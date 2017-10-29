الرئيس التنفيذى لـ ifc: حصتنا فى قرض بناء 13 محطة بأسوان 202 مليون دولار

سمر السيد:قال فيليب لوهورو، الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية "ifc "، إن حصة استثمارات المؤسسة فى الطاقة المتجددة فى مصر، ارتفعت لأكثر من 60% خلال الـ 10 سنوات الماضية.وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الذى نظمته مؤسسة التمويل الدولية اليوم، بمناسبة نجاحها فى الإغلاق ال

سمر السيد:

قال فيليب لوهورو، الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية “ifc “، إن حصة استثمارات المؤسسة فى الطاقة المتجددة فى مصر، ارتفعت لأكثر من 60% خلال الـ 10 سنوات الماضية.

وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الذى نظمته مؤسسة التمويل الدولية اليوم، بمناسبة نجاحها فى الإغلاق المالى لمشروع تنفيذ 13 محطة للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، أن مشروع تعريفة الطاقة المغذية يمثل مبادرة كبرى للاستفادة من رأس مال القطاع الخاص، وخبرته لدعم هدف الحكومة فى توليد 20% من احتياجاتها من الكهرباء عبر المصادر المتجددة بحلول 2020 .

وأضاف أن الإصلاحات التى أجرتها الحكومة فى قطاع الطاقة فتحت الباب أمام استثمارات القطاع الخاص، وخاصة بالنسبة لمشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية، فقد ساعدت تلك الإصلاحات والأدوات المالية فى جذب العديد من المستثمرين والممولين الذين يعملون فى مصر لأول مرة، وهو ما سيكون له صدى فى توفير الكثير من فرص العمل فضلاً عن مصادر الطاقة النظيفة.

وأكد أن استثمار المؤسسة فى مجمع الطاقة الشمسية يأتى جزء من استراتيجية دولية لزيادة استثمارات الطاقة المتجددة، ومساعدة الدول فى تقليل اعتمادها على الوقود الإحفورى.

يشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تقدم ضمن تحالف مكون من 9 بنوك دولية حزمة من القروض بقيمة 653 مليون دولار، لتمويل بناء 13 محطة طاقة شمسية بالقرب من مدينة أسوان، وقد قدمت المؤسسة استشارات للحكومة بشأن تصميم برنامجها لتعريفة الطاقة المغذية.

تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 823 مليون دولار، منها 653 مليون مغطاة بحزم التمويل السابق ذكرها، وتبلغ حصة مؤسسة التمويل الدولية 202 مليون دولار من إجمالى المبلغ.

