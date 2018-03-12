الرئيس التنفيذى لفاروس: خطط الإصلاح تدعم استقرار السوق المحلية

المال ـ خاص:



قال أنجوس بلير، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن مصر قامت بتدشين 3 برامج للإصلاح الاقتصادي في تاريخها، إلا أن البرنامج الأخير للاصلاح الاقتصادى والذي أطلقته الدولة في نوفمبر 2016 كان هو الأكبر والأقوى على الإطلاق، والذي تضمن تغيرات اقتصادية هي الأكبر في تاريخ مصر، والتي تضمنت العديد من المحاور أبرزها ظهور ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع نسبة التضخم، وظهور قانون استثمار جديد، وقانون إفلاس جديد.



وأضاف خلال مشاركته بفعاليات اليوم الأول لمؤتمر سيتي سكيب العقارى فى جلسته الاستعراضية والتى انعقدت تحت عنوان “المؤشرات الاقتصادية والإنجازات والطريق إلى الأمام ” ، أن هناك العديد من التغيرات الاقتصادية الهامة حاليًا أهمها؛ انخفاض نسبة التضخم وانخفاض قيمة الفائدة، وهو ما يبشر بوضع اقتصادي أكثر استقرارًا، وكذلك تشجيع المطور المحلي والاجنبي على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية في كافة القطاعات الاقتصادية.



وأشار إلى أن انخفاض سعر الفائدة يعد بداية لمرحلة جديدة من ضخ الاستثمارات بكافة القطاعات الاقتصادية، كما أن استقرار سعر الصرف يعد مؤشر قوي على الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمار الاجنبي بالسوق المصرية وصل لمعدلات مرتفعة للغاية خلال لافترة الأخيرة.



وقال إنه من المتوقع أن يتم ضخ استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات البترول والغاز، مما يعني ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الاجنبي.