركزى المصرى.

و تقوم تلك المراكز بنشر الوعى المالى وغير المالى لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال خاصة فى مناطق الدلتا والصعيد باعتبارهذه المناطق الأكثر احتياجا لهذه الخدمات وتساعدهم فى بدء مشروعاتهم وتحويلها من فكرة إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع، فضلا عن تقديم خدمات الدعم الفنى والاستشارات والمساعدة فى إعداد دراسات الجدوى والحصول على التراخيص وخدمات تيسير الحصول على التمويلات اللازمة وما يتبعها من خدمات التسويق والتنسيق مع المستثمرين بما يساعد أصحاب الأعمال الناشئة على نمو أعمالهم والتوسع فى أنشطتهم.

وأكد أن «QNB الأهلى» يعد من أوائل البنوك التى شاركت بافتتاح تلك المراكز وحقق فيها نجاحات ملحوظة مكّنته من حصد المركز الأول ضمن البنوك المشاركة فى المبادرة من حيث عدد الخدمات المقدمة منذ إطلاقها فى 2019.

وكشف «بدير» أن إجمالى محفظة القروض والسلفيات بالبنك بلغت 206 مليارات جنيه بزيادة قدرها 23 مليارا ونسبة نمو %12 بنهاية يونيوالماضى ، بينما بلغت ودائع العملاء 337 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2022 بزيادة 42 مليارا، ونسبة نمو %14.

وأضاف أن البنك يتمتع بمعدل توظيف عالى للودائع حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع %61 (فى نهاية يونيو 2022) مقارنة مع متوسط 49 % للقطاع المصرفى (فى مارس 2022 فى ظل التركيز على نمو العمليات المصرفية الأساسية مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية فى جميع العملات.

محمد بدير الرئيس التنفيذى لبنك «QNB» الأهلى

وحول مساهمة البنك فى تدبير وترتيب القروض المشتركة قال «بدير» إن« QNB الأهلى» من أقوى المؤسسات العاملة بمصر فى مجال تمويل المشروعات والقروض المشتركة باحترافية شديدة، كما له دور رائد فى مجال تمويل المشروعات فى جميع القطاعات الاقتصادية الهامة فى مصر مثل قطاعات مواد البناء، الصناعات الثقيلة، البنية التحتية، قطاعات الكيماويات، البترول، الكهرباء، الطاقة المتجددة، الصناعات الثقيلة، صناعة الأغذية، الزراعة وغيرها من الصناعات والأنشطة الاقتصادية إيمانا بدور مصرفنا الراسخ فى دعم الاقتصاد الوطنى.

كما يتمتع« QNB الأهلى» بسابقة أعمال متميزة وخبرة واسعة فى ترتيب التمويل اللازم والمشاركة فى التمويل اللازم لتنفيذ عدد كبير من المشروعات العملاقة فى جميع المجالات حيث يتمتع مصرفنا بعلاقات قوية مع جميع البنوك المحلية والدولية وكذا مع الهيئات الدولية ومؤسسات دعم الصادرات الدولية، بالإضافة إلى مساندة المشروعات الهادفة لتحسين البيئة وترشيد استهلاك الطاقة ومشروعات الطاقة المتجددة لمنحها قروض وتسهيلات ائتمانية مدعومة ببرامج وحوافز لدعم تلك المشروعات.

وللبنك أيضا دور فعال فى القروض المشتركة العملاقة لا سيما كوكيل للتمويل، ووكيل للضمان، ضامن للتغطية، ومسوق ومرتب أولى وبنك النموذج المالى، فضلا عن بنك الحساب والأخرى من الأدوار الهامة والفعالة بحسب الرئيس التنفيذى.

وأكد أن« QNB الأهلى» يحرص دائما على تشجيع الصناعات الهامة التى تحتاجها السوق المصرية ويعمل على تحقيق أهدافها والأغراض التى قامت من أجلها، بما ينعكس إيجابيا على جميع المؤشرات الاقتصادية والتى بدورها تساهم فى نمو الاقتصاد القومى من خلال تنمية صناعة المنتج المحلى، وتقليص الاستيراد، وجذب استثمارات أجنبية على الأراضى المصرية، وتنشيط قطاعات هامة وواعدة التى تعد عصب الاقتصاد المصرى، وتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة وزيادة الإنتاجية.

وأشار إلى مشاركة مصرفه فى جميع المبادرات التى أطلقها البنك المركزى المصرى للمساهمة فى دعم النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة للتخفيف من تأثير التداعيات والأزمات العالمية على الاقتصاد المصرى، وكانت لمبادرات دعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات أثر كبير فى تحقيق انتعاشة اقتصادية وتوفير السيولة للشركات والقطاعات المذكورة بفائدة مدعمة الـ %5 والـ8 % مما يعطى القدرة على النهوض بالصناعات والأعمال فى مختلف القطاعات.

وأضاف أن «QNB الأهلى» يعطى لهذه المبادرات أهمية كبيرة حيث وفر تمويلات وصلت إلى 43.75 مليار جنيه استفاد منها نحو 5400 عميلا مما كان له أثر كبير فى زيادة قدرة الشركات على تحقيق مستهدفاتها فى التوسع والربحية وتجاوز الآثار السلبية للأزمات العالمية والحفاظ على معدلات التشغيل والعمالة.

وفيما يتعلق برأس مال البنك قال إن مصرفه يتمتع بقاعدة رأسمالية مرتفعة مما يجعلنا قادرون على تحقيق المستهدفات وتخطى الأزمات المفاجئة بكل قوة ومرونة، حيث يبلغ رأس مال البنك المصدر والمدفوع نحو 10.774 مليار جنيه ويتوافق رأس المال مع قانون البنوك الجديد ونحرص فى «QNB» على تعظيم العائد على حقوق الملكية، وخلال الفترة الحالية نعمل وفق ما تتطلبه الخطط والأهداف من توسع.

وأشار إلى أن أصول «QNB الأهلى» بلغت نحو 406 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2022.

وتحدث «بدير» عن خطة البنك للانتشار الجغرافى قائلا نحرص فى «QNB الأهلى» على التواجد بشكل كبير فى جميع المحافظات بشبكة فروع تصل إلى 231 موزعة فى ربوع مصر من أجل المساهمة فى تيسير احتياجات العملاء المصرفية، وجذب واستقطاب أكبر عدد من المواطنين تحت مظلة الشمول المالى وتحقيق خطط البنك وأهدافه الطموحة وتسهيل التعاملات المصرفية للعملاء وتحسين مؤشر الكثافة المصرفية.

وكشف أن مصرفه نجح فى إصدار أكثر من 1.8 مليون بطاقة خصم مباشر ومسبقة الدفع ليصبح من أوائل البنوك الخاصة فى مصر يحقق هذا الإنجاز وتتميز بطاقات الدفع الصادرة من البنك بتنوعها، من ائتمانية وخصم مباشر ومسبقة الدفع والتى تعد تأكيدا على ثقة عملائه فى تنوع وتميز منتجاته وخدماته المالية التى تلبى جميع متطلباتهم.

كما أطلق البنك بطاقة« VISA Signature »الائتمانية المتميزة، والتى تمنح كبار عملاء مصرفنا باقة من الخدمات والمزايا التى تناسب نمط حياتهم وتسّهل معاملاتهم المالية اليومية، بالإضافة إلى إطلاق أسورة الدفع الإلكترونية اللاتلامسية المدفوعة مقدمًا التى تمثل أحدث وسائل الدفع الإلكترونى.

ووفقا لـ «بدير» وصل عدد ماكينات الصراف الآلى إلى نحو 873 منتشرة وفق خطة وأهدف البنك لتعزيز التواجد وتيسير وتسهيل القيام بعملياتهم المصرفية، كما نحرص على التواجد بكثافة خلال الفترة المقبلة فى الأماكن النائية خاصة محافظات الصعيد التى يوليها البنك أهمية كبيرة ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وعن دور البنك فى دعم التمويل العقارى قال يعتبر «QNB الأهلى» من البنوك الرائدة فى مجال التمويل العقارى، حيث يقدم باقة متنوعة سواء لتمويل شراء سكن أو تمويل شراء عقار إضافى، كما يقوم بدور فعال ونشط فى منح تمويلات عقارية فى نطاق مبادرات البنك المركزى المصرى والصندوق الاجتماعى حيث حقق البنك أعلى معدل نمو فى هذه المحفظة خلال العام الماضى.

وأوضح أن« QNB الأهلى» شريك رئيسى فى جميع المبادرات التى أطلقها البنك المركزى المصرى للمساهمة فى دفع عجلة النمو الاقتصادى، ومنها مبادرة التمويل العقارى سواء كانت لمحدودى أو متوسطى الدخل، حيث يعد البنك من أكبر البنوك المشاركة فى تمويلات الوحدات السكنية بصندوق الإسكان الاجتماعى بقيمة تمويلات تخطت 1.46 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 11 ألف عميل بنهاية مارس 2022، ونتطلع إلى زيادة المشاركة فى مبادرة الـ%3 والـ%8 الفترة المقبلة للمساهمة فى توفير السكن الملائم لمحدودى ومتوسطى الدخل من جميع فئات المجتمع.

فى سياق آخر، أوضح «بدير» أن مبادرة إحلال السيارات تعد إحدى المبادرات الرئاسية الهامة التى أطلقتها الدولة لتحويل السيارات من البنزين إلى الغاز الطبيعى للحد من المخاطر البيئية والملوثات التى تنتجها عوادم السيارات وتساهم فى الارتقاء بنمط حياة المواطن ووسائل نقل الأفراد وتعميق صناعة السيارات والصناعات المغذية، مع تشجيع استخدام الغاز الطبيعى والذى يوفر حوالى %50 من تكلفة الوقود التقليدى، بجانب توفير دخل أفضل لسائقى السيارات الأجرة والميكروباص، وتقديم مظهر حضارى للمرور وتقليل معدل التلوث والحفاظ على البيئة، وخفض تكلفة استيراد المنتجات البترولية.

وتابع :«يعد البنك من أبرز المشاركين فى هذه المبادرة حيث يتيح « QNB الأهلى» استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج، ويتمتع المستفيد بأقساط شهرية ثابتة، وبمعدلات عائد مدعومة متناقصة وفقا لشروط مبادرة البنك المركزى المصرى».

وكشف أن التمويلات الممنوحة ضمن مبادرة تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعى بلغت نحو 189 مليون جنيه استفاد منها نحو 750 عميلا وذلك حتى مارس 2022.

◗❙ 177.3 مليار إجمالى حجم المدفوعات الرقمية عبر جميع الوسائل الإلكترونية

◗❙ 4.3 مليون عملية نفذت عبر المحفظة الإلكترونية بنحو 1.8 مليار

◗❙ %61 نسبة توظيف القروض إلى الودائع

◗❙206 مليارات قيمة المحفظة الائتمانية و337 مليارا إجمالى الودائع بنهاية يونيو

◗❙%26.7 نسبة «الصغيرة والمتوسطة» من إجمالى المحفظة

◗❙406 مليارات قيمة الأصول بنهاية يونيو 2022